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'पावर को रुतबा न समझें, पब्लिसिटी से दूर रहें...' नए IPS अधिकारियों को अमित शाह ने दी नसीहत

IPS प्रोबेशनर्स शनिवार, 17 अक्टूबर, 2026 को हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में 78वीं रेगुलर रिक्रूट पासिंग-आउट परेड के दौरान मार्च करते हुए. ( IANS )

हैदराबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवा आईपीएस (IPS) अधिकारियों से देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार करने का आह्वान किया है. उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे अपने पद और अधिकारों को एक रुतबे के बजाय एक जिम्मेदारी के रूप में देखें, और पब्लिसिटी बटोरने से दूर रहकर नतीजे देने पर ध्यान केंद्रित करें.

हैदराबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 78वें बैच के आईपीएस अधिकारियों की पासिंग-आउट परेड के दौरान अमित शाह का यह मैसेज पढ़कर सुनाया गया. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर परेड की सलामी ली और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए.