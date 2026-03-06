ETV Bharat / bharat

जनगणना 2027 के लिए चार डिजिटल टूल्स लॉन्च, दो मैस्कॉट 'प्रगति' और 'विकास' भी जारी

मैस्कॉट 'प्रगति' और 'विकास' 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने में महिलाओं और पुरुषों की बराबर भागीदारी का प्रतीक हैं.

Amit Shah launches four digital tools and unveiled two mascots Pragati and Vikas for Census 2027
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए चार डिजिटल टूल्स लॉन्च किए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 6, 2026 at 2:59 PM IST

नई दिल्ली: दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या अभ्यास की तैयारियों की शुरुआत करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च गुरुवार को जनगणना 2027 के लिए चार डिजिटल टूल्स लॉन्च किए और दो मैस्कॉट (शुभंकर) 'प्रगति' (महिला) और 'विकास' (पुरुष) का शुभारंग किया.

उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) ने पूरे देश में गणना अभियान को आसान बनाने के लिए एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं.

चार डिजिटल टूल्स में हाउसलिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर (HLBC) वेब एप्लीकेशन, HLO मोबाइल एप्लीकेशन, सेल्फ-एन्यूमरेशन (SE) पोर्टल और सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMMS) पोर्टल शामिल हैं.

HLBC एक वेब-मैप एप्लीकेशन है जो प्रभारी अधिकारियों को सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके डिजिटली हाउसलिस्टिंग ब्लॉक बनाने में मदद करता है, जिससे पूरे देश में स्टैंडर्ड ज्योग्राफिक कवरेज सुनिश्चित होता है.

HLO मोबाइल एप्लीकेशन गणनाकार (Enumerators) के लिए हाउसलिस्टिंग डेटा इकट्ठा करने और अपलोड करने के लिए एक सुरक्षित ऑफलाइन मोबाइल एप्लीकेशन है.

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, "सिर्फ CMMS पोर्टल पर रजिस्टर्ड गणनाकार ही एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं. यह ऐप सीधे फील्ड-टू-सर्वर डेटा ट्रांसमिशन को मुमकिन बनाता है, जिससे कागजी कार्यवाही खत्म हो जाती है. सारा हाउसलिस्टिंग डेटा इसी ऐप के जरिये इकट्ठा किया जाएगा, जिसे सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके ही ऑपरेट किया जा सकता है. यह एप्लीकेशन Android और iOS प्लेटफॉर्म के साथ कम्पैटिबल है और इसे 16 क्षेत्रीय भाषाओं में ऑपरेट किया जा सकता है."

दिलचस्प बात यह है कि पहली बार, स्वयं गणना का विकल्प लाया जा रहा है. SE पोर्टल एक सुरक्षित वेब-बेस्ड फैसिलिटी है, जो एक घर के पात्र प्रतिभागी को फील्ड ऑपरेशन से पहले अपने घर की जानकारी ऑनलाइन सबमिट करने की इजाजत देता है. सफलतापूर्वक सबमिट करने पर, एक यूनिक सेल्फ-एन्यूमरेशन ID (SE ID) बन जाएगी. यह सेल्फ-एन्यूमरेशन ID (SE ID) एन्यूमरेटर के साथ शेयर की जाएगी, जो फिर जानकारी को सत्यापित कर पाएगा.

सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल एक सेंट्रलाइज्ड, वेब-बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जनगणना से जुड़ी सभी गतिविधियों की योजना बनाने, मैनेज, निष्पादित करने और निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है. सब-डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के अधिकारी एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड के माध्यम से रियल-टाइम में गणना प्रक्रिया, फील्ड परफॉर्मेंस और परिचालन तत्परता (Operational Readiness) को ट्रैक कर सकते हैं.

मैस्कॉट 'प्रगति' (महिला एन्यूमरेटर) और 'विकास' (पुरुष एन्यूमरेटर) को जनगणना-2027 के मित्रवत प्रासंगिक चेहरों के तौर पर पेश किया गया है.

ये मैस्कॉट 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के संकल्प को पूरा करने में महिलाओं और पुरुषों की बराबर हिस्सेदारी का भी प्रतीक हैं. इन मैस्कॉट के जरिये, जनगणना 2027 से जुड़ी जानकारी, उद्देश्य और खास संदेश समाज के अलग-अलग हिस्सों में प्रभावी तरीके से और लोगों के लिए सुविधाजनक तरीके से फैलाए जाएंगे.

जनगणना-2027 के तहत, घर-घर जाकर सिक्योर मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ताकि पूरी कवरेज हो सके. इसके लिए, जनगणना 2027 के लिए देश भर में 30 लाख से अधिक एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर और दूसरे जनगणना अधिकारियों को लगाया जाएगा.

अधिकारी ने कहा, "तकनीक को ध्यान में रखकर अपनाने से नवाचार और सबको शामिल करने का तरीका मिलता है, जिससे जनगणना 2027 सही, सुरक्षित और पूरी तरह से हो."

जनगणना-2027 के पहले चरण के दौरान, घरों की स्थिति और घरेलू सुविधाओं का डेटा इकट्ठा किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में देश के हर व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी.

