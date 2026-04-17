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किंतु-परंतु का उपयोग कर महिला आरक्षण का विरोध कर रहा इंडी गठबंधन : अमित शाह

नई दिल्ली : गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पर जवाब दिया. उन्होंने महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे कहीं न कहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के लिए आरक्षित सीटों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "यदि हम 543 सीटों के आधार पर महिला आरक्षण लागू करते हैं, तो तमिलनाडु में 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और 26 सीटें खुली रहेंगी. यदि हम 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण लागू करते हैं, तो संसदीय सीटों की संख्या 6 कम हो जाएगी. लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. हम प्रत्येक राज्य के लिए सीटों में 50% की वृद्धि कर रहे हैं."

अमित शाह ने कहा, "1972 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार परिसीमन विधेयक लेकर आई और सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी, फिर इसे वहीं रोक दिया. 1976 में, आपातकाल के दौरान सत्ता बचाने के लिए, 42वें संशोधन ने परिसीमन पर प्रतिबंध लगा दिया. उस समय भी, कांग्रेस पार्टी ने ही देश के लोगों को परिसीमन से वंचित किया था, और आज भी, कांग्रेस पार्टी ही उन्हें परिसीमन से वंचित कर रही है."

गृह मंत्री ने अलग-अलग सीटों के बीच जनसंख्या के असंतुलन का हवाला देते हुए कहा कि यह परिसीमन से ही ठीक हो सकता है और विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए. शाह ने कहा, "सबने (सदन में) बोला कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन जब बारीकी से देखें तो ‘इंडी’ गठबंधन के सदस्यों ने अगर-मगर, किंतु-परंतु का उपयोग करके महिला आरक्षण का विरोध किया."