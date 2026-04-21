'दीदी उत्तर बंगाल में सिर्फ बांटने की राजनीति करती हैं', शाह ने कहा, गोरखा समुदाय के लिए 'बड़े भाई' की भूमिका में BJP
अमित शाह ने गोरखा समुदाय की देशभक्ति की तारीफ करते हुए कहा, गोरखा भारत का गौरव हैं.
Published : April 21, 2026 at 4:21 PM IST
सिलीगुड़ी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पहाड़ी क्षेत्र में गोरखा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों, उनकी राजनीतिक मांगों और हिल्स क्षेत्र के भविष्य के बारे में अपने खास वादे किए. सिलीगुड़ी के पास सुकना हाई स्कूल ग्राउंड में हुई एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि,भाजपा एक 'बड़े भाई' की तरह गोरखाओं के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी.
बता दें कि, चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में, सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैली कर रही है. रैली में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग, महासचिव रोशन गिरी, GNLF के अध्यक्ष मान घीसिंग, साथ ही दो हिल सीटों के उम्मीदवार नोमान राय और सोनम लामा मौजूद थे.
अपने भाषण की शुरुआत में ही, अमित शाह ने गोरखा समुदाय की 'देशभक्ति' की तारीफ करते हुए कहा, "गोरखा भारत का गौरव हैं. देश की सीमाओं की रक्षा में गोरखा सैनिकों से ज्यादा बलिदान किसी ने नहीं दिया है. लेकिन, यह बहुत अफसोस की बात है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक, इस बहादुर समुदाय का सिर्फ छोटे राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल किया गया है. पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट फ्रंट, और अब तृणमूल, सबने गोरखाओं के भरोसे को तोड़ा है. लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भाजपा गोरखाओं से सिर्फ़ वादे नहीं करेगी; हम ठोस नतीजे देंगे."
गोरखाओं की मुख्य मांग यानी कि, पहाड़ियों की समस्याओं का पक्का समाधान. शाह के भाषण में बार-बार और खास तौर पर यह बात सामने आई. उन्होंने कहा, "मुझे पहाड़ों के लोगों के दिलों में लंबे समय से बैठी गहरी नाराजगी का पूरा अंदाजा है. जब भाजपा कोई वादा करती है, तो उसे पूरा करती है. शाह ने आगे कहा कि, अपने चुनाव घोषण पत्र में, भाजपा ने गोरखा मुद्दे का 'पक्के राजनीतिक हल' देने का वादा किया था. आज इस पवित्र जमीन पर खड़े होकर वह ऐलान करता हैं कि बंगाल में भाजपा सरकार बनने के छह महीने के अंदर, बीजेपी गोरखा समुदाय की सभी मांगों और अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक दायरे में तेज और अहम कदम उठाएगी.
उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार ने इस मामले में पहले ही काफी तरक्की कर ली है, और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक काबिल 'इंटरलोक्यूटर' पहले ही अपॉइंट कर दिया गया है. बातचीत के लिए मंच तैयार है. ममता बनर्जी पर सीधा हमला करते हुए शाह ने कहा, "जब भी केंद्र सरकार ने गोरखाओं के बारे में बातचीत का दरवाजा खोला, 'दीदी' ने उसमें रुकावट डाली.
उन्होंने कहा, "तीन अलग-अलग मौकों पर बैठके बुलाई गईं, फिर भी, उन्होंने कभी भी इन तीन-तरफा बातचीत में खुद हिस्सा नहीं लिया. उन्होंने पहाड़ के प्रतिनिधियों को भी आने से रोका. वह हिल्स में शांति वापस नहीं देखना चाहतीं, न ही वह चाहती हैं कि गोरखाओं को वह सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं. इस बार, जैसे ही भाजपा बंगाल में सत्ता में आएगी, हम इस मुद्दे को सुलझा लेंगे. हमें पता है कि हल कैसे निकालना है, ममता के शामिल हुए बिना भी."
पहाड़ी क्षेत्र में उथल-पुथल भरे राजनीतिक आंदोलनों की यादें ताजा करते हुए, शाह ने एक जोशीला ऐलान किया. उन्होंने कहा, "2017 के आंदोलन और उसके बाद के समय में, तृणमूल सरकार ने हमारे गोरखा भाइयों और बहनों पर बहुत ज्यादा ज़ुल्म किए. अनगिनत युवाओं और नेताओं के खिलाफ हजारों राजनीतिक वजहों से झूठे केस दर्ज किए गए. उन्हें अपने घरों से दूर, देश निकाला की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया.
शाह ने कहा कि, कई लोग अभी जेल की कोठरियों के अंधेरे में तड़प रहे हैं. शाह ने कहा, "मैं आपको वादा करता हूं, एक बार भाजपा की सरकार बन जाने पर, ये सभी राजनीतिक वजहों से झूठे केस 31 जुलाई तक वापस ले लिए जाएंगे. पहाड़ों में किसी भी गोरखा बेटे या बेटी को फिर कभी पुलिस के डर से जंगलों में छिपना नहीं पड़ेगा. हर कोई इज्जत के साथ अपने घर लौटेगा और सिर ऊंचा करके राजनीति में शामिल होगा."
केंद्रीय गृह मंत्री ने चाय बागानों के मजदूरों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की, जो उत्तर बंगाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि, सालों से, 'दीदी' ने इन चाय बागान के मजदूरों की बुरी हालत के प्रति पूरी तरह से बेपरवाही दिखाई है.
शाह ने वादा किया, "भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद, चाय बागानों में काम करने वालों की रोज की मजदूरी 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी जाएगी. हम यह पक्का करेंगे कि हर मजदूर के परिवार को उनके घर और खेती की जमीन, दोनों के लिए जरूरी जमीन के कागज (पट्टे) मिलें."
इसके अलावा, शाह ने उत्तर बंगाल को टूरिज्म और कॉमर्स का एक बड़ा हब बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोशिशों के बारे में विस्तार से बताया. ममता बनर्जी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, "दीदी नॉर्थ बंगाल में सिर्फ बांटने की राजनीति करती हैं. वह यह कहकर डर पैदा करती हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आई, तो गोरखाओं के अधिकार छीन लिए जाएंगे. मैं आज साफ-साफ कहता हूं, भाजपा, गोरखाओं के 'बड़े भाई' की तरह काम करते हुए, उनके अधिकारों की रक्षा करेगी.
उन्होंने कहा कि, नॉर्थ बंगाल में घुसपैठ रोकने से लेकर विकास को बढ़ावा देने तक, दीदी की सरकार हर फ्रंट पर फेल रही है. 5 मई को, बंगाल में BJP सरकार शपथ लेगी, जिससे हिल्स और प्लेन्स दोनों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी.
अपना भाषण खत्म करते हुए, अमित शाह ने जनता से अपील की कि वे पहाड़ों की 11 जनजातियों को पहचान दिलाने के लिए भाजपा पर भरोसा करें. उन्होंने कहा, " पीएम मोदी जो भी कहते हैं वह 'पत्थर की लकीर' है, एक वादा जो पत्थर पर लिखा है. हम गोरखाओं के साथ खड़े हैं, और हम ऐसा करते रहेंगे. बंगाल में चल रही एक भी वेलफेयर स्कीम बंद नहीं की जाएगी. इसके उलट, और भी ज्यादा सामाजिक कल्याण की पहल शुरू की जाएंगी."
अमित शाह ने आगे घोषणा की, "बागडोगरा एयरपोर्ट को और आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे की विकास की जरूरत है. ऐसे अपग्रेड से बागडोगरा एयरपोर्ट देश भर के एयरपोर्ट में सातवें नंबर पर आ जाएगा.
शाह ने कहा कि, पूरे नॉर्थ बंगाल में चार नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे. उन्होंने नॉर्थ बंगाल के लिए एक डेडिकेटेड AIIMS हॉस्पिटल, दार्जिलिंग में एक फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, 500 बेड का कैंसर हॉस्पिटल, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और IIT और IIM जैसे बड़े शैक्षिक संस्थान बनाने के प्लान भी घोषित किए.
इसके अलावा, उन्होंने सिलीगुड़ी को सुंदरबन से जोड़ने वाला एक अलग नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा की. उन्होंने आगे कहा, "बस इतना ही नहीं, एक बार भाजपा की सरकार बन जाए, तो महिलाओं को बस में चढ़ने के लिए टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी. वे बस में पूरी तरह से मुफ्त में सफर कर सकेंगी." सुकना हाई स्कूल के मैदान में जमा हुए भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश सच में कमाल का था. जैसे-जैसे चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, यह देखना बाकी है कि शाह के इन वादों का दार्जिलिंग और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा.
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