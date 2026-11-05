थोड़ी देर में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे करनाल: 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में होंगे शामिल
Amit Shah Haryana Visit: गृहमंत्री अमित शाह करनाल में 'लोकतंत्र बचाओ' पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे. इसके बाद वो अंबाला में शहीद स्मारक का लोकार्पण करेंगे.
Published : November 5, 2026 at 11:00 AM IST
करनाल: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज (5 नवंबर 2026) हरियाणा के करनाल और अंबाला जिलों के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं. उनके इस दौरे में भाजपा के राजनीतिक अभियान का नेतृत्व करने के साथ-साथ एक बड़े ऐतिहासिक स्मारक का लोकार्पण शामिल हैं. अमित शाह का हेलीकॉप्टर दोपहर करीब 12 बजे करनाल के एनडीआरआई (NDRI) मैदान में उतरेगा. वहां से वो सड़क मार्ग से सेक्टर-12 लालबत्ती चौक पहुंचेंगे.
'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा: करनाल के सेक्टर-12 से अमित शाह महात्मा गांधी चौक (कर्ण कैनाल) तक आयोजित भाजपा की विशेष पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे. पदयात्रा के समापन के बाद अमित शाह कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदाय और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. वो करनाल में करीब डेढ़ घंटा रुकेंगे. इस कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा भाजपा प्रभारी स्मृति ईरानी भी शामिल रहेंगे.
अस्थायी 'रेड जोन' और कड़ा सुरक्षा पहरा : सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कार्यक्रम स्थल तथा उसके आसपास के 500 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे को 4 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक अस्थायी 'रेड जोन' घोषित किया गया है. इस दौरान सुरक्षा कारणों से ड्रोन या किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
भारी पुलिस बल तैनात: कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसकी कमान 7 पुलिस अधीक्षकों , 16 उप पुलिस अधीक्षकों और पुलिस बलों की 10 कंपनियों के हाथों में होगी. इसके अलावा, वीआईपी सुरक्षा कमांडेंट ने स्थानीय प्रशासन के साथ हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक के सभी रूटों का बारीकी से निरीक्षण किया है.
प्रशासनिक समीक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था: उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा और एसपी करन गोयल ने अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर सभी प्रबंधों की समीक्षा की. आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए शहर के 6 प्रमुख रास्तों को डायवर्ट/बंद किया गया है तथा पार्किंग व सुचारू ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इसके अतिरिक्त, मेडिकल टीमों, एम्बुलेंस, अग्निशमन और बिजली विभागों के अधिकारियों को भी पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं.
अंबाला में शहीद स्मारक का लोकार्पण: करनाल के कार्यक्रमों के बाद अमित शाह अंबाला छावनी (Ambala Cantt) पहुंचेंगे. यहां वो दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर 22 एकड़ में करीब ₹800 करोड़ की लागत से बने ऐतिहासिक "आजादी की पहली लड़ाई का Shaheed Smarak" का भव्य उद्घाटन करेंगे. ये स्मारक 1857 की क्रांति के वीर शहीदों को समर्पित है.
गांधी ग्राउंड में विशाल रैली: स्मारक के लोकार्पण के बाद वे अंबाला छावनी के गांधी ग्राउंड (गांधी मैदान) में आयोजित एक राज्य स्तरीय बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. गृह मंत्री के इस हाई-प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर करनाल और अंबाला में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं. करनाल पुलिस ने प्रमुख 6 रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू कर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जबकि आपातकालीन सेवाओं (जैसे मेडिकल कॉलेज जाने वाले मरीजों) के लिए विशेष वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं.
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