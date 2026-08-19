ETV Bharat / bharat

दक्षिण भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की मुलाकात

चेन्नई : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार शाम को चेन्नई पहुंचेंगे और गुरुवार को कोवलम में होने वाली 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अन्य दक्षिणी राज्यों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे.

बैठक चेंगलपट्टू जिले के कोवलम में ईस्ट कोस्ट रोड स्थित एक आलीशान होटल में होगी. शाह शाम 4:50 बजे एक विशेष विमान से नई दिल्ली से रवाना होंगे और शाम 7:40 बजे चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और भाजपा पदाधिकारी हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद वे सड़क मार्ग से कोवलम जाएंगे, जहां वे सम्मेलन की अध्यक्षता करने से पहले रात भर रुकेंगे.

मुख्यमंत्री विजय के अलावा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी भी विचार-विमर्श में भाग लेंगे.

भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय अंतरराज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए आमतौर पर प्रतिवर्ष दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित करता है. हालांकि, 2022 के बाद से यह सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ है, जिससे गुरुवार की चर्चा का महत्व और भी बढ़ गया है.