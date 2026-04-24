बंगाल चुनाव: पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अमित शाह का बड़ा दावा, बोले- दीदी का समय खत्म
कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि रिकॉर्ड 92.58 प्रतिशत मतदान दिखाता है कि लोगों ने दीदी को अलविदा कह दिया है.
Published : April 24, 2026 at 12:37 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में बीजेपी की भारी जीत होगी. उन्होंने कहा कि अंदरूनी आकलन से पता चला है कि पार्टी पहले चरण की जिन 152 सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें से 110 सीटों पर जीत दर्ज करेगी.
कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि रिकॉर्ड 92.58 प्रतिशत मतदान दिखाता है कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "विकास" को चुना है, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अलविदा कह दिया है.
#WATCH | Kolkata: Union Home Minister Amit Shah says, " i would like to congratulate the election commission, capfs, the entire system working with the election commission and the bengal police. because after a long period in bengal, not a single person has died (during the… pic.twitter.com/rEWOtL0meo— ANI (@ANI) April 24, 2026
उन्होंने कहा, "जो मतदान प्रतिशत सामने आया है, वह पूरे देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए खुशी की बात है. मैं बंगाल के सभी मतदाताओं को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पहले चरण में वोट दिया कि आपने डर से भरोसे तक का सफर बहुत अच्छे से शुरू किया है, और दूसरे चरण के मतदाता भी डर से भरोसे तक के सफर को आगे बढ़ाएंगे. मतदाताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास को चुना है. यह दिखाता है कि ममता दीदी का समय खत्म हो गया है."
शाह ने कहा, "बीजेपी की बंगाल टीम ने अपना आकलन कर लिया है. इसके आधार पर, मैं कह सकता हूं कि 152 सीटों में से बीजेपी के 110 से ज्यादा जीतने की संभावना है. दूसरे चरण को भी ध्यान में रखें तो BJP बंगाल में सरकार बनाने के लिए तैयार है."
अमित शाह ने सुरक्षा बलों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह शायद लंबे समय में पहला चुनाव है जिसमें एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई. उन्होंने कहा, "मैं चुनाव आयोग, केंद्रीय बलों और बंगाल पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि लंबे समय के बाद यह पहला चुनाव था जिसमें एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई. चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए."
दूसरे चरण के लिए वोटर्स में भरोसा जगाते हुए शाह ने कहा, "यहां एक बड़ी आशंका जताई जा रही थी कि जनता का समर्थन तो है, लेकिन क्या यह पोलिंग स्टेशन तक पहुंचेगा? वो आशंकाएं अब खत्म हो गई हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि दूसरे चरण में वोटिंग में और भी ज्यादा जोश होगा. अब दूसरे चरण के वोटर्स की भी जिम्मेदारी है कि वे बदलाव के आगे बढ़ाएं."
चुनाव आयोग के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में 91.83 प्रतिशत मतदान हुआ. दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी.
यह भी पढ़ें- आंखों पर काला चश्मा और हाथों में कैमरा लेकर पीएम मोदी ने की गंगा किनारे सैर, शेयर की फोटो