सिख विरोधी दंगों के दिन राहुल गांधी का 'जलसा' जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा: अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की 'मोहब्बत की दुकान' से सिर्फ नफरत ही सीखी जा सकती है.
Published : November 1, 2026 at 3:51 PM IST
चंडीगढ़: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव समेत इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता शामिल हुए. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी का 1 नंवबर का 'जलसा' सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा.
राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो पूरी जिंदगी नकली पार्लियामेंट में ही रहें; आपकी बारी नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि इतने बुरे दिन पर रैली करने के लिए आपकी 'मोहब्बत की दुकान' से सिर्फ नफरत ही सीखी जा सकती है.
शाह ने कहा, "1 नवंबर 1984 को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के भड़काए दंगों के दौरान हजारों सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. हजारों को जिंदा जला दिया गया था. कई सिखों को छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा. अनगिनत बच्चे अनाथ हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गईं, और कई परिवारों ने अपने घर तबाह होते देखे. उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बयान दिया था और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता—जिसमें उन्होंने कहा था, "जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है." हजारों सिखों के नरसंहार को सिर्फ कांग्रेस के नेता ही इस तरह से बता सकते थे. तब से वर्षों बीत गए हैं..."
#WATCH | Chandigarh: Union Home Minister Amit Shah says, "On November 1, 1984, thousands of Sikhs were brutally murdered in Delhi during riots incited by the Congress party. Thousands were burned alive. Many Sikhs were forced to abandon and flee. Countless children were left orphaned, many women were widowed, and many families saw their homes destroyed. The Prime Minister at the time, Rajiv Gandhi, made a statement and I can never forget it—in which he remarked, "When a big tree falls, the earth shakes." Only Congress leaders could describe the brutal massacre of thousands of Sikhs in such a manner. Years have passed since then..."— ANI (@ANI) November 1, 2026
अमित शाह ने कहा, "जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, तो हमने दंगाइयों के खिलाफ सभी केस फिर से खोले, हर पीड़ित को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी, और यह सुनिश्चित किया कि कांग्रेस के बड़े नेता जेल जाएं. भारत ने पहले कभी नहीं देखा था—और न ही आगे कभी देखेगा—इस तरह से किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा भड़काए गए दंगे..."
अमित शाह ने कहा, "कांग्रेस पार्टी को देखिए: जैसे राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि "जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है," वैसे ही उनके बेटे राहुल गांधी ने आज दिल्ली में एक बड़ी रैली की है—असल में दंगा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़का है. हमने सोचा कि शायद वह उस समय बहुत छोटा था, या उसने इतिहास नहीं पढ़ा था और इसलिए उसे पता नहीं था."
शाह ने कहा, "हमारी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनुरोध किया कि वे 1, 2 और 3 नवंबर को इवेंट न करें—जिस दिन सिख विरोधी दंगे हुए थे—क्योंकि इससे सिख समुदाय, जिसमें माताएं, बहनें और बच्चे शामिल हैं, की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचेगी. लेकिन वे अड़े रहे. विदेश से उसी दिन रैली करने का ऑर्डर दिया गया जिस दिन हजारों सिखों को जिंदा जला दिया गया था. गुरुओं की इस धरती से, मैं इस घटिया कोशिश की कड़ी निंदा करता हूं. मैं इसकी निंदा करता हूं. भारत और पंजाब इसे कभी नहीं भूल पाएंगे."
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