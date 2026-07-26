धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अमित शाह ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से बड़ा देश और छात्र
शाह बोले, मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है, पेपर लीक के खिलाफ जरूरी सुधार लागू करने के लिए कमिटेड है.
Published : July 26, 2026 at 7:02 AM IST
नई दिल्ली: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा देश, युवाओं और छात्रों को किसी भी पद से ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है. एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा, 'बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए देश, हमारे युवा और छात्र किसी भी पद से कहीं ज़्यादा जरूरी हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद से इस्तीफ़ा इसी सिद्धांत का उदाहरण है.'
उन्होंने आगे कहा, 'मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के खिलाफ जरूरी सुधार लागू करने के लिए कमिटेड है. पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए मोदी जी के फैसले तारीफ के काबिल हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि इन कदमों से नीट परीक्षा में सफल हुए स्टूडेंट्स को पूरा इंसाफ मिलेगा.'
भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री @dpradhanbjp जी का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है।— Amit Shah (@AmitShah) July 25, 2026
मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के… https://t.co/p12wLKGUkm
शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल के बारे में बताते हुए शाह ने कहा, 'अपने कार्यकाल के दौरान, धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) को असरदार तरीके से लागू करने, पीएम श्री स्कूलों को बढ़ाने, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री-एकेडेमिया के बीच तालमेल को मजबूत करने में बड़े सुधार किए हैं. उनका कार्यकाल भारत को एक विकसित देश बनाने के उनके इरादे के प्रति उनके समर्पण का सबूत है.'
इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधान के इस्तीफे के बाद उनका 'दिल भारी' है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर कहा,'आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दिया तो मेरा 'दिल भारी' है. पब्लिक लाइफ में अक्सर मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन देश बनाने में उन्होंने जो योगदान दिया है, वह पीढ़ियों तक याद रहेगा.
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जरिए उन्होंने एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी जो मजबूत बुनियादी लिटरेसी को बढ़ावा देता है. मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग को बढ़ावा देता है और हमारे युवाओं को ग्लोबल स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ मुकाबला करने के लिए एडवांस्ड स्किल्स से तैयार करता है. उनका विजन सिर्फ पढ़ाना नहीं था, बल्कि हर युवा भारतीय को भारत के मूल्यों से जुड़ा एक ग्लोबल नागरिक बनने के लिए मज़बूत बनाना था.'
नीट पेपर लीक पर स्टूडेंट्स के विरोध के बाद प्रधान ने पद छोड़ दिया. उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने स्टूडेंट्स के हित में और यह पक्का करने के लिए कि परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर चल रहे विरोध का फायदा 'देश-विरोधी ताकतें' न उठा पाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.
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