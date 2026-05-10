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बाढ़ और लू पर अमित शाह की हाई-लेवल मीटिंग: आपदा प्रबंधन के लिए अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

बैठक करते गृह मंत्री अमित शाह. ( ANI )