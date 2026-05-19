हाई कोर्ट को 5 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने चाहिए: केंद्रीय मंत्री अमित शाह
छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है. पेंडिंग केसों को निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की बात पर जोर दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 19, 2026 at 11:10 PM IST
जगदलपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि हाई कोर्ट को पांच साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग मामलों के जल्द निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने चाहिए. छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के मुख्यालय जगदलपुर में सेंट्रल ज़ोनल काउंसिल (CZC) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए, शाह ने यह भी कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज मामलों और रेप के मामलों में समय पर DNA टेस्टिंग से इन अपराधों में सज़ा की दर "100 प्रतिशत" तक बढ़ सकती है।.
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया. शाह ने कहा कि यह "बहुत खुशी" की बात है कि 'नक्सल-मुक्त भारत' का "ऐतिहासिक मील का पत्थर" हासिल करने के बाद यह बैठक बस्तर में हो रही है.
नक्सल मुक्त भारत का श्रेय जवानों को- अमित शाह
उन्होंने कहा कि भारत को नक्सल-मुक्त बनाने का पूरा श्रेय हमारी सुरक्षा बलों के जवानों की कड़ी मेहनत और बहादुरी को जाता है. उन्होंने आगे कहा कि खुफिया एजेंसियों, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के तालमेल भरे प्रयासों ने नक्सलियों के खिलाफ समय पर और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित की.
संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के तहत, राज्य सरकारों और केंद्रीय विभागों के साथ मिलकर काम करते हुए, नक्सलवाद से मुक्त कराए गए इलाकों में विकास के काम भी साथ-साथ चलाए गए.
हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि नक्सल-प्रभावित इलाके लगभग पांच दशकों से विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। यह प्रयास तब तक जारी रहेगा, जब तक ये इलाके विकास के मामले में देश के बाकी हिस्सों के बराबर नहीं आ जाते- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह ने कहा कि राज्यों के बीच (सेंट्रल ज़ोनल काउंसिल में) और राज्यों तथा केंद्र के बीच के सभी विवादित मुद्दों को सुलझाने के बाद, यह बैठक बहुत ही सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रही थी. इस बैठक का मुख्य फोकस विकास कार्यों की निगरानी पर था, जिसमें 'जल जीवन मिशन-2', पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और बिजली क्षेत्र में सुधार शामिल थे. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर POCSO और रेप के मामलों में समय पर DNA टेस्टिंग की जाए, तो इन मामलों में सज़ा की दर 100 प्रतिशत तक बढ़ सकती है.
हाई कोर्ट को उन मामलों के तेज़ी से निपटारे के लिए विशेष अदालतें बनानी चाहिए जो पांच साल से ज़्यादा समय से अदालतों में लंबित है. प्रशासन को गंभीर अपराधों से निपटने में गंभीरता दिखानी चाहिए- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का भी आह्वान किया.
केंद्रीय मंत्री ने स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि पांच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करना एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ज़्यादातर कल्याणकारी योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से जुड़ी हैं.
शाह ने राज्यों से यह भी आग्रह किया कि वे अपनी 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के मॉडल फॉर्मेट के अनुसार लागू करें और अपने कॉल सेंटरों का आधुनिकीकरण करें. खाने में मिलावट के मामलों पर उन्होंने कहा कि दोषी संस्थानों पर लगाए गए जुर्माने का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो सके. नए आपराधिक कानूनों के लागू होने का ज़िक्र करते हुए शाह ने कहा कि तीन "नवीन न्याय संहिताएं" प्रभावी ढंग से लागू की गई हैं, लेकिन कुछ पहलुओं पर और ज़ोर देने की ज़रूरत है.
सरकार का लक्ष्य 2029 से पहले हर आपराधिक मामले का निपटारा सुनिश्चित करना होना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले मामले भी शामिल हैं, और यह काम तीन साल के भीतर होना चाहिए- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
ज़ोनल काउंसिल के कामकाज पर प्रकाश डालते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का संघीय ढांचा और मज़बूत हुआ है, और काउंसिल की नियमित बैठकों से राज्यों के बीच और राज्यों तथा केंद्र के बीच विवादों को सुलझाने में मदद मिली है.उन्होंने कहा कि 2004 और 2014 के बीच ज़ोनल काउंसिल की सिर्फ़ 11 बैठकें हुई थीं, जबकि 2014 और 2026 के बीच 32 बैठकें हुईं. उन्होंने यह भी बताया कि इसी दौरान स्थायी समिति की बैठकें 14 से बढ़कर 35 हो गईं. उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच इन बैठकों में केवल 569 मुद्दों पर चर्चा हुई, जबकि 2014 से 2026 तक 1,729 मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिनमें से लगभग 80 प्रतिशत का समाधान भी हो चुका है.
सोर्स: पीटीआई