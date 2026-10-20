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'मौत के सौदागरों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे': अमित शाह ने ड्रग्स के मुद्दे पर AAP सरकार को घेरा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार, 20 अक्टूबर, 2026 को पंजाब के लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. ( PTI )

लुधियाना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को पंजाब के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने गुरदासपुर में बिक्रमजीत सिंह, संगरूर के तूर बंजारा गांव में गुलजार सिंह और मानसा में सोशल एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के पीड़ित परिवारों से उनके घर जाकर मुलाकात की. गौरतलब है कि इन तीनों ही नागरिकों ने राज्य में पैर पसार चुके ड्रग्स के काले कारोबार के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई थी, जिसके कारण या तो उनकी हत्या कर दी गई या उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा.

पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख साझा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री लुधियाना पहुंचे, जहां उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखा प्रशासनिक और राजनीतिक निशाना साधा.