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छात्र आंदोलन पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष के दबाव के बीच अमित शाह ने दो उच्च स्तरीय बैठक की

गृह मंत्री ने सुरक्षा स्थिति और छात्रों के विरोध का रिव्यू किया, जबकि संसद में कथित पुलिस क्रूरता और पैलेट फायरिंग पर जवाब मांगा गया.

Union Home Minister Amit Shah
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (file photo-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 4:46 PM IST

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नई दिल्ली: पुलिस की बर्बरता और स्टूडेंट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के आरोपों को लेकर संसद में विपक्ष के बढ़ते दबाव का सामना करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 24 घंटों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ दो राउंड की उच्च स्तरीय बैठक की ताकि बदलते हालात की समीक्षा की जा सके.

मंगलवार रात को संसद भवन में हुई ये बैठक, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की चेतावनी के बाद नए राजनीतिक टेंशन के बीच हुईं. सीजेपी ने चेतावनी दी थी कि वह अपना देशव्यापी आंदोलन फिर से शुरू कर सकती है. सीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार हाल के विरोध प्रदर्शनों के बाद संगठन को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने में नाकाम रही है.

सूत्रों के मुताबिक, शाह ने सबसे पहले खुफिया ब्यूरो निदेशक महेश दीक्षित और केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद मोहन से मुलाकात की, ताकि छात्र विरोध प्रदर्शन से पैदा हुई पूरी सुरक्षा स्थिति का पता लगाया जा सके.

समझा जाता है कि चर्चा खुफिया जानकारी, अलग-अलग राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति और प्रदर्शनों के राजनीतिक नतीजों पर केंद्रित थी.

सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री को दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल से जुड़े विवाद के बारे में भी जानकारी दी गई. इस मुद्दे की विपक्षी पार्टियों और मानवाधिकार समूहों ने कड़ी आलोचना की है.

विपक्ष मांग कर रहा है कि शाह सुरक्षाकर्मियों द्वारा ज़्यादा बल प्रयोग के आरोपों पर संसद में बयान दें. एक अलग बैठक में, शाह ने अलग-अलग राज्यों में छात्र अशांति की रिपोर्ट्स को रिव्यू करने और सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की.

दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शनों के चरम के दौरान सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी.

सीजेपी, जिसने कथित नीट पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी दूसरी गड़बड़ियों को लेकर देश भर में आंदोलन चलाया था, ने दावा किया है कि उसे दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कई राज्यों में पुलिस द्वारा सैकड़ों स्टूडेंट्स को हिरासत में लिए जाने या परेशान किए जाने की खबरें मिली हैं. खबर है कि कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज किए गए हैं.

संगठन ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह इस आश्वासन से पीछे हट गई है कि प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई सजा देने वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी.

इसने चेतावनी दी है कि अगर स्टूडेंट्स के खिलाफ केस वापस नहीं लिए गए और कथित तौर पर हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा नहीं किया गया तो फिर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने शनिवार को अपना आंदोलन रोक दिया था और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने संगठन को भरोसा दिलाया था कि प्रदर्शनकारियों की चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- 'गृह मंत्री ने दिए थे गोली चलाने के आदेश', राहुल के इस आरोप पर सदन में हंगामा

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