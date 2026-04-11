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'चुनाव के दिन घर से बाहर न निकलें तृणमूल के गुंडे...': बंगाल में अमित शाह की खुली चेतावनी

पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह. ( ANI )