हरिद्वार न्याय संहिता प्रदर्शनी: अमित शाह ने किया शुभारंभ, देखें- क्राइम होने से लेकर सजा का लाइव डेमो

अमित शाह ने युवाओं, छात्र छात्राओं और वकीलों से अपील करते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी को देखने जरूर आएं.

NYAYA SAMHITA EXHIBITION
हरिद्वार में न्याय संहिता प्रदर्शनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 7, 2026 at 4:58 PM IST

हरिद्वार: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे के दौरान बैरागी कैंप में पुलिस प्रशासन की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी. अमित शाह ने प्रदर्शनी में जाकर डिजिटल शुभारंभ किया. बैरागी कैंप में लगाई गई इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में डेमो के जरिए हत्या के काल्पनिक मामले की पूरी जांच और कोर्ट में सजा तक की प्रक्रिया को लाइव मॉडल के रूप में दिखाया गया.

इस दौरान यह दर्शाया गया कि नए कानूनों के तहत कैसे सिर्फ 45 दिन में हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. अब आगामी सात दिनों तक आमजन के लिए यह प्रदर्शनी लगी रहेगी. जिसमें आमजन को केंद्र सरकार के नए कानूनों की जानकारी दी जाएगी.

इस प्रदर्शनी के लिए वकीलों और पुलिस अफसरों को अलग अलग किरदार दिए गए हैं. सीनियर वकील जज की भूमिका निभा रहे हैं. जूनियर वकील अदालत में केस की पैरवी करते नजर आए. एक ही परिसर में क्राइम सीन से लेकर अदालत और जेल तक तक दृश्य दिखाया गया है.

हरिद्वार में न्याय संहिता प्रदर्शनी (ETV Bharat)

इस प्रदर्शनी की खास बात यह है कि घटनास्थल, पुलिस कोतवाली, बैरक, जेल, जिला कोर्ट, हाईकोर्ट, अस्पताल और फॉरेंसिक लैब जैसे कई हिस्सों को मॉडल के रूप में एक ही परिसर में तैयार किया गया है. हर स्थान पर होने वाली कार्यवाही को डिजिटल स्क्रीन से दिखाया जाएगा, ताकि दर्शक पूरी न्यायिक प्रक्रिया को आसानी से समझ सकें. यह भी बताया जाएगा कि नए कानूनों के तहत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर जांच और न्यायिक प्रक्रिया को कैसे रफ्तार दी जा सकती है.

मेला अस्पताल की टीम पोस्टमार्टम टीम की भूमिका निभा रही है. यह भी दर्शाया गया है कि दो आरोपियों को 45 दिनों में आजीवन कैद की सजा मिलती है. हरिद्वार जिला कारागार भी इसी परिसर में बना है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घोषणा कर चुके हैं कि आगामी सात दिनों तक यह प्रदर्शनी लगी रहेगी, ताकि हरिद्वार के स्थानीय लोग और छात्र छात्राएं भी न्याय व्यवस्था को समझ सकें.

गृहमंत्री अमित शाह ने भी मंच से अपने संबोधन में युवाओं, छात्र छात्राओं और वकीलों से अपील करते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी को देखने जरूर आएं. उन्होंने बताया भारतीय न्याय संहिता का अगले तीन सालों में पूरी इंप्लीमेंट हो जाएगा. एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलना आसान होगा. अमित शाह ने कहा पिछले कई सालों से देश में अंग्रेजों के कानून से न्याय मिल रहा था लेकिन उनकी सरकार ने दुनिया की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय संहिता लागू की है.

