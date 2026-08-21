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सिलीगुड़ी कॉरिडोर की पूर्ण सुरक्षा पक्की होगी, मोदी सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम

सिलीगुड़ी: केंद्र सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की पूर्ण सुरक्षा पक्की करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. यह कॉरिडोर यह पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है और बहुत ज़्यादा भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी है.

शुक्रवार को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के रानीडांगा में सशस्त्र सीमा बल (SSB) नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर हेडक्वार्टर में हुए एक समारोह में लगभग 189 करोड़ रुपये के कई नए प्रशासनिक और आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया.

इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा, केंद्रीय गृह सचिव गौरव मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक महेश दीक्षित, सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉ. राजेंद्र कुमार, एसएसबी के निदेशक जनरल संजय सिंघल और गृह मंत्रालय के दूसरे सीनियर अधिकारी मौजूद थे.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना भाषण "भारत माता की जय" का नारा लगाकर शुरू किया. इस दिन को यादगार बताते हुए, उन्होंने महान संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी।.

उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खान ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी. एक इंटरव्यू में, उस्ताद ने एक बार कहा था कि उन्हें संसद में या दुनिया के नेताओं के सामने कला का प्रदर्शन करने से ज्यादा खुशी सुबह काशी विश्वनाथ के चरणों में शहनाई बजाने में मिलती है. एक निजी याद साझा करते हुए, गृह मंत्री ने एक घटना को याद किया, जहां शारीरिक बीमारी और सांस लेने में तकलीफ के बावजूद, बिस्मिल्लाह खान ने अपने साथ आए संगीतकारों से बात करते समय जबरदस्त उत्साह दिखाया था, एक ऐसा पल जिसे मंत्री ने कभी न भूलने वाला बताया.

देश के स्वतंत्रता दिवस और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जिक्र करते हुए, अमित शाह ने कहा कि हालांकि वह 2015 से हर साल लाल किले पर प्रधानमंत्री के झंडा फहराने के समारोह में शामिल होते रहे हैं, लेकिन यह 80वां स्वतंत्रता दिवस ऐतिहासिक था. ऐसा इसलिए था, क्योंकि इसके बनने के 150 साल और आजादी के 80 साल बाद, देश और दुनिया के लोगों ने लाल किले से 'वंदे मातरम' गीत को पूरा सुना था.

शाह ने कहा कि, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस अमर रचना ने न सिर्फ आजादी के आंदोलन में तेजी लाई, बल्कि आजाद भारत के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का लक्ष्य भी तय किया. लेकिन, अफसोस की बात है कि बंटवारे के बाद राजनीतिक उदासीनता के कारण, 'वंदे मातरम' को कभी भी पूरे दिल से नहीं अपनाया गया.

गृह मंत्रालय ने संसद में एक बिल पास करके 'वंदे मातरम' के पूरे संस्करण को सरकारी कामों का एक जरूरी हिस्सा बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. इसलिए, देश भर के स्कूलों में रोजाना इस गीत को गाने से नई पीढ़ी और युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा होगी.

गृह मंत्री ने 'सप्त धारा' या सात खास स्तंभ के बारे में बताया, जिनका मकसद 2047 तक प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के सपने को पूरा करना है. उन्होंने कहा कि भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर दुनिया में सबसे ऊपर खड़ा होगा, जिसके लिए ये सात स्तंभ जिम्मेदार होंगे, विनिर्माण ताकत (Manufacturing) , रक्षा की ताकत, खेती और खाद्य प्रसंस्करण, ग्रीन और ब्लू इकॉनमी, प्रौद्योगिकी और नवाचार, भारत की सॉफ्ट पावर, और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ़्तार. इसके अलावा, देश अगले तीन सालों में 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी और आठ नई सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है.