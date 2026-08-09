अचानक मौसम में बदलाव से अमित शाह का हेलीकॉप्टर चेन्नई एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी के दौरे थे. वह दोपहर में हेलीकॉप्टर से चेन्नई लौट रहे थे.
Published : August 9, 2026 at 9:47 PM IST
चेन्नई: मौसम में अचानक बदलाव के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ले जा रहा हेलीकॉप्टर चेन्नई एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका. बाद में हेलीकॉप्टर ने भारतीय वायु सेना के तांबरम बेस पर लैंडिंग की. इसके बाद वह वहां से कार से चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे और करीब दो घंटे देर से प्राइवेट फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए.
अमित शाह रविवार (09 अगस्त) को पुडुचेरी में थे. वह सुबह में कोरिमेडु पुलिस ग्राउंड में प्रेसिडेंट कलर्ड फ्लैग अवॉर्ड सेरेमनी में शामिल हुए और पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्ड फ्लैग दिया. उन्होंने नेशनल फ्लैग परेड का उद्घाटन भी किया.
पुडुचेरी के प्रोग्राम पूरे करने के बाद, वह दोपहर में हेलीकॉप्टर से चेन्नई लौट रहे थे. लेकिन दोपहर से चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ले जा रहा हेलीकॉप्टर तांबरम एयर फोर्स बेस पर उतरा.
इसी तरह, अंडमान, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, त्रिची और कोचीन से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट्स को तेज हवाओं और बारिश की वजह से डायवर्ट किया जा रहा है. चेन्नई से जाने वाली फ्लाइट्स में भी देरी हो रही है. इससे हवाई यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है.
अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान 10 पुलिसकर्मी हुए बेहोश
वहीं, रविवार को अमित शाह के पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट कलर देने के दौरान महिला अधिकारियों समेत 10 पुलिसकर्मी बेहोश हो गए, जिससे कार्यक्रम में हड़कंप मच गया. बेहोश हुए पुलिसकर्मियों को फर्स्ट एड दिया गया और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया. पुडुचेरी पुलिस ने कहा है कि डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं.
पुलिस ने कहा कि पुलिसवालों के बेहोश होने की वजह मेडिकल जांच के बाद ही पता चलेगी.
हालांकि, इस घटना से कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आई.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार शाम (8 अगस्त) को प्राइवेट विमान से चेन्नई पहुंचे थे, जहां वे अलग-अलग इवेंट्स में शामिल हुए. वहां से वे हेलीकॉप्टर से तिरुवन्नामलाई गए, गिरिवलपधाई पर रमना आश्रम गए और वहां हुई खास पूजा में हिस्सा लिया. बाद में, वे अरुणाचलेश्वर मंदिर गए और स्वामी के दर्शन किए.
इसके बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरुवन्नामलाई से हेलीकॉप्टर से पुडुचेरी गए, जहां उपराज्यपाल कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री रंगासामी ने उनका स्वागत किया. रात में, अमित शाह उपराज्यपाल के बंगले में रुके थे.
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