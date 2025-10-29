ETV Bharat / bharat

बिहार में होने वाला है खेला! अमित शाह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

समस्तीपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इसी कड़ी में समस्तीपुर के रोसड़ा (सुरक्षित) विधानसभा सीट पर चुनावी प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार जनसभा को संबोधित किया.

लालू-राबड़ी शासन पर तीखा हमला: रोसड़ा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बीरेंद्र कुमार के समर्थन में आयोजित जनसभा में अमित शाह ने लालू-राबड़ी शासन पर सवाल उठाते हुए कई घोटालों का जिक्र किया और राजद पर खूब निशाना साधा. उन्होंने महागठबंधन पर जननायक के नाम की चोरी करने का आरोप लगाते हुए विरोधियों पर चुटकी ली.

लोगों को संबोधित करते अमित शाह (Etv Bharat)

14 नवंबर की भविष्यवाणी: जनसभा में उपस्थित भीड़ को संबोधित करते हुए अमित शाह ने भविष्यवाणी की. उन्होंने कहा, “मैंने बिहार के कई जगहों पर चुनावी सभाएं की हैं. क्या आपको 14 तारीख की जानकारी जाननी है? तो मैं बताता हूं. 14 को सुबह 9:00 बजे बैलेट पेपर खुलेगा और दोपहर 1:00 बजे तक लालू-राबड़ी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा.” साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में एनडीए रिकॉर्ड सीटों से जीत हासिल करेगा.