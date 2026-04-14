पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा? अमित शाह ने बताया कि अगर BJP सत्ता में आई तो...
शाह ने कहा कि, अगला मुख्यमंत्री भाजपा का कोई ऐसा नेता होगा जो इसी बंगाल की मिट्टी में पैदा हुआ हो.
Published : April 14, 2026 at 8:43 PM IST
गंगारामपुर/मालदा: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की गहमागहमी के बीच, उत्तरी दिनाजपुर के गंगारामपुर में हुई रैली ने ताकत दिखाने का एक असली मंच दिया. तृणमूल कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई राजनीतिक संदेश दिए.
'बाहरी' वाली बात का कड़ा जवाब देते हुए, उन्होंने यह भी बताया कि अगर भाजपा सरकार बनाती है तो बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा. उन्होंने ऐलान किया कि, अगला मुख्यमंत्री भाजपा का कोई ऐसा नेता होगा जो इसी बंगाल की मिट्टी में पैदा हुआ हो, बंगाली बोलता हो, और जिसने बंगाली माध्यम से पढ़ाई की हो."
रैली शुरू होने से पहले ही, उससे पहले हुए रोड शो में काफी भीड़ जमा हो गई थी. इसी जोश का फायदा उठाते हुए, शाह ने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि, हर बार, 'दीदी के गुंडे' लोगों को डराने की कोशिश करते हैं. लेकिन इस बार, डरो मत. अपनी बात पर अड़े रहो. समय बदल रहा है. उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव आयोग की निगरानी में शांति से चुनाव कराए जाएंगे. साथ ही, उन्होंने तृणमूल कार्यकर्ताओं को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि, चुनाव खत्म होने के बाद, कानून अपना काम करेगा, और 'गुंडागर्दी' करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी.
इस दौरान शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर भी जोर दिया. आर्टिकल 370 हटाने, सर्जिकल स्ट्राइक और एयरस्ट्राइक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "देश अब सुरक्षित हाथों में है. मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ़ कड़ा रुख अपनाया है. इसके अलावा, कांग्रेस और तृणमूल दोनों पर एक साथ हमला करते हुए, उन्होंने एक सवाल पूछा, "क्या वे देश को सुरक्षा दे सकते हैं."
उत्तर बंगाल के विकास को अपनी मुख्य थीम बनाते हुए, शाह ने कई वादे किए. दार्जिलिंग को सुंदरबन से जोड़ने वाले हाईवे से लेकर उत्तर बंगाल में एम्स, 600 बेड का कैंसर हॉस्पिटल, आईआईटी, आईआईएम और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने तक, उन्होंने कई परियोजनाओं की घोषणा की. उन्होंने राजबंशी भाषा को संविधान के आठवें शेड्यूल में शामिल करने का भी वादा किया. इसके अलावा, उन्होंने पुनर्भाबा नदी के जीर्णोद्धार, बाढ़ रोकने के लिए तटबंधों को मजबूत करने और खेती की जमीन की सुरक्षा के बारे में भरोसा दिया.
घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त लहजे में शाह ने कहा, "ये घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं. अगर भाजपा की सरकार बनी, तो हम उन्हें एक-एक करके पहचानेंगे और निकाल देंगे. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि नॉर्थ बंगाल से मवेशियों और सोने की स्मगलिंग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए शाह ने तीखा हमला करते हुए कहा, "दीदी का मकसद बंगाल का विकास नहीं, बल्कि अपने भतीजे का राजनीतिक ढांचा बनाना है. शाह यहीं नहीं रुके, 'सिंडिकेट राज' के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, "5 मई के बाद, भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सिंडिकेट खत्म कर दिए जाएंगे."
केंद्रीय गृह मंत्री ने महिलाओं के लिए खास वादे भी किए. उन्होंने कई पहलों की घोषणा की, जिन्हें भाजपा की सरकार बनने पर लागू किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 3,000 रुपये जमा करना, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की मदद और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा शामिल है. उनके भाषण में युवाओं और किसानों के लिए रोजगार के मौके और आर्थिक मदद का भरोसा भी शामिल था.
पोइला बोइशाख (बंगाली नव वर्ष) के मौके पर, शाह ने अपने राजनीतिक संदेश को और तीखा करते हुए कहा, "नए साल की सुबह होते ही, बंगाल के लोग बदलाव लाने का संकल्प लेंगे. दीदी को 'टाटा-बाय बाय' कहने का समय आ गया है.
'बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी'
शाह ने हुमायूं कबीर को लेकर ममता और अभिषेक पर तंज कसा. उन्होंने कहा, "साढ़े पांच सदियों के बाद, अयोध्या में राम मंदिर बना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का उद्घाटन किया है. बाबर ने ही मस्जिद बनाने के लिए उस मंदिर को गिराया था. अब, ममता और अभिषेक हुमायूं का इस्तेमाल करके यहां बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं. लेकिन हम यह बिल्कुल साफ कर रहे हैं, किसी को भी इस धरती पर बाबरी मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी."
गौर करने वाली बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने हाल ही में एक वीडियो क्लिप जारी किया है. (ईटीवी भारत ने इस क्लिप की असलियत को खुद से वेरिफाई नहीं किया है.) वीडियो में हुमायूं से जुड़ी बातचीत सुनी जा सकती है. तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि हुमायूं ने बाबरी मस्जिद मुद्दे को लेकर BJP के साथ 1,000 करोड़ रुपये की डील की थी. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शाह ने आज तृणमूल सुप्रीमो और अभिषेक पर हमला करने के लिए खास तौर पर हुमायूं का नाम लिया, ताकि उस विवाद से पीछा छुड़ाया जा सके और अपनी पार्टी का नाम साफ किया जा सके.
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