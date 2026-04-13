ETV Bharat / bharat

वोटिंग मशीन पर 'कमल' का निशान ढूंढो... ममता को 'टाटा-बाय' कहो, बीरभूम की रैली में बोले शाह

मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि, वोटिंग मशीन पर 'कमल' का निशान ढूंढो और ममता को 'टाटा-बाय' कहो. उन्होंने कहा कि, 4 मई के बाद बंगाल में 'डबल-इंजन' की सरकार बनेगी और विकास का एक नया दौर शुरू होगा.

सोमवार को मयूरेश्वर में भाजपा उम्मीदवार दूधकुमार मंडल के समर्थन में हुई एक चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने सीधे तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया, "जब गरीब लोग घर बनाने की कोशिश करते हैं, तब भी उन्हें ममता के गुंडों को पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता है. यह राज्य 'कट-मनी' और 'सिंडिकेट राज' से त्रस्त है."

चुनाव से ठीक पहले बीरभूम की धरती पर खड़े होकर शाह ने नारा दिया, "बम का जवाब बैलेट से दो! बंगाल के लोग डर का जवाब विश्वास से देंगे!"

एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सूरी में रैली की तो वहीं, दूसरी तरफ सिर्फ 30 किलोमीटर दूर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मयूरेश्वर में एक रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर तीखा हमला बोला.

बीरभूम: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो चला है. बात करते हैं बीरभूम की, तो यहा सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा खेमे ने एक साथ ताकत दिखाई.

शाह ने आरोप लगाया कि बीरभूम में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लंबे समय से जुल्म हो रहा है. उन्होंने कहा, "तृणमूल ने मयूरेश्वर में बहुत जुल्म किया है. हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया है. शाह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि, 23 अप्रैल को कोई भी घर पर आराम से न बैठे. वे बाहर निकलकर अपना वोट बाहर निकलो और अपना वोट डालो. केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी सख्त चेतावनी दी कि 5 मई के बाद दोषियों को ढूंढकर जेल में डाल दिया जाएगा.

संदेशखली घटना से लेकर कस्बा लॉ कॉलेज मामले तक, शाह ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ जुल्म के मुद्दे पर तृणमूल पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा, "एक महिला मुख्यमंत्री हैं, फिर भी महिलाएं अपने ही राज्य में सुरक्षित नहीं हैं. शाह ने कहा कि, अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो महिलाएं सुरक्षित होंगी. अमित शाह ने केंद्र की योजनाओं को लेकर भी राज्य सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि, पीएम मोदी ने 'जल जीवन मिशन' के लिए करोड़ों रुपये दिए हैं. लेकिन, वह पैसा आम लोगों तक कभी नहीं पहुंचा. वह पैसा कहां गया... उसे तृणमूल के गुंडों ने हड़प लिया. उन्होंने स्थानीय विकास की कोशिशों पर भी मज़ाक उड़ाया और मजाक में कहा, "यहां बनी सड़कें इतनी कमजोर हैं कि आप उन्हें अपने नंगे हाथों से ही उखाड़ सकते हैं."

अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सांस्कृतिक मुद्दों पर भी बात की. शांतिनिकेतन के बारे में बात करते हुए, शाह ने कहा, "रवींद्रनाथ टैगोर का घर गिरा दिया गया है. जो लोग बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, वे राज्य का नेतृत्व करने के लायक नहीं हैं." साथ ही, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए, उन्होंने कहा कि, पीएम मोदी ने शांतिनिकेतन के लिए यूनेस्को से मान्यता दिलाई है और बंगाली को 'क्लासिकल भाषा' का दर्जा दिया है."

आज के अपने शेड्यूल के मुताबिक, शाह बीरभूम के खैरासोल में एक और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. इसके बाद, वह पश्चिम बर्धमान में एक रैली और एक रोड शो करने वाले हैं. जानकारों का मानना ​​है कि इन कार्यक्रमों से राज्य में राजनीतिक माहौल और गरमा जाएगा.

आज की रैली के दौरान एक अजीब नजारा भी देखने को मिला. बोलपुर में मंच संभालने के बाद, शाह ने खुद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में ढील देने के निर्देश दिए. सिक्योरिटी वालों को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा, "बिना किसी सिक्योरिटी चेक के सभी को अंदर आने दें; किसी को न रोकें." उनके इस निर्देश से वहां जमा पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई.

यह कहने की जरूरत नहीं है कि चुनाव से ठीक पहले बीरभूम में हुई इन आपसी रैलियों ने राजनीतिक लड़ाई को काफी तेज कर दिया है. अब सभी की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी जवाबी रैली में क्या कहेंगी, जिसमें वह मोदी और शाह पर निशाना साधेंगी.

ये भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव : सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन भाजपा पर नहीं : ममता बनर्जी