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बंगाल चुनाव: पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अमित शाह का बड़ा दावा, बोले- दीदी का समय खत्म

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में बीजेपी की भारी जीत होगी. उन्होंने कहा कि अंदरूनी आकलन से पता चला है कि पार्टी पहले चरण की जिन 152 सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें से 110 सीटों पर जीत दर्ज करेगी. कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि रिकॉर्ड 92.58 प्रतिशत मतदान दिखाता है कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "विकास" को चुना है, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अलविदा कह दिया है. उन्होंने कहा, "जो मतदान प्रतिशत सामने आया है, वह पूरे देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए खुशी की बात है. मैं बंगाल के सभी मतदाताओं को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पहले चरण में वोट दिया कि आपने डर से भरोसे तक का सफर बहुत अच्छे से शुरू किया है, और दूसरे चरण के मतदाता भी डर से भरोसे तक के सफर को आगे बढ़ाएंगे. मतदाताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास को चुना है. यह दिखाता है कि ममता दीदी का समय खत्म हो गया है."