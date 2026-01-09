अमित शाह ने लॉन्च किया देश का पहला राष्ट्रीय IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, देश की आतंरिक सुरक्षा होगी मजबूत
अमित शाह ने आज नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया. इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी.
Published : January 9, 2026 at 6:30 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (NIDMS) का उद्घाटन किया. यह एक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के नेशनल बम डेटा सेंटर ने राज्य पुलिस, CAPFs और सेंट्रल एजेंसियों के बीच IED से जुड़े डेटा को सिस्टमैटिक तरीके से इकट्ठा करने, मिलाने और बांटने के लिए बनाया है.
शाह ने कहा कि, आने वाले दिनों में, देश भर में होने वाले सभी आतंकी हमलों में, जिनमें आईडी का इस्तेमाल होता है, इस सिस्टम की मदद से जांच और विश्लेषण में मदद मिलेगी. यह एक शील्ड की तरह काम करेगा.
एनआईडीएमएस एक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे एनएसजी के नेशनल बम डेटा सेंटर (NBDC) ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी (RRU), सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और दूसरी स्टेकहोल्डर्स एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन में डेवलप किया है.
यह सिस्टम आईईडी से जुड़े डेटा को सुरक्षित, स्टैंडर्ड और रियल टाइम में इकट्ठा करने, मिलाने और फैलाने में मदद करता है. साथ ही देश भर में ब्लास्ट के बाद की जांच और जानकारी के साथ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन में मदद करने के लिए एनालिटिकल और विजुअल टूल प्रदान करता है.
एनआईडीएमएस कैसे काम करेगा
एनआईडीएमएस एक सुरक्षित नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आईईडी से जुड़ी सभी घटनाओं का सही विश्लेषण और सिंक्रोनाइजेशन करता है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, अभी तक, सिक्योरिटी एजेंसियों के पास मौजूद सारा डेटा अलग-अलग पड़ा रहता था. उन्होंने कहा कि, NIDMS की मदद से, सारा डेटा एक-दूसरे से जुड़ जाएगा, जिसका फायदा सभी सिक्योरिटी एजेंसियों को मिलेगा. उन्होंने आगे कहा, "NIDMS-NIA, ATS और पुलिस और CAPF को ऑनलाइन डेटा मिलेगा और इसका इस्तेमाल आगे की जांच और यहां तक कि प्रॉसिक्यूशन गाइडेंस के लिए भी किया जा सकता है.
देश भर में कहीं भी हुए ब्लास्ट को NIDMS में स्टोर किया जा सकता है. शाह ने कहा कि यह डेटा उन सभी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जांच में भी गाइड करेगा जहां आईईडी का इस्तेमाल किया गया हो.
शाह ने कहा कि, 1999 से सभी बम ब्लास्ट से जुड़ा डेटा इस डेटाबेस में मौजूद है. इससे भविष्य में भी टेरर ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा अपनाए गए पैटर्न और ट्रेंड्स की पहचान करने में मदद मिलेगी. शाह ने कहा कि, इस डेटा से, हम टेरर एक्टिविटीज़ के पैटर्न की पहचान कर पाएंगे और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बना पाएंगे. इस प्लेटफॉर्म से बम डिस्पोजल और ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन से जुड़े फोरेंसिक एनालिसिस, ट्रेनिंग मॉड्यूल और ऑपरेशनल प्लानिंग को मजबूत करने की उम्मीद है.
NIDMS को एक नोडल पॉइंट के तौर पर बनाना
राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी (RRU) और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने मिलकर एक बड़ा नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है. यह नया सिस्टम डेटा लेने, एनालिसिस और कोरिलेशन के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा, और सभी बम डेटा के लिए एक सेंट्रलाइज्ड रिपॉजिटरी के तौर पर काम करेगा.
इस सिस्टम को IED से जुड़ी जानकारी की एक कॉमन रिपॉजिटरी के तौर पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे स्टेट पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs), और दूसरी सेंट्रल एजेंसियां रियल टाइम में ज़रूरी डेटा को एक्सेस, एनालाइज़ और शेयर कर सकेंगी.
यह इन्वेस्टिगेटर को पिछले मामलों में पैटर्न पहचानने और नॉलेज रिपॉजिटरी से इंटेलिजेंस निकालने में मदद करेगा. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नेशनल बम डेटा सेंटर नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस रिपॉजिटरी होने की अहम जिम्मेदारी निभाता है और देश में सभी IED ब्लास्ट घटनाओं के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है.
इसके अहम रोल में पोस्ट-ब्लास्ट ऑपरेशन्स असेसमेंट (PBOA) करना, आईईडी डेटा को एनालाइज और लिंक करना, फिंगरप्रिंटिंग टेक्नीक का इस्तेमाल करना, और सिक्योरिटी एजेंसियों को ज़रूरी जानकारी देना शामिल है. यह योगदान नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी है.
राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी
राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, सिस्टम के डेवलपमेंट और पूरे सिक्योरिटी इकोसिस्टम में योगदान देने के लिए स्कूल ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी (SITAICS) जैसी टेक्नोलॉजी में अपनी एक्सपर्टीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती है.
RRU की कोशिशें बहुत अधिक प्रोफेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक और पुलिस एजुकेशन, सिक्योरिटी और पुलिस फैकल्टी के ज़रिए रिसर्च और ट्रेनिंग, कमिटेड ह्यूमन रिसोर्स, मोटिवेटेड पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग और प्रोफेशनल डिसिप्लिन्ड माहौल और दुनिया भर में नेटवर्क, शेयरिंग और एक्सचेंज पर फोकस करती हैं. इसका मकसद आज के और भविष्य के सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक और पुलिस स्टडीज़ और इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक एजुकेशन देना है.
देश के कई हिस्सों में आईईडी एक बड़ी सिक्योरिटी चुनौती रहे हैं, जिनका इस्तेमाल अक्सर आतंकवादी और विद्रोही ग्रुप सिक्योरिटी फोर्स और आम लोगों को निशाना बनाने के लिए करते हैं. टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके, NIDMS का मकसद ऐसे हमलों को रोकने और घटनाएं होने पर ज़्यादा असरदार तरीके से जवाब देने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाना है.
इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस एक घर का बना बम या अनोखा एक्सप्लोसिव हथियार है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर आतंकवादी और विद्रोही एसिमेट्रिक युद्ध में करते हैं. यह कई तरह का हो सकता है. सिंपल पाइप बम से लेकर गाड़ी में लगे एडवांस्ड डिवाइस तक, और इसमें हमेशा एक्सप्लोसिव मटीरियल, एक डेटोनेटर और एक ट्रिगरिंग मैकेनिज्म शामिल होता है.
आईईडी अपनी कम कीमत, आसानी से छिपाने और बड़े पैमाने पर लोगों के मारे जाने की संभावना के कारण लड़ाइयों और आतंकवाद में एक बड़ा खतरा हैं. एनएसजी के एक अधिकारी ने कहा कि,यह प्लेटफॉर्म समय के साथ बेहतर होगा, जिसमें नए डेटासेट और एनालिटिकल टूल शामिल होंगे ताकि नई सिक्योरिटी चुनौतियों का सामना किया जा सके और भारत के काउंटर-आईईडी इकोसिस्टम को और मज़बूत किया जा सके.
इस यूनिफाइड, डेटा-ड्रिवन तरीके से इन्वेस्टिगेटर्स को पैटर्न पहचानने, ट्रेंड्स को ट्रैक करने और पिछली घटनाओं से एक्शन लेने लायक जानकारी पाने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे IED खतरों से निपटने की तैयारी और रिस्पॉन्स बेहतर होगा.
ज्यादातर आईईडी ब्लास्ट नक्सल प्रभावित इलाकों में हुए
ईटीवी भारत के पास मौजूद डेटा के मुताबिक, 2025 में देश भर में IED से जुड़े 51 ब्लास्ट हुए. इनमें से ज़्यादातर ब्लास्ट भारत के नक्सल प्रभावित इलाकों में हुए.
पहला आईईडी ब्लास्ट 6 जनवरी, 2025 को हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीज़न के बीजापुर जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) के आठ सुरक्षाकर्मी और एक ड्राइवर मारे गए थे. इस घटना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-माओवादी (CPI-माओवादी) के कैडरों ने उनकी गाड़ी को IED से उड़ा दिया था. उस घटना में, सुरक्षा बल के जवान एक ऑपरेशन से लौट रहे थे, तभी बस्तर इलाके के कुटरू में आईईडी ने स्कॉर्पियो एसयूवी को उड़ा दिया.
मार्च में सबसे ज्यादा आईईडी संबंधी घटनाएं हुईं
मार्च महीने में भारत में आईईडी से जुड़ी आठ घटनाएं हुईं और सभी आईईडी धमाके छत्तीसगढ़ और झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में हुए. झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के बालिबा में 5 मार्च को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-माओवादी (CPI-माओवादी) द्वारा किए गए एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस धमाके में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन (CoBRA) बटालियन के एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत तीन सुरक्षाकर्मी घायल हो गए.
मार्च में हुई दूसरी आईईडी घटनाओं में, कई लोग घायल हुए और अलग-अलग जगहों पर कम से कम दो आम नागरिक और एक सुरक्षाकर्मी की भी मौत हो गई.
ये भी पढ़ें: ट्रेड डील फेल होने की वजह आई सामने, 'क्योंकि पीएम मोदी ने ट्रंप को नहीं किया कॉल'