पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज, 9 मई को शपथग्रहण... शाह बने भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक
भाजपा ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया. अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है.
Published : May 5, 2026 at 2:59 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है. पार्टी ने यहा अहम संगठनात्मक कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. खबर के मुताबिक, राज्य में 9 मई को नई सरकार का शपथग्रहण होगा.
भाजपा के संसदीय बोर्ड ने पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने 5 मई 2026 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी है. इसमें कहा गया है कि, शाह पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक (सेंट्रल ऑब्जर्वर) की भूमिका निभाएंगे.
Union Home Minister Amit Shah has been appointed as the Central Observer for the election of the Leader of the Party's Legislative Party in West Bengal.— ANI (@ANI) May 5, 2026
Chief Minister of Odisha Mohan Charan Majhi has been appointed as the Central Co-Observer. pic.twitter.com/Nawdz9lSX5
वहीं, बीजेपी की प्रेस विज्ञप्ति में यह भी जानकारी दी गई है कि, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय सह-पर्यवेक्षक की नियुक्त किया है. भाजपा के ये दोनों नेता पश्चिम बंगाल में विधायक दल की बैठक और नेतृत्व चयन की प्रक्रिया को पूरा कराएंगे.
वहीं, असम के लिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. वहीं , राज्य में सह- पर्यवेक्षक की भूमिका में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह एक प्रेस विज्ञप्ति जारी पार्टी की तरफ अहम जानकारी दी.
Union Minister JP Nadda has been appointed as the Central Observer for the election of the Leader of the Party's Legislative Party in Assam.— ANI (@ANI) May 5, 2026
Haryana CM Nayab Singh Saini has been appointed as the Central Co-Observer. pic.twitter.com/9a3btdVyAq
सोमवार को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में 206 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल कर भाजपा ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और असम में लगातार तीसरी बार सत्ता पर कब्जा कर लिया.
पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है. कांग्रेस को दो सीटें, जबकि टीएमसी को 81 सीटें मिलीं. वामपंथी पार्टी को मात्र दो सीटें मिली. अऩ्य को दो सीटें मिलीं. वर्ष 2011 में लगभग चार प्रतिशत के मामूली वोट शेयर से, भाजपा 2019 में लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंच गई और फिर 2021 के विधानसभा चुनावों में 77 सीटें हासिल करके वामपंथी और कांग्रेस को पछाड़ते हुए टीएमसी के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरी.
बता दें कि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम की जनता को 'ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश' के लिए बधाई दी और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए किए गए अथक प्रयासों को एक मजबूत समर्थन बताया.
उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, "यह असीम स्नेह और सहयोग आपको और भी बेहतर सेवाएं प्रदान करने और आपकी आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने के हमारे संकल्प को मजबूत कर रहा है."
शाह ने कहा कि असम में राजग की यह लगातार तीसरी बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा की 'डबल इंजन' सरकार में अटूट विश्वास का प्रमाण है, जिसने असम को अशांति की भूमि से आशा और विकास की भूमि में बदल दिया है.
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