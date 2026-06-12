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Amarnath Yatra: उच्च-स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे अमित शाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. इस वार्षिक तीर्थयात्रा में हजारों श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर में स्थित पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं.

आज होने वाली बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स प्लानिंग और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है. इन एजेंसियों में जम्मू-कश्मीर में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कानून लागू करने वाली एजेंसियां ​​और पुलिस शामिल हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली 57 दिनों की अमरनाथ तीर्थयात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से पूरी हो.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक जीपी सिंह बैठक में शामिल होंगे. साथ ही प्रमुख सुरक्षा और प्रशासनिक एजेंसियों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

अधिकारियों का कहना है कि इलाके की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए, समीक्षा बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती की रणनीतियों, निगरानी के तरीकों और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों का आकलन किया जाएगा, ताकि तीर्थयात्री सुरक्षित माहौल में और कम से कम बाधा के साथ पवित्र यात्रा कर सकें.