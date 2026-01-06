नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन करेंगे अमित शाह, IED से निपटने में मिलेगी मदद
नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है. इसका मकसद आईईडी से निपटने की कोशिशों, एजेंसी के बीच तालमेल को बेहतर बनाना है.
Published : January 6, 2026 at 1:58 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस हफ्ते के आखिर में नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (NIDMS) का उद्घाटन करने वाले हैं, जो भारत के काउंटर-आईईडी और इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा.
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) का बनाया हुआ एनआईडीएएस (NIDMS) एक सुरक्षित, नेशनल लेवल का डिजिटल प्लेटफॉर्म है. इसका मकसद इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IEDs) से जुड़े डेटा को सुसंगठित तरीके से इकट्ठा करना है. अधिकारियों ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म 'ब्लास्ट के बाद की जांच में मदद करने और देश भर में अलग-अलग सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने' में अहम भूमिका निभाएगा.
अधिकारियों ने कहा, 'इस सिस्टम को आईईडी से जुड़ी जानकारी के एक सामान्य भंडार के तौर पर डिजाइन किया गया है. इससे राज्य पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस बल (CAPFs) और दूसरी सेंट्रल एजेंसियां रियल टाइम में जरूरी डेटा को एक्सेस, एनालाइज और शेयर कर सकेंगी.' इस एक साथ डेटा पर आधारित तरीके से जांच करने वालों को पैटर्न पहचानने, ट्रेंड्स को ट्रैक करने और पिछली घटनाओं से एक्शन लेने लायक जानकारी पाने में मदद मिलने की उम्मीद है. इससे आईईडी खतरों के लिए तैयारी बेहतर होगा.
अधिकारियों के अनुसार एनआईडीएएस डेटा फ़ॉर्मेट और जांच इनपुट को स्टैंडर्ड बनाकर, कोशिशों का दोहराव कम करके और यह पक्का करके कि काउंटर-टेररिज़्म और काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन में शामिल सभी हितधारकों को जरूरी जानकारी मिले, एजेंसी के बीच बेहतर सहयोग को भी आसान बनाएगा.
इस प्लेटफॉर्म से बम डिस्पोजल और ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन से जुड़े फोरेंसिक एनालिसिस, ट्रेनिंग मॉड्यूल और ऑपरेशनल प्लानिंग को मजबूत करने की उम्मीद है.
देश के कई हिस्सों में आईईडी एक बड़ी सिक्योरिटी चुनौती रहे है. इनका इस्तेमाल अक्सर आतंकवादी और विद्रोही ग्रुप सिक्योरिटी फोर्स और आम लोगों को टारगेट करने के लिए करते हैं.
टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके एनआईडीएमएस (NIDMS) का मकसद ऐसे हमलों को रोकने और घटनाएं होने पर ज्यादा असरदार तरीके से जवाब देने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाना है. एनआईडीएमएस का उद्घाटन दिखाता है कि सरकार अंदरूनी सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए एडवांस्ड डिजिटल सॉल्यूशन इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है.
अधिकारियों ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म समय के साथ और बेहतर होगा, जिसमें नए डेटा सेट और एनालिटिकल टूल शामिल होंगे ताकि नई सिक्योरिटी चुनौतियों का सामना किया जा सके और भारत के काउंटर-आईईडी इकोसिस्टम को और बेहतर बनाया जा सके.
