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बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का अमित शाह ने किया उद्घाटन, अब मिनटों में तय होगा मयूर विहार से एम्स का सफर

बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर: अमित शाह के साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता व अन्य कैबिनेट मंत्री ( दिल्ली सीएम एक्स हैंडस )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने बहुप्रतीक्षित बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया. इस दौरान अमित शाह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, कॉरिडोर का लोकार्पण किया और इसके तुरंत बाद वापस लौट गए. इस नए कॉरिडोर के शुरू होने से अब मयूर विहार से एम्स और दक्षिण दिल्ली तक का सफर पूरी तरह सिग्नल-फ्री हो गया है, जिससे लाखों वाहन चालकों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी.