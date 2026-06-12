Amarnath Yatra: उच्च-स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे अमित शाह
आगामी अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी. 57 दिनों की तीर्थयात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है.
Published : June 12, 2026 at 9:26 AM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. इस वार्षिक तीर्थयात्रा में हजारों श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर में स्थित पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं.
आज होने वाली बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स प्लानिंग और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है. इन एजेंसियों में जम्मू-कश्मीर में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कानून लागू करने वाली एजेंसियां और पुलिस शामिल हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली 57 दिनों की अमरनाथ तीर्थयात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से पूरी हो.
Home Minister @AmitShah will chair a high-level meeting in New Delhi today to review preparedness for the Shri Amarnath Ji Yatra. National Security Advisor, Lieutenant Governor of Jammu & Kashmir, Chief of Army Staff, DG CRPF and other senior officials will participate in the… pic.twitter.com/NoIqnJq9Q0— DD News (@DDNewslive) June 12, 2026
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक जीपी सिंह बैठक में शामिल होंगे. साथ ही प्रमुख सुरक्षा और प्रशासनिक एजेंसियों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.
अधिकारियों का कहना है कि इलाके की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए, समीक्षा बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती की रणनीतियों, निगरानी के तरीकों और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों का आकलन किया जाएगा, ताकि तीर्थयात्री सुरक्षित माहौल में और कम से कम बाधा के साथ पवित्र यात्रा कर सकें.
कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा, 'अमरनाथ यात्रा 2026', श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (SASB) द्वारा आयोजित की जाती है और हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाते हैं.
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अमरनाथ यात्रा के रास्तों - जिनमें पहलगाम और बालटाल दोनों रास्ते शामिल हैं - को 1 जुलाई से यात्रा पूरी होने तक 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित कर दिया गया है. अधिकारियों ने घोषणा की है कि श्री अमरनाथजी यात्रा (SANJY) 2026 के दौरान यात्रा क्षेत्र में तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी.
पवित्र तीर्थस्थल के दर्शन की योजना बना रहे सभी तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इस बात का ध्यान रखें और पवित्र गुफा मंदिर तक पैदल जाएं या पूरी यात्रा के दौरान टट्टू और पालकी की सेवाओं का उपयोग करें.
बर्फ के शिवलिंग के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए, श्रद्धालु जून-अगस्त के महीनों में कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र गुफा-मंदिर की कठिन वार्षिक यात्रा करते हैं.
यह भी पढ़ें- उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने पर दिया जोर