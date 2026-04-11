'चुनाव के दिन घर से बाहर न निकलें तृणमूल के गुंडे...': बंगाल में अमित शाह की खुली चेतावनी
अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के ओंदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया.
Published : April 11, 2026 at 5:02 PM IST
बांकुड़ा (पश्चिम बंगाल): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के ओंदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो टीएमसी के 'सिंडिकेट राज' का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा. उन्होंने राज्य में महिलाओं पर अत्याचार करने वाले अपराधियों को हर हाल में सजा दिलाने की बात भी कही.
घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा, "भारत कोई 'धर्मशाला' नहीं है, और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले घुसपैठियों को यहां से बाहर निकाल फेंका जाएग."
अमित शाह ने मंच से टीएमसी के संरक्षण में रहने वाले असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों को सीधी चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा, "मैं तृणमूल के पाले हुए गुंडों को एक सीधा और साफ संदेश दे रहा हूं, वे चुनाव के दिन अपने घरों से बाहर न निकलें. आम जनता को परेशान करने की भूल बिल्कुल न करें, वर्ना चुनाव के बाद आपका क्या अंजाम होगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते."
#WATCH | Bankura, West Bengal: On the RG Kar Medical College rape and murder case, Union Home Minister Amit Shah says, " the rg kar incident has shamed bengal in the eyes of the entire world. for years, tmc goons exploited women in sandeshkhali. these infiltrators kept exploiting… pic.twitter.com/NyfdZzqTAa— ANI (@ANI) April 11, 2026
ओंदा और विष्णुपुर के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा भी उठाया. तृणमूल को सख्त चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, "पिछले चुनावों के बाद से हमारे 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी. ममता के संरक्षण में इन हत्याओं को अंजाम देने वाले सभी लोगों और महिलाओं व बच्चियों के खिलाफ अपराध या अन्याय करने वालों को जेल जाना होगा."
उन्होंने आगे कहा- "तृणमूल के गुंडों को लगता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा; लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एक बार हमारी सरकार बनने दीजिए, हम उनमें से एक-एक से हिसाब चुकता करेंगे. ये गुंडे अभी ममता के संरक्षण में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही भाजपा सत्ता में आएगी, हम उन्हें चुन-चुन कर बाहर निकालेंगे."
बांकुड़ा की रैली से बोलते हुए अमित शाह ने यह घोषणा भी की कि राज्य में सत्ता संभालने के तुरंत बाद उनकी सरकार इस क्षेत्र की प्रसिद्ध बालूचरी साड़ियों और पांचमुरा के टेराकोटा घोड़ों के लिए जीआई (GI) टैग सुरक्षित करेगी. ओंदा की रैली में गृह मंत्री ने क्षेत्र के आलू उत्पादक किसानों को विशेष आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि किसानों की उपज को देश के कोने-कोने में भेजा जाएगा ताकि उन्हें अपनी फसलों का सही और लाभकारी मूल्य मिल सके.
#WATCH Purulia, West Bengal: Addressing a public rally, Union Home Minister Amit Shah says, " the bjp has decided that as soon as our government is formed, we will include the kurmali language in the eighth schedule. both rajbanshi and kurmali languages are major languages of… pic.twitter.com/dOdh85Oo5t— ANI (@ANI) April 11, 2026
अमित शाह ने राज्य में आलू की खेती, विशेष रूप से बांकुड़ा क्षेत्र में और यहां के किसानों की दुर्दशा को लेकर भी कई संदेश दिए. उन्होंने कहा कि आलू किसान अपनी उपज को 2 रुपये की कीमत पर भी नहीं बेच पा रहे हैं. शाह ने कहा, "यह ममता के अहंकार का परिणाम है. वह आलू को झारखंड, बिहार या ओडिशा भेजने की अनुमति देने से इनकार करती हैं. नतीजतन, आलू किसानों को घोर निराशा में छोड़ दिया गया है. उनकी मुसीबतें चरम स्तर पर पहुंच गई हैं.
अमित शाह ने कहा हमारी सरकार बनते ही हम दूसरे राज्यों में आलू बेचने की सुविधा प्रदान करेंगे. किसानों को अब पंजाब से आलू के बीज मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी. अब से, उच्च गुणवत्ता वाले आलू के बीजों का उत्पादन यहीं बिष्णुपुर में किया जाएगा. स्थानीय किसान जल्द ही पूरे देश में बेहतर गुणवत्ता वाले आलू के बीजों का निर्यात करेंगे. आलू किसानों के लिए एक विशेष बोर्ड भी स्थापित किया जाएगा.
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