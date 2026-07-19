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हावड़ा में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने वाला प्लांट, अमित शाह ने रखी आधारशिला

हावड़ा फूड पार्क में लगभग 700 करोड़ रुपये के निवेश से बन रहे GCMMF के इस प्लांट में हर दिन लगभग 30 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण करने की क्षमता होगी. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, प्लांट में हर दिन लगभग 1,000 टन दही और दूसरे कल्चर्ड डेयरी प्रोडक्ट बनाने की क्षमता होगी. निर्माण कार्य पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे बड़ी दही बनाने की फैसिलिटी बन जाएगी.

कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के सबसे बड़े दही बनाने वाले प्लांट की आधारशिला रखी. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (GCMMF) के वरिष्ठ अधिकारी न्यू टाउन के बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे, जहां से शाह ने हावड़ा में प्लांट की वर्चुअली आधारशिला रखी.

कार्यक्रम में बोलते हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के सांस्कृतिक प्रतीक, 'मिष्टी दोई' और हाल के राजनीतिक बदलाव के बीच संबंध बताते हुए कहा कि मौजूदा BJP सरकार के तहत राज्य में विकास का एक नया दौर शुरू हो रहा है. उन्होंने कहा, "आज, बंगाल चुनाव में जीत के बाद, मैं पीएम मोदी की तरफ से बंगाल के लोगों का मुंह 'मिष्टी दोई' से मीठा करने आया हूं. बंगाल के लोगों ने जो बदलाव किया है, वह आजादी के बाद हुए किसी भी दूसरे राज्य के विधानसभा चुनाव से अलग है."

'सोनार बांग्ला' का आंदोलन फिर से शुरू

गृह मंत्री ने पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा, "बंगाल कभी देश के हर क्षेत्र के लिए रोशनी की किरण था... फिर भी, लंबे समय तक बंगाल विदेशी विचारधाराओं से प्रभावित कम्युनिस्ट सरकार के शासन में रहा. उससे (कम्युनिस्ट शासन से) आजाद होने के बाद, यह TMC के चंगुल में फंस गया, जो भ्रष्ट और अपराधी हैं और हमारी आंखों के सामने, गुरुदेव टैगोर का देखा हुआ 'सोनार बांग्ला' (सुनहरा बंगाल) का सपना खत्म हो गया."

यह कहते हुए कि राज्य अब फिर से उभरने की राह पर है, शाह ने इस बदलाव का श्रेय लोगों के मिलकर किए गए संघर्ष और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व को दिया. शाह ने कहा, "आज, एक दशक लंबे संघर्ष के बाद और पीएम मोदी के आह्वान पर, सीएम शुभेंदु के नेतृत्व में BJP सरकार बनने के साथ 'सोनार बांग्ला' का आंदोलन फिर से शुरू हो गया है."

बयान में कहा गया है कि अमूल के इस प्रोजेक्ट से पश्चिम बंगाल में 1.25 लाख से ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले किसानों को फायदा होने की उम्मीद है, जिसमें 30,000 से ज्यादा महिला दूध उत्पादक शामिल हैं. इससे उन्हें दूध के लिए एक स्थिर बाजार मिलेगा और राज्य का दुग्ध सहकारी नेटवर्क मजबूत होगा. यह प्रोजेक्ट राज्य में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और मूल्यवर्धन दूध प्रोसेसिंग को बढ़ाने की कोशिशों के तहत बनाया जा रहा है.

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