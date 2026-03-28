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अमित शाह आज TMC के खिलाफ BJP के आरोपों की सूची जारी करेंगे

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है.

Shah BJP list charges against TMC
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 28, 2026 at 10:33 AM IST

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कोलकाता: पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी के आरोपों का एक संकलन जारी करेंगे.

'अभियोगनामा' या 'चार्जशीट' नाम के इस दस्तावेज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 15 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और कुशासन के कथित मामलों को इकट्ठा किया गया है. शाह शनिवार दोपहर को न्यू टाउन के एक होटल में यह 'चार्जशीट' जारी करेंगे. वह शनिवार सुबह कोलकाता पहुंचे.

शुक्रवार आधी रात के आस-पास शहर और उसके आस-पास के इलाकों में आए जबरदस्त तूफान की वजह से शाह के शहर पहुंचने में दो घंटे की देरी हो गई. बीजेपी नेता ने बताया कि इस 'चार्जशीट' में टीएमसी सरकार की 14 अलग-अलग क्षेत्रों में कथित नाकामियों को उजागर किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्रशासन में 'भ्रष्टाचार', 'कानून-व्यवस्था का चरमराना', महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं, 'सिंडिकेट राज का बोलबाला' और स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में संकट से जुड़े आरोप 'चार्जशीट' में प्रमुखता से शामिल होने की उम्मीद है. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी इस 'चार्जशीट' का इस्तेमाल टीएमसी की कथित कमियों को उजागर करने के लिए करने की योजना बना रही है. इसके बाद अपने चुनावी घोषणापत्र या 'संकल्प पत्र' में विकल्प पेश करेगी. यह घोषणापत्र अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है.

शाह ने पिछले दो महीनों में पश्चिम बंगाल के कई दौरे किए हैं. उन्होंने बीजेपी के जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने और चुनावी रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए संगठनात्मक बैठकों, जनसभाओं और 'परिवर्तन यात्रा' जैसे जनसंपर्क कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है. पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए दो चरणों में, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होंगे, और वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

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