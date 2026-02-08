ETV Bharat / bharat

नक्सलवाद के अंत का काउंटडाउन शुरू,अमित शाह ले रहे हाई लेवल मीटिंग, बस्तर के विकास की भी बन रही रणनीति

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद पर अहम मीटिंग ले रहे हैं. यह बैठक रायपुर में चल रही है.

Security Review Meeting In Raipur
रायपुर में सुरक्षा पर समीक्षा मीटिंग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 8, 2026 at 4:02 PM IST

4 Min Read
रायपुर: लाल आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आज देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही इस हाई-लेवल मीटिंग को नक्सलवाद के खात्मे का फाइनल ब्लूप्रिंट' माना जा रहा है. क्या 31 मार्च तक नक्सलवाद का सूर्य अस्त हो जाएगा? आज रायपुर की इस बैठक से इसी सवाल का जवाब तैयार हो रहा है.

नक्सलवाद के विरुद्ध अंतिम प्रहार,निर्णायक जंग का शंखनाद!

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नया रायपुर के एक निजी होटल में वामपंथी उग्रवाद पर आयोजित उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के दावे के बीच, इस बैठक को सुरक्षा रणनीतियों का 'अंतिम ब्लूप्रिंट' माना जा रहा है. अमित शाह का यह प्रवास न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, बल्कि पूरे देश से लाल आतंक के सफाए के संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने की एक बड़ी कवायद है.

रायपुर में नक्सलवाद पर हाई लेवल मीटिंग (ETV BHARAT)

सुरक्षा के दिग्गजों का जमावड़ा और अंतर-राज्यीय समन्वय

इस उच्च स्तरीय बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसमें शामिल वरिष्ठ अधिकारियों और नेतृत्व से लगाया जा सकता है. बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा मौजूद हैं. इनके साथ-साथ केंद्रीय गृह सचिव, आईबी (IB) के निदेशक और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) मौजूद हैं. इसके अलावा, नक्सलियों के खिलाफ फ्रंटलाइन पर लड़ने वाले सुरक्षा बलों जैसे CRPF, BSF, ITBP और जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक भी रणनीति साझा कर रहे हैं. विशेष रूप से छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड और तेलंगाना के पुलिस महानिदेशकों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि इस बार नक्सलियों के 'इंटर-स्टेट मूवमेंट' को रोकने के लिए एक अभेद्य चक्रव्यूह तैयार किया गया है.

Meeting on Naxalism in Raipur
मीटिंग में पुलिस फोर्स के आला अधिकारी (ETV BHARAT)
Security review meeting in Raipur
रायपुर में सुरक्षा समीक्षा बैठक (ETV BHARAT)

रणनीति का केंद्र, सैन्य प्रहार और नक्सलवाद का अंत

बैठक का मुख्य फोकस 31 मार्च की समयसीमा से पहले नक्सलियों के प्रभाव को शून्य पर लाना है. गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान आगामी सैन्य ऑपरेशनों की समीक्षा कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम करने के निर्देश दे रहे हैं. बैठक में नक्सलियों के कोर क्षेत्रों में नए सुरक्षा कैंप स्थापित करने, सूचना तंत्र को और अधिक सटीक बनाने और नक्सलियों की फंडिंग एवं हथियारों की सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त करने पर विस्तृत चर्चा की जा रही है. माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बस्तर के जंगलों में सुरक्षा बलों की सक्रियता और अधिक आक्रामक होने वाली है.

CM Sai welcomes Union Home Minister Amit Shah
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते सीएम साय (ETV BHARAT)

बस्तर का कायाकल्प, सुरक्षा के साथ चहुंमुखी विकास

सरकार की रणनीति केवल बंदूक के बल पर जीत हासिल करना नहीं है, बल्कि 'बुलेट के बदले बैलेट और विकास' को प्राथमिकता देना है. बैठक के एक बड़े हिस्से में बस्तर संभाग के सर्वांगीण विकास पर मंथन किया जा रहा है. गृह मंत्री का स्पष्ट विजन है कि जैसे-जैसे क्षेत्र नक्सल मुक्त हों, वहां तुरंत सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएं. बस्तर के युवाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़कर और वहां पर्यटन व स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर विकास का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिससे नक्सली विचारधारा की जड़ें हमेशा के लिए खत्म हो सकें.

Police officers attended meeting with Amit Shah
अमित शाह के साथ मीटिंग में शामिल पुलिस अधिकारी (ETV BHARAT)

ऐतिहासिक महत्व और भविष्य की रूपरेखा

रायपुर में आयोजित यह बैठक नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी. अमित शाह आज दिन भर चलने वाली विभिन्न सत्रों की बैठकों में आगामी योजनाओं और परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाएंगे. 31 मार्च की डेडलाइन से पहले यह उनकी अंतिम बड़ी समीक्षा बैठक मानी जा रही है, जो यह तय करेगी कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति और लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूती से जम पाएंगी. इस बैठक के निष्कर्ष न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखते हैं.

Security review meeting on Naxalism in Raipur
रायपुर में नक्सलवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक (ETV BHARAT)

