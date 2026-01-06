ETV Bharat / bharat

नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन करेंगे अमित शाह, IED से निपटने में मिलेगी मदद

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो) ( ANI )

By ANI 3 Min Read

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस हफ्ते के आखिर में नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (NIDMS) का उद्घाटन करने वाले हैं, जो भारत के काउंटर-आईईडी और इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) का बनाया हुआ एनआईडीएएस (NIDMS) एक सुरक्षित, नेशनल लेवल का डिजिटल प्लेटफॉर्म है. इसका मकसद इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IEDs) से जुड़े डेटा को सुसंगठित तरीके से इकट्ठा करना है. अधिकारियों ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म 'ब्लास्ट के बाद की जांच में मदद करने और देश भर में अलग-अलग सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने' में अहम भूमिका निभाएगा. अधिकारियों ने कहा, 'इस सिस्टम को आईईडी से जुड़ी जानकारी के एक सामान्य भंडार के तौर पर डिजाइन किया गया है. इससे राज्य पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस बल (CAPFs) और दूसरी सेंट्रल एजेंसियां ​​रियल टाइम में जरूरी डेटा को एक्सेस, एनालाइज और शेयर कर सकेंगी.' इस एक साथ डेटा पर आधारित तरीके से जांच करने वालों को पैटर्न पहचानने, ट्रेंड्स को ट्रैक करने और पिछली घटनाओं से एक्शन लेने लायक जानकारी पाने में मदद मिलने की उम्मीद है. इससे आईईडी खतरों के लिए तैयारी बेहतर होगा. अधिकारियों के अनुसार एनआईडीएएस डेटा फ़ॉर्मेट और जांच इनपुट को स्टैंडर्ड बनाकर, कोशिशों का दोहराव कम करके और यह पक्का करके कि काउंटर-टेररिज़्म और काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन में शामिल सभी हितधारकों को जरूरी जानकारी मिले, एजेंसी के बीच बेहतर सहयोग को भी आसान बनाएगा.