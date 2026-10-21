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अमित शाह का भारत को तीन साल में नशा-मुक्त बनाने का लक्ष्य

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल पर पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर बोलते हुए ( PTI )

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को 31 दिसंबर, 2029 तक भारत को नशा-मुक्त बनाने की घोषणा की. साथ ही 2026 के बाकी समय और अगले तीन सालों में नशीले पदार्थों के खिलाफ एकजुटता के साथ इसे खत्म करने की अपील की.

शाह ने यह घोषणा राष्ट्रीय राजधानी में नेशनल पुलिस मेमोरियल पर पुलिस स्मृति दिवस पर की. उन्होंने कहा कि ड्रग्स की समस्या पूरे देश के लिए एक गंभीर चुनौती है. इस मौके पर शाह ने कहा, 'हमने 31 दिसंबर, 2029 तक भारत से ड्रग्स की समस्या को खत्म करने का लक्ष्य रखा है.'

शाह ने कहा कि ड्रग्स का खतरा एक गंभीर चुनौती है क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाता है. अर्थव्यवस्था पर बेवजह बोझ डालता है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों को फाइनेंशियल मदद देता है. इस लक्ष्य को बहुत जरूरी बताते हुए, गृह मंत्री ने देश भर के पुलिस बलों से कहा कि वे इस कैंपेन में पूरी लगन से शामिल हों और 2029 के आखिर तक भारत को ड्रग्स-फ्री बनाने का लक्ष्य पाने के लिए काम करें.

उन्होंने देश भर की पुलिस फोर्स से अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तय किए गए टारगेट के मुताबिक, ड्रग्स-फ्री भारत के रोडमैप पर पूरे कमिटमेंट के साथ काम करें और आने वाली पीढ़ियों को ड्रग्स के नुकसानदायक असर से बचाएं.

इस मौके पर शाह ने कहा, 'हमने 31 दिसंबर, 2029 तक भारत से ड्रग्स के खतरे को खत्म करने का टारगेट रखा है.' एक बयान के मुताबिक इस टारगेट को पाने के लिए गृह मंत्री ने 2026 के बाकी समय और अगले तीन सालों में मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की.

उन्होंने देश की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई. शाह ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक कुल 36,852 पुलिसवालों ने ड्यूटी करते हुए अपनी जान दी. इसमें इस साल 154 लोगों ने सबसे बड़ा बलिदान दिया. यह मानते हुए कि परिवारों को हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, गृह मंत्री ने कहा कि देश के नागरिक शहीदों और उनके परिवारों की कुर्बानी के लिए शुक्रगुजार हैं.

21 अक्टूबर, 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों के हमले में दस बहादुर पुलिसवालों ने अपनी जान दे दी थी. तब से हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है. पुलिस कर्मियों द्वारा दिए गए बलिदान और राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने में उनकी सर्वोच्च भूमिका के सम्मान में प्रधान मंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस 2018 पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक (एनपीएम) राष्ट्र को समर्पित किया.

स्मारक पुलिस बलों को राष्ट्रीय पहचान, गौरव, उद्देश्य की एकता, साझा इतिहास और भाग्य की भावना देता है. साथ ही अपने जीवन की कीमत पर भी राष्ट्र की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है. स्मारक में एक केंद्रीय मूर्तिकला, 'वीरता की दीवार' और एक संग्रहालय शामिल हैं. केंद्रीय मूर्तिकला 30 फुट ऊंचा काले ग्रेनाइट का एक अखंड शिलाखंड पुलिस कर्मियों की शक्ति, लचीलापन और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है.

कार्यक्रम में शामिल होने से पहले शाह ने नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली) के लगभग 90 पुलिस सवारों की एक मोटरसाइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाई. सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और कुछ सेंट्रल पुलिस ऑर्गनाइजेशन से सुरक्षाकर्मा शामिल हुए.

यह बाइक रैली 'ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई' थीम वाली देश भर में होने वाली रैली का हिस्सा है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस राइडर और सेंट्रल फोर्स 31 अक्टूबर, 2026 को एकता परेड में शामिल होने के लिए एकता नगर, गुजरात पहुंचेंगे.