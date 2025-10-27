अमित शाह ने किया मछली पकड़ने वाले जहाजों का उद्घाटन
मुंबई के मझगांव डॉक पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का उद्घाटन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया.
Published : October 27, 2025 at 12:27 PM IST
मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मझगांव डॉक पर अत्याधुनिक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का उद्घाटन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, तथा केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल उपस्थित थे.
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लाभार्थियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की चाबियां सौंपना, सहकारी नेतृत्व वाले गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो मत्स्य पालन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा.
Amit Shah inaugurates Deep-Sea Fishing Vessels at Mazagon Dock in Mumbai— ANI Digital (@ani_digital) October 27, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/gt9PxdkDQk#AmitShah #Mumbai #DeepSeaFishingVessels pic.twitter.com/qCECufKzOb
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज दिए जा रहे हैं, जिनकी प्रति इकाई लागत 1.2 करोड़ रुपये है. और इन्हें महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.
यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने और नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है.
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, यह भारत के समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र के आधुनिकीकरण, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने और तटीय क्षेत्रों में सहकारी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
इसका उद्देश्य भारतीय ईईजेड और उच्च सागरों में मत्स्य संसाधनों का पता लगाना है. सहकारी समितियों और एफएफपीओ के माध्यम से सहकारी नेतृत्व वाले गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की पहल में तेजी लाने के लिए, मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और सहकारिता विभाग, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है.
भारत का समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र पारंपरिक रूप से एक मामूली पैमाने पर संचालित होता रहा है, जहां मछुआरे पारंपरिक जहाजों और तकनीकों पर निर्भर रहते हैं, और आमतौर पर समुद्र तट से केवल 40-60 समुद्री मील तक ही जाते हैं. इस सीमित परिचालन क्षेत्र ने पकड़ी गई मछलियों की मात्रा और आर्थिक लाभ को सीमित कर दिया है.
यह पहल मत्स्य पालन सहकारी समितियों और एफएफपीओ को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और उच्च सागरों, विशेष रूप से लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में, की विशाल क्षमता का स्थायी रूप से दोहन करने में सक्षम बनाएगी. इससे टूना जैसे उच्च-मूल्य वाले मत्स्य पालन में नए अवसर खुलने की उम्मीद है, जिससे भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में वृद्धि होगी और तटीय आजीविका को मजबूती मिलेगी.
मझगांव डॉक पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का उद्घाटन भारत के समुद्री मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है. ये नवनिर्मित जहाज उन्नत तकनीकों से लैस हैं जो समुद्री संसाधनों के सतत दोहन को सक्षम बनाते हैं, न्यूनतम पारिस्थितिक व्यवधान सुनिश्चित करते हुए आर्थिक लाभ को अधिकतम करते हैं.
जहाज पर डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण से पता लगाने की क्षमता, सुरक्षा और परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी, तथा भारत की समुद्री कार्यप्रणाली को जिम्मेदारीपूर्ण मछली पकड़ने के वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सकेगा.
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन सहकारी समितियों को मजबूत बनाना है, जो तटीय समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. यह पहल मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (FFPO) और सहकारी समितियों के विकास और विस्तार में सहायता करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें.
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहल तटीय समुदायों में समावेशी विकास, नेतृत्व और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को गति देने में महिलाओं के नेतृत्व वाले सहकारी उद्यमों को बढ़ावा देने पर ज़ोर देती है।
यह आयोजन मत्स्य पालन परिदृश्य में बदलाव लाने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं और संस्थागत सहायता तंत्रों के अभिसरण पर भी प्रकाश डालता है.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) जैसी योजनाएँ समुद्री उत्पादों के लिए शीत-श्रृंखला और मूल्य-श्रृंखला अवसंरचना विकसित करने, मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता, शेल्फ-लाइफ और विपणन क्षमता बढ़ाने में सहायक हैं.
इसके अतिरिक्त, बाजार पहुंच में सुधार, बेहतर मूल्य प्राप्ति और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
अंत में, भारत की नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और तटीय आजीविका को सुरक्षित करने में मत्स्य पालन सहकारी समितियों की रणनीतिक भूमिका पर जोर दिया जाएगा. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की इस पहल से तटीय क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होने और सामाजिक-आर्थिक उत्थान में योगदान मिलने की उम्मीद है.
इससे भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक समुद्री व्यापार में देश की स्थिति मजबूत होगी. टिकाऊ मत्स्य पालन प्रथाओं और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देकर, यह पहल खाद्य और पोषण सुरक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों का समर्थन करती है. साथ ही समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य की रक्षा भी करती है.
ये भी पढ़ें - अमित शाह ने राज्यों से कहा, फरार भगोड़ों के लिए राजधानी में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करें