ETV Bharat / bharat

अब उन्नत सुविधाओं वाले नए फ्लैट में रहेंगे गुजरात के विधायक, किराया मात्र 37 रुपये

अब उन्नत सुविधाओं वाले नए फ्लैट में रहेंगे गुजरात के विधायक, किराया मात्र 37 रुपये ( Photos Credit- Gujarat Information Department )

आवास परिसर में आधुनिक सुविधाएं गुजरात सूचना विभाग ने बयान के मुताबिक, लगभग 325 करोड़ रुपये की लागत से विधायकों के लिए निर्मित आवास परिसर में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे एक विशाल उद्यान, 300 लोगों की क्षमता वाला एक बहुउद्देशीय हॉल, एक सामुदायिक हॉल, एक स्विमिंग पूल, एक व्यायामशाला, एक कैंटीन (भोजन कक्ष), इनडोर स्टेडियम, चिकित्सा के लिए एक औषधालय और एक किराने की दुकान. इसके साथ ही, परिसर में पर्याप्त पार्किंग सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक फ्लैट के लिए 2 पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं, एक बेसमेंट में और एक भूतल पर. परिसर की सभी आंतरिक सड़कें आरसीसी से बनी हैं.

इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने साणंद में शांतिपुरा-खोराज जीआईडीसी की 6-लेन सड़क का भी शिलान्यास किया. यह सड़क 805 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगी.

राज्य सरकार के सड़क एवं भवन विभाग द्वारा गांधीनगर के सेक्टर 17 में कुल 28,576 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यह आवासीय परिसर बनाया गया है और प्रत्येक फ्लैट 238.45 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में है, जिसमें 3 बेडरूम, मीटिंग हॉल, किचन, ऑफिस रूम और नौकर कक्ष हैं. विधायकों से इस फ्लैट का मासिक किराया मात्र 37 रुपये लिया जाएगा.

गांधीनगर: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं. बुधवार को अपना जन्मदिन मनाने के बाद, गुरुवार को भाई बीज दिवस पर उन्होंने गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्यों यानी विधायकों के लिए नवनिर्मित 216 आवासीय परिसर का उद्घाटन किया.

गुजरात के विधायकों के लिए बने उन्नत सुविधाओं वाले फ्लैट का जायजा लेते अमित शाह (Photos Credit- Gujarat Information Department)

वर्षा जल संचयन के लिए सुविधा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'कैच द रेन' और जल संरक्षण के विचारों के अनुरूप, वर्षा जल को भूमिगत रूप से संग्रहीत करने के लिए वर्षा जल संचयन जैसी सुविधाएं भी बनाई गई हैं. इतना ही नहीं, इस नवनिर्मित विधायक आवास परिसर में कुल 600 नए पेड़ भी लगाए गए हैं. इसके अलावा, भविष्य की संभावित आवासीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा 12 ब्लॉकों के 216 आवासों में से 10 ब्लॉकों के 180 आवासों में स्थायी एवं ढीले फर्नीचर की व्यवस्था की गई है और शेष 2 ब्लॉकों के 36 आवासों में सिर्फ स्थायी फर्नीचर की व्यवस्था की गई है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में विधायकों के लिए नवनिर्मित 216 आवासीय परिसर का उद्घाटन किया (Photos Credit- Gujarat Information Department)

बता दें, साल 1970-71 में गुजरात विधानसभा के सदस्यों के आवास के लिए गांधीनगर सेक्टर 17 में 41.46 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक बेडरूम, एक हॉल, किचन और शौचालय की सुविधा वाले आवासों का निर्माण किया गया था. समय के साथ और अधिक आवासों की आवश्यकता उत्पन्न होने पर 1990-91 में सेक्टर 21 में तीन मंजिला 14 ब्लॉकों में 85.30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के दो बेडरूम, हॉल, किचन की सुविधा वाले कुल 168 आवासों का निर्माण किया गया.

नए आवासीय परिसर में पौधारोपण करते हुए अमित शाह (Photos Credit- Gujarat Information Department)

वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधायकों के लिए सुविधा संपन्न फ्लैटों का निर्माण काराय गया है. इन आवासों का प्रति फ्लैट क्षेत्रफल 170.32 वर्ग मीटर है.

साणंद में बनेगी 6-लेन सड़क

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अहमदाबाद जिले के साणंद और उसके आसपास के क्षेत्रों में अभूतपूर्व औद्योगिक विकास के कारण, शांतिपुरा-खोराज सड़क पर यातायात का भार काफी बढ़ गया है. यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए मौजूदा चार-लेन सड़क को छह-लेन में बदलने की तत्काल आवश्यकता थी. 805 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से क्रियान्वित होने वाली इस परियोजना में कुल 28.8 किलोमीटर सड़क को छह-लेन में परिवर्तित किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 22.731 किलोमीटर लंबाई में सड़क के दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा, जबकि 13 छोटे पुलों को चौड़ा किया जाएगा. साथ ही छह लेन का एलिवेटेड फ्लाईओवर और तीन लेन का राइट टर्निंग फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव में महागठबंधन एकजुट! कांग्रेस ने पूछा- NDA कब करेगा CM चेहरे की घोषणा