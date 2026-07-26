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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अमित शाह ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से बड़ा देश और छात्र

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो ) ( IANS )