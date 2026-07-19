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कोलकाता में खुला देश का पहला अनोखा डिजिटल भाषा संग्रहालय 'शब्दलोक', अमित शाह ने किया उद्घाटन

यह संग्रहालय देश की समृद्ध भाषाई विरासत और आधुनिक तकनीक व इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों के जरिए मौखिक और लिखित परंपराओं के सफर को दिखाता है.

Amit Shah
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार, 19 जुलाई, 2026 को कोलकाता के न्यू टाउन में बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 19, 2026 at 8:04 PM IST

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कोलकाताः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार, 19 जुलाई 2026 को कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय (नेशनल लाइब्रेरी) परिसर में 'म्यूजियम ऑफ वर्ड' (शब्द संग्रहालय) का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि किसी भी देश की भाषा उसकी विरासत को संभालती है और उसकी संस्कृति को समझने का जरिया बनती है. केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में नेशनल लाइब्रेरी द्वारा विकसित यह भारत का पहला भाषा संग्रहालय है, जिसे 'शब्दलोक' के नाम से भी जाना जाता है.

सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अपनी मातृभाषा सीखने के साथ-साथ हर छात्र को कम से कम एक और भारतीय भाषा जरूर सीखनी चाहिए, ताकि वे देश की सांस्कृतिक विविधता को और बेहतर तरीके से समझ सकें. उन्होंने कहा, "हमारी भाषा हमारी विरासत को आगे बढ़ाती है, और भाषाओं के माध्यम से ही आप किसी देश की संस्कृति को समझ सकते हैं."

गृह मंत्री ने राष्ट्र-निर्माण में पुस्तकालयों के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि देश का भविष्य केवल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितने लोग पुस्तकालयों का उपयोग करते हैं.

बंगाल की बौद्धिक विरासत का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि इस राज्य ने देश के कुछ सबसे महान साहित्यकार, वैज्ञानिक, क्रांतिकारी और विद्वान दिए हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि बंगाल एक बार फिर देश के लिए मार्गदर्शक शक्ति के रूप में उभरेगा.

उन्होंने कहा, "मैं पिछले नौ महीनों से पश्चिम बंगाल की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा हूं, और यह देश का 'प्रकाश स्तंभ' बन रहा है." राज्य की भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए शाह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में "सोनार बांग्ला" का सपना सच होगा. उन्होंने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला के निर्माण का संकल्प पूरा होगा."

इस संग्रहालय का पहला चरण भारतीय भाषाओं, लिपियों और साहित्य की विविधता को दर्शाता है. एक पारंपरिक संग्रह केंद्र के बजाय, इसे एक असाधारण सांस्कृतिक अनुभव देने वाले केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है, जो आगंतुकों को जोड़ने के लिए डिजिटल डिस्प्ले, होलोग्राम और मोशन-सेंसर तकनीक का उपयोग करता है.

संग्रहालय में नौ दीर्घाएं हैं जो भाषाओं के इतिहास के विभिन्न पहलुओं और भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर उनके प्रभाव को दर्शाती हैं. 'शब्दलोक' भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का सम्मान करता है और मौखिक परंपराओं व प्राचीन पांडुलिपियों से लेकर छपे हुए कार्यों और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट तक के उनके सफर को दिखाता है, जो देश की कभी न खत्म होने वाली भाषाई विविधता को उजागर करता है.

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