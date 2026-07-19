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कोलकाता में खुला देश का पहला अनोखा डिजिटल भाषा संग्रहालय 'शब्दलोक', अमित शाह ने किया उद्घाटन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार, 19 जुलाई, 2026 को कोलकाता के न्यू टाउन में बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए. ( IANS )