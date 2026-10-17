'पावर को रुतबा न समझें, पब्लिसिटी से दूर रहें...' नए IPS अधिकारियों को अमित शाह ने दी नसीहत
हैदराबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 78वें आईपीएस बैच के तहत कुल 151 अधिकारियों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की. पूरी, खबर पढ़ें.
Published : October 17, 2026 at 4:46 PM IST
हैदराबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवा आईपीएस (IPS) अधिकारियों से देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार करने का आह्वान किया है. उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे अपने पद और अधिकारों को एक रुतबे के बजाय एक जिम्मेदारी के रूप में देखें, और पब्लिसिटी बटोरने से दूर रहकर नतीजे देने पर ध्यान केंद्रित करें.
हैदराबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 78वें बैच के आईपीएस अधिकारियों की पासिंग-आउट परेड के दौरान अमित शाह का यह मैसेज पढ़कर सुनाया गया. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर परेड की सलामी ली और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए.
हैदराबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 78वें आईपीएस बैच के तहत कुल 151 अधिकारियों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की. इस समूह में 135 भारतीय आईपीएस अधिकारी शामिल थे, जबकि 16 अधिकारी नेपाल, भूटान और मालदीव के थे. खास बात यह है कि इस बैच में 37 महिला अधिकारी भी शामिल थीं.
मुख्य अतिथि, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने अधिकारियों की परेड, उनके अनुशासन और तालमेल का निरीक्षण किया. इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार दिए.
अपने संदेश में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अधिकारियों के लिए अधिकारों से ज्यादा महत्व जिम्मेदारी का होता है. अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को सलाह दी कि विनम्रता, संयम और संविधान के प्रति पक्का समर्पण ही एक पुलिस अधिकारी की असली ताकत है. उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो-टॉलरेंस' की नीति बनाए रखने की बात दोहराई और राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा.
इस बीच, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने उन पांच बड़ी चुनौतियों के बारे में बताया जिनका पुलिस अधिकारियों को भविष्य में सामना करना पड़ेगा. उन्होंने अधिकारियों से ड्रग तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह तबाह करने और 'नशा मुक्त भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करने का आह्वान किया. दूसरा, उन्होंने साइबर अपराधों को रोकने के लिए राज्य स्तर पर प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी, जिसमें 'म्यूल' (फर्जी या दूसरों के) बैंक खातों से होने वाली धोखाधड़ी और नकली सिम कार्ड का इस्तेमाल शामिल है.
उन्होंने देश के भीतर या विदेश से प्रेरित आतंकवादी खतरों पर लगातार नजर रखने की जरूरत पर भी जोर दिया और अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान करने के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. अपराधियों को पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों को अपनाने के निर्देश दिए गए, जो अपराध करने के लिए डार्कनेट, क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और वीपीएन (VPN) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छिपाते हैं.
गोविंद मोहन ने कहा कि तकनीकी चुनौतियों के साथ-साथ सोशल मीडिया के जरिए झूठे संदेशों और डीपफेक वीडियो का फैलना कानून-व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है. उन्होंने जनता के बीच बेवजह तनाव पैदा होने से रोकने के लिए ऐसी सामग्रियों के खिलाफ पहले से ही सक्रिय कदम उठाने की सलाह दी. इसके अलावा, उन्होंने पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया.
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