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सिख विरोधी दंगों के दिन राहुल गांधी का 'जलसा' जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( ANI )

चंडीगढ़: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव समेत इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता शामिल हुए. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी का 1 नंवबर का 'जलसा' सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा.

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो पूरी जिंदगी नकली पार्लियामेंट में ही रहें; आपकी बारी नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि इतने बुरे दिन पर रैली करने के लिए आपकी 'मोहब्बत की दुकान' से सिर्फ नफरत ही सीखी जा सकती है.

शाह ने कहा, "1 नवंबर 1984 को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के भड़काए दंगों के दौरान हजारों सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. हजारों को जिंदा जला दिया गया था. कई सिखों को छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा. अनगिनत बच्चे अनाथ हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गईं, और कई परिवारों ने अपने घर तबाह होते देखे. उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बयान दिया था और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता—जिसमें उन्होंने कहा था, "जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है." हजारों सिखों के नरसंहार को सिर्फ कांग्रेस के नेता ही इस तरह से बता सकते थे. तब से वर्षों बीत गए हैं..." अमित शाह ने कहा, "जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, तो हमने दंगाइयों के खिलाफ सभी केस फिर से खोले, हर पीड़ित को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी, और यह सुनिश्चित किया कि कांग्रेस के बड़े नेता जेल जाएं. भारत ने पहले कभी नहीं देखा था—और न ही आगे कभी देखेगा—इस तरह से किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा भड़काए गए दंगे..."