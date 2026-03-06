ETV Bharat / bharat

जनगणना 2027 के लिए चार डिजिटल टूल्स लॉन्च, दो मैस्कॉट 'प्रगति' और 'विकास' भी जारी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए चार डिजिटल टूल्स लॉन्च किए ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या अभ्यास की तैयारियों की शुरुआत करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च गुरुवार को जनगणना 2027 के लिए चार डिजिटल टूल्स लॉन्च किए और दो मैस्कॉट (शुभंकर) 'प्रगति' (महिला) और 'विकास' (पुरुष) का शुभारंग किया.

उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) ने पूरे देश में गणना अभियान को आसान बनाने के लिए एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं.

चार डिजिटल टूल्स में हाउसलिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर (HLBC) वेब एप्लीकेशन, HLO मोबाइल एप्लीकेशन, सेल्फ-एन्यूमरेशन (SE) पोर्टल और सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMMS) पोर्टल शामिल हैं.

HLBC एक वेब-मैप एप्लीकेशन है जो प्रभारी अधिकारियों को सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके डिजिटली हाउसलिस्टिंग ब्लॉक बनाने में मदद करता है, जिससे पूरे देश में स्टैंडर्ड ज्योग्राफिक कवरेज सुनिश्चित होता है.

HLO मोबाइल एप्लीकेशन गणनाकार (Enumerators) के लिए हाउसलिस्टिंग डेटा इकट्ठा करने और अपलोड करने के लिए एक सुरक्षित ऑफलाइन मोबाइल एप्लीकेशन है.

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, "सिर्फ CMMS पोर्टल पर रजिस्टर्ड गणनाकार ही एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं. यह ऐप सीधे फील्ड-टू-सर्वर डेटा ट्रांसमिशन को मुमकिन बनाता है, जिससे कागजी कार्यवाही खत्म हो जाती है. सारा हाउसलिस्टिंग डेटा इसी ऐप के जरिये इकट्ठा किया जाएगा, जिसे सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके ही ऑपरेट किया जा सकता है. यह एप्लीकेशन Android और iOS प्लेटफॉर्म के साथ कम्पैटिबल है और इसे 16 क्षेत्रीय भाषाओं में ऑपरेट किया जा सकता है."

दिलचस्प बात यह है कि पहली बार, स्वयं गणना का विकल्प लाया जा रहा है. SE पोर्टल एक सुरक्षित वेब-बेस्ड फैसिलिटी है, जो एक घर के पात्र प्रतिभागी को फील्ड ऑपरेशन से पहले अपने घर की जानकारी ऑनलाइन सबमिट करने की इजाजत देता है. सफलतापूर्वक सबमिट करने पर, एक यूनिक सेल्फ-एन्यूमरेशन ID (SE ID) बन जाएगी. यह सेल्फ-एन्यूमरेशन ID (SE ID) एन्यूमरेटर के साथ शेयर की जाएगी, जो फिर जानकारी को सत्यापित कर पाएगा.