ETV Bharat / bharat

'अगर हम EVM से जीतते हैं... तो तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीत गयी?': अमित शाह ने राहुल को दी चुनौती

हैदराबाद में भाजपा की महापदयात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ईवीएम और फर्जी वोटों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.

Amit Shah Hyderabad yatra
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद, तेलंगाना में बाबू जगजीवन राम की मूर्ति से मोजमजही मार्केट तक BJP की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा को लीड किया. (@AmitShahOffice/X via PTI Photo)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2026 at 7:48 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि वह SIR, EVM पर चर्चा के लिए तैयार हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर भाजपा ईवीएम के जरिए चुनाव जीतती है, तो तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीत गई? अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी की 'वोट बचाओ' रैलियों की भी तीखी आलोचना की. सोमवार 2 नवंबर को अमित शाह ने हैदराबाद में पार्टी द्वारा आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में भाग लिया.

अमित शाह ने कहा- "अगर हम ईवीएम के जरिए जीतते हैं.. तो तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीत गई? केरल और तमिलनाडु में गैर-भाजपा सरकारें कैसे बन गईं? पूरा देश कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहा है. कांग्रेस के 10 साल के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ. कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है. क्या ऐसी पार्टी मोदी का मुकाबला कर सकती है? क्या वह उनके साथ रेस में हिस्सा ले सकती है? हैदराबाद से चुनौती दे रहे हैं कि एसआईआर और ईवीएम पर चर्चा के लिए तैयार हैं."

Amit Shah Hyderabad yatra
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद, तेलंगाना में भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा करते हुए. (@AmitShah/X via PTI Photo)

यह रैली निजाम कॉलेज से शुरू होकर मोजमजाही मार्केट तक गई. अमित शाह ने इस डेढ़ किलोमीटर लंबी पदयात्रा में हिस्सा लिया. उन्होंने हर कदम पर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और उनका हौसला बढ़ाया. अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, बंदी संजय, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव, भाजपा सांसद, विधायक और एमएलसी भी इस यात्रा में शामिल हुए.

मोजमजाही मार्केट में भाजपा की एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस के रवैये पर गहरा गुस्सा जताया. उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा करने और अराजकता को समाप्त करने के लिए तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने का आह्वान किया. उन्होंने याद दिलाया कि सरदार पटेल द्वारा निजाम को कड़ा सबक सिखाने के बाद ही हैदराबाद आजाद हो पाया था.

"रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना दिया है. यहां राहुल और रेवंत टैक्स वसूल रहे हैं. यह 'आरआर' टैक्स कहां जा रहा है? यहां सिर्फ राहुल के लिए टैक्स वसूला जा रहा है. क्या ओवैसी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को रोकेंगे? क्या बीआरएस इसे रोकेगी? कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सिर्फ भाजपा ही रोक सकती है. हमें तेलंगाना में भाजपा सरकार का समर्थन करना चाहिए." - अमित शाह

अमित शाह ने टिप्पणी की कि कांग्रेस की रैली वोटों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि घुसपैठियों को बचाने के लिए है. उन्होंने साफ किया कि राहुल और रेवंत रेड्डी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वे घुसपैठियों को वोट नहीं मिलने देंगे. अमित शाह ने सवाल उठाया, "क्या मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने चाहिए या नहीं? क्या मतदाता सूची को साफ किया जाना चाहिए या नहीं? क्या एक करोड़ से अधिक फर्जी वोटों को हटाया जाना चाहिए या नहीं?"

उन्होंने कहा कि देश भर में 13 करोड़ वोट हटाए जाने के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, और इनमें से 3 करोड़ से अधिक वोट उन लोगों के थे जो देश में हैं ही नहीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि घुसपैठियों को भारत से बाहर निकाला जाएगा. कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा 'एसआईआर' (SIR) के कारण जीती है, लेकिन अगर ऐसा होता, तो 2014 और 2019 में एसआईआर क्यों नहीं था, और तब प्रधानमंत्री मोदी नहीं जीत पाते. उन्होंने कहा कि देश में पिछले कई वर्षों से भाजपा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

इससे पहले, अमित शाह सोमवार दोपहर 1 बजे हैदराबाद पहुंचे. बेगमपेट एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. इसके बाद, अमित शाह चारमीनार जाकर देवी भाग्य लक्ष्मी के दर्शन किए और विशेष पूजा-अर्चना की. इसके बाद वे होटल आईटीसी काकतिया पहुंचे. लंच ब्रेक के बाद उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की. बाद में, टॉलीवुड मेगास्टार चिरंजीवी और उनके बेटे राम चरण ने अमित शाह से मुलाकात की. इसके बाद अमित शाह महापदयात्रा के लिए रवाना हुए.

इस अवसर पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट किया- "चुनावों में लगातार मिल रही हार से कांग्रेस पार्टी कमजोर हो चुकी है और अब वह अराजकता फैलाकर भी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करके भी सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही है. हमें कांग्रेस की साजिशों को नाकाम करना होगा और लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी. आज, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए हैदराबाद में एक यात्रा निकाल रहे हैं. 'आइए लोकतंत्र की रक्षा करें.. आइए अराजकता का अंत करें.'"

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

अमित शाह हैदराबाद यात्रा
AMIT SHAH HYDERABAD YATRA
अमित शाह ईवीएम चुनौती
अमित शाह राहुल गांधी पर हमला
अमित शाह लोकतंत्र बचाओ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.