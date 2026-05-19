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हाई कोर्ट को 5 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने चाहिए: केंद्रीय मंत्री अमित शाह

अमित शाह की मीटिंग ( ETV BHARAT )

जगदलपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि हाई कोर्ट को पांच साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग मामलों के जल्द निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने चाहिए. छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के मुख्यालय जगदलपुर में सेंट्रल ज़ोनल काउंसिल (CZC) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए, शाह ने यह भी कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज मामलों और रेप के मामलों में समय पर DNA टेस्टिंग से इन अपराधों में सज़ा की दर "100 प्रतिशत" तक बढ़ सकती है।. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया. शाह ने कहा कि यह "बहुत खुशी" की बात है कि 'नक्सल-मुक्त भारत' का "ऐतिहासिक मील का पत्थर" हासिल करने के बाद यह बैठक बस्तर में हो रही है. नक्सल मुक्त भारत का श्रेय जवानों को- अमित शाह उन्होंने कहा कि भारत को नक्सल-मुक्त बनाने का पूरा श्रेय हमारी सुरक्षा बलों के जवानों की कड़ी मेहनत और बहादुरी को जाता है. उन्होंने आगे कहा कि खुफिया एजेंसियों, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के तालमेल भरे प्रयासों ने नक्सलियों के खिलाफ समय पर और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित की. संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के तहत, राज्य सरकारों और केंद्रीय विभागों के साथ मिलकर काम करते हुए, नक्सलवाद से मुक्त कराए गए इलाकों में विकास के काम भी साथ-साथ चलाए गए. हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि नक्सल-प्रभावित इलाके लगभग पांच दशकों से विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। यह प्रयास तब तक जारी रहेगा, जब तक ये इलाके विकास के मामले में देश के बाकी हिस्सों के बराबर नहीं आ जाते- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्यों के बीच (सेंट्रल ज़ोनल काउंसिल में) और राज्यों तथा केंद्र के बीच के सभी विवादित मुद्दों को सुलझाने के बाद, यह बैठक बहुत ही सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रही थी. इस बैठक का मुख्य फोकस विकास कार्यों की निगरानी पर था, जिसमें 'जल जीवन मिशन-2', पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और बिजली क्षेत्र में सुधार शामिल थे. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर POCSO और रेप के मामलों में समय पर DNA टेस्टिंग की जाए, तो इन मामलों में सज़ा की दर 100 प्रतिशत तक बढ़ सकती है.