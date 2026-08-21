ETV Bharat / bharat

सिलीगुड़ी कॉरिडोर की पूर्ण सुरक्षा पक्की होगी, मोदी सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम

अमित शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 'ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड' के लिए 189 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया. सुभादीप रॉय नंदी की रिपोर्ट

Amit Shah inaugurates Rs 189-crore project for 'triangular security grid' in Siliguri Corridor
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 3:44 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

सिलीगुड़ी: केंद्र सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की पूर्ण सुरक्षा पक्की करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. यह कॉरिडोर यह पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है और बहुत ज़्यादा भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी है.

शुक्रवार को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के रानीडांगा में सशस्त्र सीमा बल (SSB) नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर हेडक्वार्टर में हुए एक समारोह में लगभग 189 करोड़ रुपये के कई नए प्रशासनिक और आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया.

इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा, केंद्रीय गृह सचिव गौरव मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक महेश दीक्षित, सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉ. राजेंद्र कुमार, एसएसबी के निदेशक जनरल संजय सिंघल और गृह मंत्रालय के दूसरे सीनियर अधिकारी मौजूद थे.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना भाषण "भारत माता की जय" का नारा लगाकर शुरू किया. इस दिन को यादगार बताते हुए, उन्होंने महान संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी।.

उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खान ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी. एक इंटरव्यू में, उस्ताद ने एक बार कहा था कि उन्हें संसद में या दुनिया के नेताओं के सामने कला का प्रदर्शन करने से ज्यादा खुशी सुबह काशी विश्वनाथ के चरणों में शहनाई बजाने में मिलती है. एक निजी याद साझा करते हुए, गृह मंत्री ने एक घटना को याद किया, जहां शारीरिक बीमारी और सांस लेने में तकलीफ के बावजूद, बिस्मिल्लाह खान ने अपने साथ आए संगीतकारों से बात करते समय जबरदस्त उत्साह दिखाया था, एक ऐसा पल जिसे मंत्री ने कभी न भूलने वाला बताया.

देश के स्वतंत्रता दिवस और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जिक्र करते हुए, अमित शाह ने कहा कि हालांकि वह 2015 से हर साल लाल किले पर प्रधानमंत्री के झंडा फहराने के समारोह में शामिल होते रहे हैं, लेकिन यह 80वां स्वतंत्रता दिवस ऐतिहासिक था. ऐसा इसलिए था, क्योंकि इसके बनने के 150 साल और आजादी के 80 साल बाद, देश और दुनिया के लोगों ने लाल किले से 'वंदे मातरम' गीत को पूरा सुना था.

शाह ने कहा कि, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस अमर रचना ने न सिर्फ आजादी के आंदोलन में तेजी लाई, बल्कि आजाद भारत के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का लक्ष्य भी तय किया. लेकिन, अफसोस की बात है कि बंटवारे के बाद राजनीतिक उदासीनता के कारण, 'वंदे मातरम' को कभी भी पूरे दिल से नहीं अपनाया गया.

गृह मंत्रालय ने संसद में एक बिल पास करके 'वंदे मातरम' के पूरे संस्करण को सरकारी कामों का एक जरूरी हिस्सा बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. इसलिए, देश भर के स्कूलों में रोजाना इस गीत को गाने से नई पीढ़ी और युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा होगी.

गृह मंत्री ने 'सप्त धारा' या सात खास स्तंभ के बारे में बताया, जिनका मकसद 2047 तक प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के सपने को पूरा करना है. उन्होंने कहा कि भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर दुनिया में सबसे ऊपर खड़ा होगा, जिसके लिए ये सात स्तंभ जिम्मेदार होंगे, विनिर्माण ताकत (Manufacturing) , रक्षा की ताकत, खेती और खाद्य प्रसंस्करण, ग्रीन और ब्लू इकॉनमी, प्रौद्योगिकी और नवाचार, भारत की सॉफ्ट पावर, और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ़्तार. इसके अलावा, देश अगले तीन सालों में 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी और आठ नई सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है.

सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूरे देश की सुरक्षा पक्की करने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक खास 'ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड' बनाया है. कॉरिडोर में निगरानी, ​​मिलिट्री की मौजूदगी और प्रशासनिक प्राधिकरण को तीन खास बेस, चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी के जरिए काफी बढ़ाया गया है.

इस इलाके को 'तीस्ता प्रहार' जैसी नियमित सैन्य अभ्यास के जरिए सुरक्षित किया जा रहा है. एसएसबी जवानों की बहुत तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 1965 में फोर्स की शुरुआत के बाद से, एसएसबी जवानों ने मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और त्रिपुरा समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में बहुत अच्छी सेवा दी है. करगिल युद्ध के बाद और ‘वन बॉर्डर, वन फोर्स’ पॉलिसी के मुताबिक एसएसबी 2001 से 1,751 किलोमीटर लंबे भारत-नेपाल बॉर्डर और 2004 से 700 किलोमीटर (असल में 699 किलोमीटर ) लंबे भारत-भूटान बॉर्डर की रखवाली कर रहा है. बिना बाड़ वाली, खुली बॉर्डर पर दिन-रात पेट्रोलिंग करते हुए पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है, जिसे एसएसबी के जवान बड़ी लगन से कर रहे हैं.

सीमा सुरक्षा पक्का करने की पूरी कोशिशों के साथ-साथ, इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी पक्का करने की पूरी कोशिशों के साथ-साथ, इलाके में कनेक्टिविटी, टूरिज्म और आर्थिक विकास को भी प्राथिमिकता दी जा रही है. 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0' के तहत, बांग्लादेश और भूटान बॉर्डर पर बसे गांवों को सिर्फ सड़क से ही नहीं, बल्कि देश की मेनलैंड से गहराई से जोड़कर जोड़ने के लिए 6,839 करोड़ रुपये के परियोजनाएं लागू किए जा रहे हैं.

साथ ही, 'अमृत भारत स्टेशन' स्कीम के जरिए सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं में बदला जा रहा है. सबसे खास बात यह है कि आने वाला दिल्ली-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसकी घोषणा 2026-27 के बजट में की गई थी, अगले दो से तीन सालों में दिल्ली से सिलीगुड़ी तक कुछ ही घंटों में सफ़र करना मुमकिन बना देगा.

रानीडांगा में 80 एकड़ की जगह पर नई बनी एसएसबी प्रशासनिक भवन, 19वीं बटालियन (ठाकुरगंज), 12वीं बटालियन (किशनगंज), और न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रांजिट कैंप के उद्घाटन के साथ नॉर्थ बंगाल में सुरक्षा और संपूर्ण बुनियादी ढांचा एक नए दौर में आ गया है.

अमित शाह ने पिछली सरकार पर निशाना साधा और बॉर्डर पर बुनियादी ढांचे का विकास और जमीन से जुड़े मामलों को लेकर मौजूदा सरकार की बहुत तारीफ की. उन्होंने कहा कि, केंद्रीय एजेंसियों को सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए लंबे समय से लगभग 560 एकड़ जमीन की जरूरत थी. हालांकि घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार से आग्रह करने के बावजूदज़रूरी ज़मीन नहीं मिल पाई.

हालांकि, नए मुख्यमंत्री, शुभेंदु अधिकारी ने पद संभालते ही राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी. राज्य सरकार बनने के सिर्फ 45 दिनों के अंदर, उन्होंने बीएसएफ और एसएसबी की जमीन से जुड़ी मुश्किलों को दूर किया और 1,129 एकड़ जमीन सौंप दी. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि बाकी 29 एकड़ जमीन के लिए मंजूरी ब्रेकफास्ट मीटिंग के तुरंत बाद फाइनल कर दी जाएगी.

ये भी पढे़ं: चिकन नेक के पास स्टील कॉरिडोर के लिए एक्स्ट्रा लाइन का होगा निर्माण, कैबिनेट ने मंजूरी दी

TAGGED:

AMIT SHAH
SECURITY FOR SILIGURI CORRIDOR
CHICKEN NECK
NORTH BENGAL FRONTIER HEADQUARTER
CHICKEN NECK SECURITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.