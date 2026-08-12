'हर सवाल का जवाब दूंगा', संसद परिसर में बोले अमित शाह, राहुल बोले- लेक्चर नहीं सुनूंगा
संसद में गतिरोध जारी. विपक्ष अभी भी गृह मंत्री पर हमलावर है. स्पीकर ने चर्चा की अपील की.
Published : August 12, 2026 at 1:01 PM IST
नई दिल्ली : संसद में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है. इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह चर्चा के लिए तैयार हैं और विपक्ष चाहे तो तीन बजे से चर्चा की शुरुआत की जाएगी, और वे सभी वक्ताओं को सुनने के लिए तैयार हैं. हालांकि, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वह किसी का लेक्चर नहीं सुनेंगे.
संसद परिसर में गृह मंत्री ने कहा, "मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं, स्पीकर को एक पत्र सौंपें, हम दोपहर चर्चा शुरू करेंगे, और मैं कल दोपहर 3:00 बजे तक सभी सवालों के जवाब दूंगा. संसदीय चर्चा के लिए तय नियम और प्रक्रियाएं होती हैं. फिर भी, कुछ लोग मुझसे सिर्फ एक बयान देने के लिए कहते हैं. इतने गंभीर मुद्दे पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती. यह आपका तरीका हो सकता है, लेकिन यह संसदीय तरीका नहीं है. संसद में चर्चा विस्तार से होती है. मैं आज दोपहर 3:00 बजे से बहस जारी रखने के लिए तैयार हूं—चाहे देर रात तक बैठना पड़े या कल दोपहर 3:00 बजे तक. अगर स्पीकर इजाजत दें तो मैं प्रश्नकाल को भी स्थगित करने के लिए तैयार हूं. मैं कल दोपहर 3:00 बजे तक चर्चा जारी रखने के लिए तैयार हूं. मैं खुद इसमें मौजूद रहूंगा, हर बात के नोट्स लूंगा और हर बिंदु का जवाब दूंगा ताकि देश की जनता के सामने पूरा मामला साफ हो सके—ताकि सच्चाई पूरी तरह से सामने आ सके. अब विपक्ष को तय करना है कि वे चर्चा करना चाहते हैं या हंगामा करना चाहते हैं."
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "I want to tell the Opposition: submit a letter to the Speaker by 2:00 PM, we will start the discussion at 3:00 PM, and I will provide answers to everything by 3:00 PM tomorrow. There are established rules and procedures for… pic.twitter.com/Q8ZdZfvxdW— ANI (@ANI) August 12, 2026
अमित शाह की प्रतिक्रिया पर राहुल गांधी ने कहा, "विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि हमें अमित शाह का लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है. जब मैं 'हम' कहता हूं, तो मेरा मतलब देश की युवा पीढ़ी से है. छात्रों पर गोली किसने चलाई ? छात्रों को कील लगी लाठियों से पीटने का आदेश किसने दिया ? क्या हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था ? अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब हैं. भारत के गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है. वे सदन में नहीं आ सकते."
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, " the opposition has clearly said that we are not interested in amit shah giving us a lecture. when i say 'we', i mean the younger generation of this country. who shot the students? who gave the order to beat up the students with… pic.twitter.com/2TSom00vLe— ANI (@ANI) August 12, 2026
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले, 'लापता', 'भाग गए' जैसी बातें भारत के सार्वजनिक और संसदीय जीवन में आजकल ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं. उन्होंने कहा, "जब से सत्र शुरू हुआ है, मैं नियमित रूप से संसद आ रहा हूं. मैं अपने चैंबर में बैठता हूं, लेकिन चूंकि विपक्ष संसद को—दोनों में से किसी भी सदन में—काम नहीं करने दे रहा है, तो कोई क्या करे? जहां तक चर्चा की बात है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि सरकार नीट विरोध-प्रदर्शनों पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है. हमने कहा था कि समय तय किया जाए और विपक्ष तैयार रहे."
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, " first of all, terms like 'laapata', 'bhaag gaye' are the kind of language increasingly being heard in india's public and parliamentary life. i have been coming to parliament regularly since the session began; i sit in my… pic.twitter.com/sLaYv9fFSn— ANI (@ANI) August 12, 2026
शाह ने कहा कि विपक्ष अपना गोलपोस्ट बार-बार चेंज कर रहा है. उन्होंने कहा, "उनकी शुरुआती मांग यही थी, और हमने उसे मान लिया. मैंने भी कहा है कि मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, फिर भी वे बस चर्चा नहीं होने देना चाहते. अब जनता को तय करने दें कि कौन भाग रहा है. वे आज दोपहर 3:00 बजे तक स्पीकर को पत्र सौंप दें."
आपको बता दें कि जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए. समाजवादी पार्टी चाहती है कि छात्रों के मुद्दे के साथ-साथ सरकार राम मंदिर चंदा चोरी पर भी जवाब दे. इसको लेकर गतिरोध बना हुआ है.
एक दिन पहले संसदीय कार्यमंत्री ने कहा था कि जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष को उन्हें सुनना चाहिए.
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