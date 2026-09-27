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अमित शाह ने गुजरात में भारत की पहली LNG ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, 1542 करोड़ रुपये के रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किए

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( PTI )

अहमदाबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से देश की पहली एलएनजी से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. उन्होंने साबरमती में 1,542 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत वाली कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया. इसके अलावा, अमित शाह ने कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम, लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड और साबरमती-सरखेज रेलवे लाइन को डबलिंग करने का काम शामिल है.

इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है. 411 करोड़ रुपये की लागत से 404 किलोमीटर के रेल सेक्शन पर 'कवच' सिस्टम लागू करके ट्रेन की सुरक्षा को मज़बूत किया जाएगा. 2027-28 तक, साबरमती शेड में 12,000 हॉर्सपावर की क्षमता वाले 300 लोकोमोटिव चालू हो जाएंगे, WAG-12 लोकोमोटिव, जिसका मेंटेनेंस साबरमती शेड (जो 700 करोड़ रुपये की लागत से बना है) में किया जाएगा, 12,000 एचपी क्षमता वाला एक बहुत शक्तिशाली इलेक्ट्रिक इंजन है. यह तेज गति से भारी और बहुत लंबी मालगाड़ियों को खींचने में सक्षम है. 2027-28 तक ऐसे कुल 300 इंजन चालू हो जाएंगे, जिससे माल ढोने की क्षमता बढ़ेगी और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को नई ताकत मिलेगी. इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं. नई परियोजनाओं के तहत, WAG-12 साबरमती लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड और साबरमती-कलोल-मोटीगाऊ और साबरमती-साणंद-जाखवाड़ा सेक्शन पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया. साथ ही, साबरमती-सरखेज रेल लाइन को डबल करने और अहमदाबाद-पालनपुर और अहमदाबाद-समखियाली सेक्शन पर 'कवच' सिस्टम लागू करने की आधारशिला भी रखी गई. 1,542 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात: इस कार्यक्रम के दौरान, गृह मंत्री ने गुजरात को 1,542 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न रेल विकास परियोजनाओं की सौगात दी. साबरमती रेलवे स्टेशन का नया रूप: आधुनिक सुविधाओं वाले नए सिरे से तैयार साबरमती स्टेशन का उद्घाटन किया गया. WAG-12 मेंटेनेंस शेड: साबरमती में 700 करोड़ रुपये की लागत से बने अत्याधुनिक WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड को राष्ट्र को समर्पित किया गया. साथ ही लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट: साबरमती-सरखेज रेलवे लाइन के डबलिंग प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया गया. LNG ट्रेन क्या है?

एलएनजी का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस को बहुत कम तापमान पर तरल अवस्था में स्टोर किया जाता है और एक खास क्रायोजेनिक सिस्टम के जरिए इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, यह डेमू (DEMU) सिर्फ एलएनजी (LNG) पर नहीं चलेगी; बल्कि यह डीजल और एलएनजी दोनों के कॉम्बिनेशन से चलेगी. इसी वजह से इसे डुअल-फ्यूल डीईएमयू कहा जाता है.