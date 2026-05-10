बाढ़ और लू पर अमित शाह की हाई-लेवल मीटिंग: आपदा प्रबंधन के लिए अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
गृह मंत्री ने कहा कि मौसम के पैटर्न में बदलाव और उनसे होने वाली डिज़ास्टर से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए.
Published : May 10, 2026 at 8:31 PM IST
नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को देश में बाढ़ की संभावित स्थिति और लू (heatwave) की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजधानी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान, गृह मंत्री ने आपदा प्रबंधन की मुख्य रणनीतियों की व्यापक समीक्षा की. उनका विशेष जोर आधुनिक तकनीक और रियल-टाइम डेटा के इस्तेमाल के जरिए बाढ़ के पूर्वानुमान और समय से पहले चेतावनी देने वाली प्रणालियों को मजबूत करने पर रहा.
अधिकारियों ने एक साथ आने वाली आपदाओं, विशेष रूप से देश के संवेदनशील इलाकों में बाढ़ और लू की दोहरी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की. बैठक में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण की पहल पर जोर दिया गया, ताकि स्थानीय स्तर पर आपदाओं से लड़ने की शक्ति बढ़े और जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके.
#WATCH | Delhi | Union Home Minister Amit Shah holds a meeting with officials over heat wave and flood management preparations. pic.twitter.com/wXTxqsmiRa— ANI (@ANI) May 10, 2026
गृह मंत्री ने कहा कि हर राज्य में बाढ़ संकट मैनेजमेंट टीमें (FCMTs) बनाई और एक्टिवेट की जानी चाहिए. उन्होंने NDMA से एक स्टडी करने को कहा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने राज्य जंगल की आग, हीटवेव और बाढ़ से निपटने के लिए मंत्रालय के निर्देशों और NDMA की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं. अमित शाह ने जरूरी राहत सामग्री की उपलब्धता की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया.
एक सरकारी बयान के मुताबिक, शाह ने कहा कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मदद से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 30 हाई-रिस्क झीलों के लिए अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम बनाने के प्लान में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वॉटर-स्टोरेज और चेक-डैम प्रोजेक्ट्स के जरिए पानी बचाने और ग्राउंडवॉटर लेवल में सुधार की ज़्यादा संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए.
गृह मंत्री ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम के पैटर्न में बदलाव और उनसे पैदा होने वाली बढ़ती डिज़ास्टर से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए. शाह ने कहा कि मौसम के अनुमान और चेतावनियों को बड़े पैमाने पर और असरदार तरीके से फैलाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि CAMPA फंड का इस्तेमाल एनवायरनमेंटल बैलेंस बनाए रखने की कोशिशों के लिए किया जाना चाहिए.
अमित शाह ने आगे कहा कि आने वाले मॉनसून के असेसमेंट को और बेहतर बनाने की कोशिशें की जानी चाहिए, इसके लिए मौसम के दौरान होने वाली मौतों, अनुमानों की सटीकता और खेती-बाड़ी के सेक्टर को हुए नुकसान का अध्ययन किया जाना चाहिए. मीटिंग में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, अलग-अलग मंत्रालयों के सचिव और सीनियर अधिकारी, NDMA के सदस्य और डिपार्टमेंट के हेड शामिल हुए.
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