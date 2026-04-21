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'दीदी उत्तर बंगाल में सिर्फ बांटने की राजनीति करती हैं', शाह ने कहा, गोरखा समुदाय के लिए 'बड़े भाई' की भूमिका में BJP

सिलीगुड़ी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पहाड़ी क्षेत्र में गोरखा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों, उनकी राजनीतिक मांगों और हिल्स क्षेत्र के भविष्य के बारे में अपने खास वादे किए. सिलीगुड़ी के पास सुकना हाई स्कूल ग्राउंड में हुई एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि,भाजपा एक 'बड़े भाई' की तरह गोरखाओं के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी.

बता दें कि, चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में, सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैली कर रही है. रैली में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग, महासचिव रोशन गिरी, GNLF के अध्यक्ष मान घीसिंग, साथ ही दो हिल सीटों के उम्मीदवार नोमान राय और सोनम लामा मौजूद थे.

अपने भाषण की शुरुआत में ही, अमित शाह ने गोरखा समुदाय की 'देशभक्ति' की तारीफ करते हुए कहा, "गोरखा भारत का गौरव हैं. देश की सीमाओं की रक्षा में गोरखा सैनिकों से ज्यादा बलिदान किसी ने नहीं दिया है. लेकिन, यह बहुत अफसोस की बात है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक, इस बहादुर समुदाय का सिर्फ छोटे राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल किया गया है. पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट फ्रंट, और अब तृणमूल, सबने गोरखाओं के भरोसे को तोड़ा है. लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भाजपा गोरखाओं से सिर्फ़ वादे नहीं करेगी; हम ठोस नतीजे देंगे."

गोरखाओं की मुख्य मांग यानी कि, पहाड़ियों की समस्याओं का पक्का समाधान. शाह के भाषण में बार-बार और खास तौर पर यह बात सामने आई. उन्होंने कहा, "मुझे पहाड़ों के लोगों के दिलों में लंबे समय से बैठी गहरी नाराजगी का पूरा अंदाजा है. जब भाजपा कोई वादा करती है, तो उसे पूरा करती है. शाह ने आगे कहा कि, अपने चुनाव घोषण पत्र में, भाजपा ने गोरखा मुद्दे का 'पक्के राजनीतिक हल' देने का वादा किया था. आज इस पवित्र जमीन पर खड़े होकर वह ऐलान करता हैं कि बंगाल में भाजपा सरकार बनने के छह महीने के अंदर, बीजेपी गोरखा समुदाय की सभी मांगों और अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक दायरे में तेज और अहम कदम उठाएगी.

उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार ने इस मामले में पहले ही काफी तरक्की कर ली है, और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक काबिल 'इंटरलोक्यूटर' पहले ही अपॉइंट कर दिया गया है. बातचीत के लिए मंच तैयार है. ममता बनर्जी पर सीधा हमला करते हुए शाह ने कहा, "जब भी केंद्र सरकार ने गोरखाओं के बारे में बातचीत का दरवाजा खोला, 'दीदी' ने उसमें रुकावट डाली.

उन्होंने कहा, "तीन अलग-अलग मौकों पर बैठके बुलाई गईं, फिर भी, उन्होंने कभी भी इन तीन-तरफा बातचीत में खुद हिस्सा नहीं लिया. उन्होंने पहाड़ के प्रतिनिधियों को भी आने से रोका. वह हिल्स में शांति वापस नहीं देखना चाहतीं, न ही वह चाहती हैं कि गोरखाओं को वह सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं. इस बार, जैसे ही भाजपा बंगाल में सत्ता में आएगी, हम इस मुद्दे को सुलझा लेंगे. हमें पता है कि हल कैसे निकालना है, ममता के शामिल हुए बिना भी."

पहाड़ी क्षेत्र में उथल-पुथल भरे राजनीतिक आंदोलनों की यादें ताजा करते हुए, शाह ने एक जोशीला ऐलान किया. उन्होंने कहा, "2017 के आंदोलन और उसके बाद के समय में, तृणमूल सरकार ने हमारे गोरखा भाइयों और बहनों पर बहुत ज्यादा ज़ुल्म किए. अनगिनत युवाओं और नेताओं के खिलाफ हजारों राजनीतिक वजहों से झूठे केस दर्ज किए गए. उन्हें अपने घरों से दूर, देश निकाला की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया.

शाह ने कहा कि, कई लोग अभी जेल की कोठरियों के अंधेरे में तड़प रहे हैं. शाह ने कहा, "मैं आपको वादा करता हूं, एक बार भाजपा की सरकार बन जाने पर, ये सभी राजनीतिक वजहों से झूठे केस 31 जुलाई तक वापस ले लिए जाएंगे. पहाड़ों में किसी भी गोरखा बेटे या बेटी को फिर कभी पुलिस के डर से जंगलों में छिपना नहीं पड़ेगा. हर कोई इज्जत के साथ अपने घर लौटेगा और सिर ऊंचा करके राजनीति में शामिल होगा."

केंद्रीय गृह मंत्री ने चाय बागानों के मजदूरों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की, जो उत्तर बंगाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि, सालों से, 'दीदी' ने इन चाय बागान के मजदूरों की बुरी हालत के प्रति पूरी तरह से बेपरवाही दिखाई है.