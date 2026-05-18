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नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 की 400 गाड़ियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी

रायपुर के माना कैंप स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस) के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश को ये सौगात दी. कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह मौजूद रहे.

रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 की 400 आपातकालीन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये वाहन पूरे प्रदेश में एकीकृत आपातकालीन सहायता देने के लिए तैनात किए जाएंगे. अमित शाह ने 33 मोबाइल फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया.

112 एक नंबर सबके लिए, ये गारंटी रहेगी कि विषम परिस्थितियों तक 1 घंटे से पहले साधन उपलब्ध होगा. मोबाइल फॉरेंसिक लैब से क्राइम के मामले में बड़ी सफलता मिलेगी- रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष

नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112 सेवा का शुभारंभ

अमित शाह ने माना पुलिस परेड ग्राउंड, रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस की अत्याधुनिक ‘नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112 सेवा’ का शुभारंभ किया. एक्के नंबर, सब्बो बर’ थीम पर आधारित सेवा से पुलिस, मेडिकल इमरजेंसी, आगजनी, सड़क दुर्घटना और आपदा जैसी हर स्थिति में तुरंत सहायता मिलेगी.

डायल 112 की 400 गाड़ियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat Chhattisgarh)

नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 क्या है

एडीजी तकनीकी सेवा प्रदीप गुप्ता ने बताया कि यह प्रणाली एक प्रौद्योगिकी-आधारित पहल है, जो पुलिस सहायता, अग्निशमन सेवाएं, चिकित्सा आपातकालीन प्रतिक्रिया, महिला हेल्पलाइन, बाल हेल्पलाइन, आपदा प्रबंधन सहायता और राजमार्ग आपातकालीन सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करती है. उन्नत प्रणाली में एक केंद्रीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र, जीपीएस-सक्षम आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन, जीआईएस-आधारित वास्तविक समय निगरानी, ​​स्वचालित कॉलर स्थान पहचान और प्रौद्योगिकी-सक्षम डिस्पैच प्रबंधन सुविधाएं शामिल हैं.

पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करते अमित शाह (ETV Bharat Chhattisgarh)

एडीजी ने कहा कि इस नई व्यवस्था से अपराध नियंत्रण, महिला एवं बाल सुरक्षा, सड़क दुर्घटना प्रतिक्रिया, चिकित्सा सहायता और आपात स्थितियों के दौरान समर्थन में सुधार होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि राज्य में 2018 से संचालित डायल 112 सेवा ने आपात स्थितियों के दौरान लाखों लोगों की सहायता की है.

सभी जिलों के लिए 400 गाड़ियों को रोलआउट किया गया है. इसी के साथ साथ 60 हाइवे पेट्रोल को इस के साथ इंट्रीग्रेट कर दिया गया है -प्रदीप गुप्ता, एडीजी तकनीकी सेवा

छत्तीसगढ़ में 112 डायल करने पर तुरंत किसी भी तरह की समस्या का समाधन होगा. छत्तीसग़ढ़ नक्सलमुक्त होने के बाद अब विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा. पूरे भारत में छत्तीसढ़ की नई पहचान बनेगी-पुरंदर मिश्रा, उत्तर विधायक रायपुर

मोबाइल फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन

शाह ने प्रदेश के 33 जिलों के लिए एक एक मोबाइल फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया. ये मोबाइल फॉरेंसिक लैब ब्लड सैंपल, डिजिटल साक्ष्य, सीसीटीवी के लिए संग्रह किट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस एक पूर्णतः सुसज्जित होगी, जिसे हर जिले में तैनात किया जाएगा. लगभग 65 लाख रुपये प्रति यूनिट लागत वाली इन अत्याधुनिक वैन में घटनास्थल संरक्षण किट, साक्ष्य संग्रहण एवं सीलिंग उपकरण, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन सिस्टम, नार्कोटिक्स परीक्षण किट, डिजिटल फॉरेंसिक सपोर्ट, उच्च गुणवत्ता फोटोग्राफी व्यवस्था, बुलेट होल स्क्रीनिंग एवं बैलिस्टिक जांच किट और गनशॉट रेजिड्यू (GSR) परीक्षण किट जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं.