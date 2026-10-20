'मौत के सौदागरों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे': अमित शाह ने ड्रग्स के मुद्दे पर AAP सरकार को घेरा
लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह ने नशा तस्करी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर घेरा. पूरी रिपोर्ट पढ़ें.
Published : October 20, 2026 at 6:56 PM IST
लुधियाना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को पंजाब के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने गुरदासपुर में बिक्रमजीत सिंह, संगरूर के तूर बंजारा गांव में गुलजार सिंह और मानसा में सोशल एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के पीड़ित परिवारों से उनके घर जाकर मुलाकात की. गौरतलब है कि इन तीनों ही नागरिकों ने राज्य में पैर पसार चुके ड्रग्स के काले कारोबार के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई थी, जिसके कारण या तो उनकी हत्या कर दी गई या उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा.
पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख साझा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री लुधियाना पहुंचे, जहां उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखा प्रशासनिक और राजनीतिक निशाना साधा.
सफेद के धंधे की सच्चाई सरकारी रिपोर्टों से कहीं ज्यादा डरावनी
प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में गृह मंत्री ने पंजाब की धरती से देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दीं. इस दौरे को अपने जीवन का सबसे भावुक कर देने वाला क्षण बताया. उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ जंग लड़ते हुए जान गंवाने वाले बिक्रमजीत सिंह, गुलज़ार सिंह और परविंदर सिंह झोटा के परिवारों से मिलकर उन्हें जो गहरा दुख हुआ है, वैसा आघात उन्हें जीवन में पहले कभी नहीं लगा.
#WATCH | Ludhiana, Punjab: Union Home Minister Amit Shah says, "...Today, I make a fresh promise to the people of Punjab: by December 31, 2029, we will completely eradicate the drug trade from Punjab. The Narendra Modi government will ensure that anyone attempting to promote or expand this trade is put behind bars. PM Modi has taken a pledge for a 'Drug-Free India' (Nasha Mukt Bharat). A drug-free India is the very first milestone in the vision of Viksit Bharat... I reiterate today that by December 31, 2029, we will eliminate the drug menace from the entire country—especially from Punjab—and make both Punjab and the nation drug-free. This is our resolve, and we will fulfill it... Regarding the three cases—one of which has already been handed over—we will ensure that the remaining two are also investigated by the CBI, so that everyone involved is put behind bars as soon as possible..."— ANI (@ANI) October 20, 2026
शाह ने बेहद गंभीर लहजे में कहा, "जब मैं इन परिवारों और आस-पास के दूसरे लोगों से मिला, जो 'सफ़ेद' (ड्रग) के धंधे से तबाह और पीड़ित हुए हैं, तो उन्होंने जो सच्चाई बताई, वह दिल्ली में सरकारी रिपोर्टों में पढ़ी गई बातों से कहीं ज़्यादा डरावनी और चौंकाने वाली थी."
दिन-ब-दिन बढ़ रहा है नशीले पदार्थों का धंधा
पंजाब की कानून-व्यवस्था और नशा तस्करों के बढ़ते हौसलों पर सूबे की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अमित शाह ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने तीखे लहजे में कहा:
"आज, मैं यहां AAP सरकार से पूछना चाहता हूं. किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना पति. इस पर आपकी सरकार का क्या जवाब है? बहाने बनाने के अलावा, मुझे अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है."
गृह मंत्री ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब वे पहले पंजाब आए थे और भाजपा की 'नशा मुक्त पंजाब' रैली को संबोधित करते हुए ड्रग्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने की अपील की थी, तब उन पर राजनीतिक आरोप लगाए गए थे. उन्होंने साफ किया कि आज उनके इस दौरे का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था, बल्कि वे सिर्फ पीड़ितों को ढांढस बंधाने आए थे. इसके बावजूद उनके साथ राजनीतिक बयानबाजी की गई.
जिम्मेदार लोगों को चेतावनी देते हुए अमित शाह ने कहा, "मुझे गाली देने या बेइज्जत करने से कुछ हासिल नहीं होगा. अगर आपको इससे कोई संतुष्टि मिलती है, तो करते रहें, लेकिन ड्रग्स के धंधे को खत्म करें. सिंथेटिक ड्रग्स ('सफेद') का धंधा बंद करें."
#WATCH | Ludhiana, Punjab: Union Home Minister Amit Shah says, "Our government has a proven track record: we have delivered on every promise we made. Article 370 and Article 35A have been removed, and terrorism is on the verge of being eradicated. We have put an end to Naxalism, and we will not rest until we have eliminated the menace of drugs as well..." He further adds, "I extend my heartfelt appreciation and congratulations to the local Ramlila Committee; for 200 years, with great dedication and grandeur, they have upheld the tradition of burning the effigy of Ravana—a powerful symbol of the victory of good over evil... Let us all take a firm pledge: just as we burn the effigy of Ravana, we shall also eradicate the 'Ravana' of drug abuse from Punjab, ensuring that by 2029, Punjab becomes a drug-free state..."— ANI (@ANI) October 20, 2026
तीन महीने का वादा याद दिलाकर पुलिस पर उठाए सवाल
सत्ताधारी दल को उनके चुनावी वादे की याद दिलाते हुए गृह मंत्री ने कहा, "मैं आज पंजाब सरकार और उसकी लीडरशिप को याद दिलाने आया हूं कि आपको तीन महीने के अंदर पंजाब में ड्रग्स के धंधे को खत्म करना है." उन्होंने आरोप लगाया कि वे ड्रग्स के खात्मे का वादा करके सत्ता में आए थे, लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी यह धंधा घटने के बजाय दिन-ब-दिन बढ़ रहा है.
पुलिस तंत्र की संलिप्तता पर गंभीर आरोप मढ़ते हुए शाह ने कहा, "आपके अपने पुलिसवाले भी पकड़े जा रहे हैं, जिनसे 10 से 12 kg हेरोइन बरामद हुई है. जो लोग ड्रग्स के धंधे का विरोध करते हैं, उन्हें या तो आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है."
नशीले पदार्थों की तस्करी पर राजनीतिक संरक्षण का आरोप
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब सरकार द्वारा केंद्र पर लगाए जाने वाले आरोपों का कड़ा जवाब दिया. उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों से होने वाली ड्रग्स की तस्करी के दावों को खारिज करते हुए सीधे तौर पर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए.
गृह मंत्री ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा:
"पंजाब की AAP सरकार को शर्म आनी चाहिए. वे हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं और दावा करते हैं कि ड्रग्स गुजरात के पोर्ट से आते हैं. अब तक गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से 20,000 करोड़ रुपये के ड्रग्स ज़ब्त किए जा चुके हैं. ये ड्रग्स छोटे-छोटे पैकेट में बांटे जाने के बाद पंजाब कैसे पहुंचते हैं? हम इसे रोकने के लिए काम कर रहे हैं. फिर भी, वे हमारे खिलाफ बोल रहे हैं.”
शाह ने आगे सवाल उठाया कि आखिर ड्रग्स के ये पैकेट पंजाब के युवाओं तक कैसे पहुंच रहे हैं? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "क्या यह बिना राजनीतिक संरक्षण के मुमकिन है? नहीं, यह बिल्कुल नामुमकिन है."
अमित शाह ने भगवंत मान के एक फैसले की सराहना भी की
गुरदासपुर के नशा विरोधी कार्यकर्ता बिक्रमजीत सिंह की हत्या के मामले पर बात करते हुए गृह मंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक फैसले की सराहना भी की. उन्होंने कहा कि आज सुबह ही, अपना जन्मदिन मनाने के बाद भगवंत मान ने इस केस को सीबीआई (CBI) को सौंपकर एक अच्छा कदम उठाया है.
इसके साथ ही शाह ने पीड़ितों को आश्वस्त करते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा, "मैं पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस केस में जो हमें सौंपा गया है, गुनहगार कोई भी हो, कितना भी ताकतवर क्यों न हो, हम उसे ढूंढ लेंगे, भले ही वह ज़मीन में कितना भी छिपा हो, और उसे सज़ा दिलाएंगे. हम इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे."
मुख्यमंत्री भगवंत मान से अन्य मामलों को लेकर अपील करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चूंकि पंजाब सरकार बाकी दो केस (संगरूर और मानसा के मामले) नहीं संभाल पा रही है, इसलिए उन्हें भी तुरंत सीबीआई को सौंप देना चाहिए. उन्होंने बताया कि पीड़ितों के परिवार भी लगातार यही मांग कर रहे हैं. शाह ने आरोप लगाया कि पंजाब में ड्रग्स का धंधा अब गांव-गांव तक पहुंच चुका है और राज्य सरकार इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है.
#WATCH | Ludhiana, Punjab: Union Home Minister Amit Shah says, "... Over the last year, a mechanism known as NCORD (Narco-Coordination Centre) has been established. Meetings are held at the national level under my chairmanship, and at the state level under the chairmanship of the Chief Minister. Across the country, 48 such meetings have taken place—I have personally chaired three of them. I ask the Chief Minister of Punjab: how many meetings have you chaired? You haven’t held a single one. It is clear that you have neither the intention nor the seriousness—nor, frankly, the competence—to address this. I am fully convinced that you are incapable of handling it..."— ANI (@ANI) October 20, 2026
PIT-NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई पर उठाए गंभीर सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में गृह मंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ बने सख्त कानून ‘PIT-NDPS’ एक्ट का हवाला देते हुए पंजाब सरकार को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया. उन्होंने बताया कि यह कानून इसलिए बनाया गया था ताकि ड्रग्स के धंधे में शामिल लोगों को आसानी से जमानत न मिल सके और इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके.
इस एक्ट के तहत देशव्यापी आंकड़ों की तुलना पंजाब से करते हुए अमित शाह ने कहा:
"पिछले एक साल में देश भर में ‘PIT-NDPS’ एक्ट के तहत 929 केस दर्ज किए गए हैं. मैं आपकी सरकार से पूछता हूं कि देश भर में गिरफ्तार किए गए इन 929 लोगों में से पंजाब में कितने गिरफ्तार हुए, जो ड्रग्स के संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है? आप जवाब नहीं देंगे, इसलिए मैं आपको बताता हूं. यह संख्या ज़ीरो है. पंजाब में 'PIT-NDPS' एक्ट के तहत एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है. ऐसा क्यों है? आपको पंजाब के लोगों को यह समझाना होगा."
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