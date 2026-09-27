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अमित शाह ने गुजरात में भारत की पहली LNG ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, 1542 करोड़ रुपये के रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किए

अमित शाह ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो पर्यावरण के अनुकूल हरित तकनीक को बढ़ावा देगी.

Union Home Minister Amit Shah
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 4:31 PM IST

5 Min Read
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अहमदाबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से देश की पहली एलएनजी से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. उन्होंने साबरमती में 1,542 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत वाली कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया. इसके अलावा, अमित शाह ने कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम, लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड और साबरमती-सरखेज रेलवे लाइन को डबलिंग करने का काम शामिल है.

इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है. 411 करोड़ रुपये की लागत से 404 किलोमीटर के रेल सेक्शन पर 'कवच' सिस्टम लागू करके ट्रेन की सुरक्षा को मज़बूत किया जाएगा.

2027-28 तक, साबरमती शेड में 12,000 हॉर्सपावर की क्षमता वाले 300 लोकोमोटिव चालू हो जाएंगे, WAG-12 लोकोमोटिव, जिसका मेंटेनेंस साबरमती शेड (जो 700 करोड़ रुपये की लागत से बना है) में किया जाएगा, 12,000 एचपी क्षमता वाला एक बहुत शक्तिशाली इलेक्ट्रिक इंजन है. यह तेज गति से भारी और बहुत लंबी मालगाड़ियों को खींचने में सक्षम है. 2027-28 तक ऐसे कुल 300 इंजन चालू हो जाएंगे, जिससे माल ढोने की क्षमता बढ़ेगी और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को नई ताकत मिलेगी.

इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं. नई परियोजनाओं के तहत, WAG-12 साबरमती लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड और साबरमती-कलोल-मोटीगाऊ और साबरमती-साणंद-जाखवाड़ा सेक्शन पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया. साथ ही, साबरमती-सरखेज रेल लाइन को डबल करने और अहमदाबाद-पालनपुर और अहमदाबाद-समखियाली सेक्शन पर 'कवच' सिस्टम लागू करने की आधारशिला भी रखी गई.

1,542 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात: इस कार्यक्रम के दौरान, गृह मंत्री ने गुजरात को 1,542 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न रेल विकास परियोजनाओं की सौगात दी.

साबरमती रेलवे स्टेशन का नया रूप: आधुनिक सुविधाओं वाले नए सिरे से तैयार साबरमती स्टेशन का उद्घाटन किया गया.

WAG-12 मेंटेनेंस शेड: साबरमती में 700 करोड़ रुपये की लागत से बने अत्याधुनिक WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड को राष्ट्र को समर्पित किया गया. साथ ही लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट: साबरमती-सरखेज रेलवे लाइन के डबलिंग प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया गया.

LNG ट्रेन क्या है?
एलएनजी का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस को बहुत कम तापमान पर तरल अवस्था में स्टोर किया जाता है और एक खास क्रायोजेनिक सिस्टम के जरिए इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, यह डेमू (DEMU) सिर्फ एलएनजी (LNG) पर नहीं चलेगी; बल्कि यह डीजल और एलएनजी दोनों के कॉम्बिनेशन से चलेगी. इसी वजह से इसे डुअल-फ्यूल डीईएमयू कहा जाता है.

डीआरएम वेद प्रकाश के अनुसार, इस डुअल-फ्यूल सिस्टम का मकसद डीजल के कुछ हिस्से को एलएनजी से बदलना है, जिससे ट्रेन की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बनाए रखते हुए फ्यूल की लागत और उत्सर्जन (emissions) को कम किया जा सके.

ट्रेन में LNG कहां स्टोर की जाएगी?
इस टेक्नोलॉजी की सबसे दिलचस्प बात एलएनजी स्टोरेज सिस्टम है. डीआरएम वेद प्रकाश से मिली जानकारी के अनुसार, हर डीपीसी (डीज़ल पावर कार) में लगभग 2,200 लीटर क्षमता वाला एलएनजी टैंक लगाया गया है. इसमें लगभग 950 से 1,000 किलोग्राम इस्तेमाल करने लायक एलएनजी स्टोर की जा सकती है. उन्होंने बताया कि एलएनजी का एक पूरा टैंक लगभग 222 किलोमीटर की दूरी तक रोजाना के ऑपरेशन के लिए काफी है. इस तरह, मकसद एलएनजी रिफिलिंग की जरूरत को कम करना रहा है. एलएनजी को टैंक में आम डीजल की तरह स्टोर नहीं किया जाता है; इसे लिक्विड स्टेट में बनाए रखने के लिए खास क्रायोजेनिक एलएनजी टैंक और उससे जुड़े सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है.

डीजल की जगह 40% तक LNG

इस ट्रेन की एक खास बात यह है कि डीजल का इस्तेमाल पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है. डीआरएम वेद प्रकाश के अनुसार, डुअल-फ्यूल सिस्टम की वजह से एलएनजी से 40 प्रतिशत तक डीज़ल को बदला जा सकता है.

नतीजतन, ट्रेन के इंजन के लिए जरूरी पावर बनाने में डीजल और एलएनजी दोनों का इस्तेमाल होता है. उपलब्धता होने पर एलएनजी का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है, जबकि जरूरत के हिसाब से डीजल की खपत जारी रह सकती है. इससे यह पक्का होता है कि रेलवे पूरी तरह से किसी एक फ्यूल सोर्स पर निर्भर न रहे.

दो 1,400 एचपी डीपीसी DPC की पावर
इस प्रोजेक्ट के तहत, दो डीईएमयू ( DEMU) ड्राइविंग पावर कारों (DPC) को 1,400 एचपी क्षमता वाले डुअल-फ्यूल सिस्टम में बदला गया है. ये दोनों डीपीसी मिलकर ट्रेन के लिए ज़रूरी पावर देंगी.

डीआरएम वेद प्रकाश ने साफ किया कि डुअल-फ्यूल सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंजन का पावर और भरोसेमंदता पारंपरिक डीजल इंजन जैसी ही बनी रहे. इसलिए, एलएनजी का इस्तेमाल करने का मतलब ट्रेन की परफॉर्मेंस से समझौता करना नहीं है; बल्कि यह एक जैसी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बनाए रखते हुए डीज़ल की खपत कम करने की कोशिश है.

2,000 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रायल रन
नई फ्यूल टेक्नोलॉजी को सीधे पैसेंजर सर्विस में नहीं लाया जाता है; पहले फील्ड में उनकी परफॉर्मेंस की जांच की जाती है. डीआरएम वेद प्रकाश के अनुसार, दोनों कन्वर्टेड डीपीसी पर 2,000 किलोमीटर से ज़्यादा के सफल फ़ील्ड ट्रायल किए गए हैं.

इन ट्रायल में डुअल-फ़्यूल सिस्टम की परफ़ॉर्मेंस, इंजन की पावर, भरोसेमंदता और फ़्यूल की खपत जैसे पहलुओं की जांच की गई. इन ट्रायल के बाद, अब इस टेक्नोलॉजी को साबरमती-पाटन रूट पर पैसेंजर ऑपरेशन के लिए लागू किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- दो नई ट्रेनों की घोषणा, मध्य प्रदेश से गुजरात जाना होगा आसान, जानें रूट

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