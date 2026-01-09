ETV Bharat / bharat

अमित शाह ने लॉन्च किया देश का पहला राष्ट्रीय IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, देश की आतंरिक सुरक्षा होगी मजबूत

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (NIDMS) का उद्घाटन किया. यह एक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के नेशनल बम डेटा सेंटर ने राज्य पुलिस, CAPFs और सेंट्रल एजेंसियों के बीच IED से जुड़े डेटा को सिस्टमैटिक तरीके से इकट्ठा करने, मिलाने और बांटने के लिए बनाया है.

शाह ने कहा कि, आने वाले दिनों में, देश भर में होने वाले सभी आतंकी हमलों में, जिनमें आईडी का इस्तेमाल होता है, इस सिस्टम की मदद से जांच और विश्लेषण में मदद मिलेगी. यह एक शील्ड की तरह काम करेगा.

एनआईडीएमएस एक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे एनएसजी के नेशनल बम डेटा सेंटर (NBDC) ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी (RRU), सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और दूसरी स्टेकहोल्डर्स एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन में डेवलप किया है.

यह सिस्टम आईईडी से जुड़े डेटा को सुरक्षित, स्टैंडर्ड और रियल टाइम में इकट्ठा करने, मिलाने और फैलाने में मदद करता है. साथ ही देश भर में ब्लास्ट के बाद की जांच और जानकारी के साथ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन में मदद करने के लिए एनालिटिकल और विजुअल टूल प्रदान करता है.

एनआईडीएमएस कैसे काम करेगा

एनआईडीएमएस एक सुरक्षित नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आईईडी से जुड़ी सभी घटनाओं का सही विश्लेषण और सिंक्रोनाइजेशन करता है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, अभी तक, सिक्योरिटी एजेंसियों के पास मौजूद सारा डेटा अलग-अलग पड़ा रहता था. उन्होंने कहा कि, NIDMS की मदद से, सारा डेटा एक-दूसरे से जुड़ जाएगा, जिसका फायदा सभी सिक्योरिटी एजेंसियों को मिलेगा. उन्होंने आगे कहा, "NIDMS-NIA, ATS और पुलिस और CAPF को ऑनलाइन डेटा मिलेगा और इसका इस्तेमाल आगे की जांच और यहां तक ​​कि प्रॉसिक्यूशन गाइडेंस के लिए भी किया जा सकता है.

देश भर में कहीं भी हुए ब्लास्ट को NIDMS में स्टोर किया जा सकता है. शाह ने कहा कि यह डेटा उन सभी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जांच में भी गाइड करेगा जहां आईईडी का इस्तेमाल किया गया हो.

शाह ने कहा कि, 1999 से सभी बम ब्लास्ट से जुड़ा डेटा इस डेटाबेस में मौजूद है. इससे भविष्य में भी टेरर ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा अपनाए गए पैटर्न और ट्रेंड्स की पहचान करने में मदद मिलेगी. शाह ने कहा कि, इस डेटा से, हम टेरर एक्टिविटीज़ के पैटर्न की पहचान कर पाएंगे और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बना पाएंगे. इस प्लेटफॉर्म से बम डिस्पोजल और ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन से जुड़े फोरेंसिक एनालिसिस, ट्रेनिंग मॉड्यूल और ऑपरेशनल प्लानिंग को मजबूत करने की उम्मीद है.

NIDMS को एक नोडल पॉइंट के तौर पर बनाना

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी (RRU) और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने मिलकर एक बड़ा नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है. यह नया सिस्टम डेटा लेने, एनालिसिस और कोरिलेशन के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा, और सभी बम डेटा के लिए एक सेंट्रलाइज्ड रिपॉजिटरी के तौर पर काम करेगा.

इस सिस्टम को IED से जुड़ी जानकारी की एक कॉमन रिपॉजिटरी के तौर पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे स्टेट पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs), और दूसरी सेंट्रल एजेंसियां ​​रियल टाइम में ज़रूरी डेटा को एक्सेस, एनालाइज़ और शेयर कर सकेंगी.

यह इन्वेस्टिगेटर को पिछले मामलों में पैटर्न पहचानने और नॉलेज रिपॉजिटरी से इंटेलिजेंस निकालने में मदद करेगा. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नेशनल बम डेटा सेंटर नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस रिपॉजिटरी होने की अहम जिम्मेदारी निभाता है और देश में सभी IED ब्लास्ट घटनाओं के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है.

इसके अहम रोल में पोस्ट-ब्लास्ट ऑपरेशन्स असेसमेंट (PBOA) करना, आईईडी डेटा को एनालाइज और लिंक करना, फिंगरप्रिंटिंग टेक्नीक का इस्तेमाल करना, और सिक्योरिटी एजेंसियों को ज़रूरी जानकारी देना शामिल है. यह योगदान नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी है.