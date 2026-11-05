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थोड़ी देर में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे करनाल: 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में होंगे शामिल

Amit Shah Haryana Visit Updates ( Amit Shah )

करनाल: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज (5 नवंबर 2026) हरियाणा के करनाल और अंबाला जिलों के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं. उनके इस दौरे में भाजपा के राजनीतिक अभियान का नेतृत्व करने के साथ-साथ एक बड़े ऐतिहासिक स्मारक का लोकार्पण शामिल हैं. अमित शाह का हेलीकॉप्टर दोपहर करीब 12 बजे करनाल के एनडीआरआई (NDRI) मैदान में उतरेगा. वहां से वो सड़क मार्ग से सेक्टर-12 लालबत्ती चौक पहुंचेंगे.

'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा: करनाल के सेक्टर-12 से अमित शाह महात्मा गांधी चौक (कर्ण कैनाल) तक आयोजित भाजपा की विशेष पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे. पदयात्रा के समापन के बाद अमित शाह कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदाय और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. वो करनाल में करीब डेढ़ घंटा रुकेंगे. इस कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा भाजपा प्रभारी स्मृति ईरानी भी शामिल रहेंगे.