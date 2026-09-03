दिल्ली के मरीजों को अमित शाह का सौगात, मैक्स अस्पताल में 400 बिस्तर वाले टावर का किया उद्घाटन
अमित शाह ने साकेत स्थित मैक्स स्मार्ट अस्पताल में 400 बेड के नए टावर का उद्घाटन किया.
Published : September 3, 2026 at 6:19 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में साकेत स्थित मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ने एक अहम कदम उठाया है. साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में 400 बेड के नए अत्याधुनिक टावर की शुरुआत के साथ अस्पताल की कुल क्षमता करीब 1200 बेड हो गई है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस नए टावर का उद्घाटन किया.
इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर मौजूद रहीं. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी कार्यक्रम में शामिल हुए.
VIDEO | Union Home Minister Amit Shah inaugurates new Max Smart Hospital in Delhi's Saket.— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/UOSnnzEIxJ
नए टावर में गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार किया जाएगा. नए टावर के जरिए इन सेवाओं को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है. इससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को एक ही संस्थान में विशेषज्ञ चिकित्सकों, आधुनिक जांच सुविधाओं और उन्नत उपचार की बेहतर उपलब्धता मिल सकेगी.
मैक्स साकेत में होने वाला यह विस्तार खास तौर पर दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों और विदेशों से इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अस्पताल में विभिन्न जटिल चिकित्सा जरूरतों के लिए विशेषज्ञ टीमों और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है. उद्घाटन समारोह के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती जरूरतों और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने पर भी जोर रहा.
Hon’ble Union Home Minister Shri @AmitShah inaugurated the Max Smart Super Speciality Hospital in Saket, with Chief Minister Smt. Rekha Gupta joining him on the occasion.— CMO Delhi (@CMODelhi) September 3, 2026
The new facility is an important addition to Delhi’s healthcare landscape and will further strengthen access… pic.twitter.com/9hhsxg9kJV
राजधानी में आबादी और गंभीर बीमारियों के इलाज की मांग बढ़ने के बीच निजी और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की क्षमता बढ़ाना स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि नए टावर के माध्यम से विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवाओं को और व्यापक बनाया जाएगा. इसका लाभ दिल्ली-एनसीआर के मरीजों के अलावा देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से आने वाले लोगों को भी मिल सकेगा.
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