असम में अमित शाह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2 की करेंगे शुरुआत, ₹6,839 करोड़ होंगे खर्च

शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जिक्र किया गया है.

VIBRANT VILLAGES PROGRAMME ASSAM
असम में अमित शाह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे फेज की करेंगे शुरुआत (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 20, 2026 at 10:04 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह आज शुक्रवार को असम के कछार के नाथनपुर जिले से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के दूसरे फेज को लॉन्च करेंगे. जानकारी के मुताबिक इस फेज में 15 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 1,954 बॉर्डर गांव शामिल होंगे. गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया कि बॉर्डर के गांवों का पूरा और टिकाऊ विकास पक्का करने के लिए डिजाइन की गई VVP-II एक सेंट्रली फंडेड स्कीम होगी, जिसका खर्च फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक 6,839 करोड़ रुपये होगा.

शाह ने इससे संबंधित सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कल शुक्रवार को असम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-2) लॉन्च करेंगे. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) ने भारत के पहले गांवों के विकास के लिए मोदी जी के विजन को पूरा किया. उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) ने देश के दूसरे हिस्सों में मौजूद सभी सुविधाओं को बॉर्डर के गांवों तक पहुंचाया है.

गृह मंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II ने बॉर्डर के गांवों से माइग्रेशन को रोका, उन्हें रहने की अच्छी जगह बनाया, जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी कई गुना बढ़ गई. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II) इन फायदों को ज्यादा गांवों तक पहुंचाकर और बॉर्डर को मजबूत करेगा. बयान में यह भी कहा गया है कि यह प्रोग्राम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, बेसिक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और रोजी-रोटी के टिकाऊ मौके बनाने पर फोकस करता है, जिससे विकसित भारत के विजन के हिसाब से बॉर्डर पर रहने वाले सुरक्षित, मजबूत और खुशहाल समुदाय बन सकें.

बता दें, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) प्रोग्राम को केंद्र सरकार ने 15 फरवरी, 2023 को मंजूरी दी थी. इसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख राज्यों के 19 ज़िलों में उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉक के 662 चुने हुए गांव शामिल हैं. इसके तहत, गृह मंत्रालय ने 3,431 करोड़ रुपये के खर्च वाले 2,558 प्रोजेक्ट/काम मंज़ूर किए हैं, और जागरूकता अभियान, हेल्थ और वेटेरिनरी कैंप, मेले और त्योहार और टूरिज़्म को बढ़ावा देने जैसी 8,500 से ज्यादा एक्टिविटीज शुरू की गई हैं.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 3 फरवरी को लोकसभा में कहा था कि 2 अप्रैल, 2025 को सरकार ने दूसरे फेज को मंजूरी दी थी, जिसमें 15 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे 1,954 गांवों की पहचान बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के लिए की गई थी. बयान में कहा गया कि इन गांवों को मजबूत करके, यह प्रोग्राम वहां के लोगों को देश की आंख और कान बनने में भी मदद करता है, जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी, क्रॉस-बॉर्डर क्राइम को रोकने और अंदरूनी सिक्योरिटी को मजबूत करने में काफी मदद मिलती है.

पढ़ें: अमित शाह असम में 6,839 करोड़ रुपये की वाइब्रेंट विलेजे प्रोग्राम-II लॉन्च करेंगे, जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम

