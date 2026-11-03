SIR पर अमित शाह का राहुल गांधी को सीधा चैलेंज, संसद में सरकार चर्चा को तैयार, कांग्रेस को नक्सलवाद पर घेरा
छत्तीसगढ़ की धरती से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को एसआईआर पर बहस के लिए चुनौती दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 7:33 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के 26वें स्थापना दिवस समारोह का समापन हो गया. केंद्रीय गृह मंत्री ने समारोह के समापन में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया. इसके साथ ही अमित शाह ने एसआईआर और ईवीएम पर कांग्रेस को घेरा. उन्होंने राहुल गांधी को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि हम एसआईआर और ईवीएम से जुड़े मुद्दे पर संसद का स्पेशल सेशन बुलाकर चर्चा को तैयार हैं. आप चर्चा में दो दो हाथ कर लीजिए.
राहुल गांघी ने संसद का मजाक उड़ाया- अमित शाह
बस्तर में नक्सलियों ने जनताना सरकार बनाई थी. कौनसा संविधान जनताना सरकार की परमिशन देता है. आपको न्याय करने का अधिकार किसने दिया. कई निर्दोषों को पेड़ों पर लटकाकर फांसी दे दी गई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पार्लियामेंट में उनका समर्थन करते थे. अब नकली संसद बनाकर संसद का भी मखौल उड़ाया गया. मॉक पार्लियामेंट कर चर्चा का नाटक किया.
नरेंद्र मोदी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. पार्लियामेंट चलने दो, हम स्पेशल सेशन बुलाकर एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार हैं. हाथ में संविधान लेकर घूमने से संविधान का समर्थन नहीं होता, आचरण संवैधानिक होना चाहिए. आप संसद चलने दीजिए और चर्चा में दो दो हाथ कर लीजिए, देश को पता चल जाएगा कि सच कौन है और झूठ कौन है- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
कांग्रेस ने हमेशा नक्सलवाद का समर्थन किया- शाह
शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से नक्सलवाद का समर्थन किया. 2010 में पी चिदंबरम ने कहा कि नक्सलियों को हथियार डालने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ गोली मत चलाइये. मैंने संसद में स्पष्ट कहा था कि जिसको भी सरेंडर करना है, वो हथियार डाल दे वर्ना हमारे जवान जवाब देंगे. आप परिणाम देखिए सिर्फ दस प्रतिशत लोग ही मारे गए, बाकि लोगों ने सरेंडर किया. अमित शाह ने कहा कि चाहे नार्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल तत्पर हैं.
मोदी सरकार में नक्सलवाद से मुक्त हुआ छत्तीसगढ़ अब विकास और सुशासन के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहा हूँ... https://t.co/DSNOSnXETA— Amit Shah (@AmitShah) November 3, 2026
हमने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा किया- अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल तक विकास के काम हुए. उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसकी नक्सलवाद को समाप्त करने की कोई मंशा नहीं थी. ऐसे में आदिवासी क्षेत्र के विकास की कल्पना अधूरी रह गई थी. आपने कांग्रेस को उखाड़कर फिर भाजपा को मौका दिया. इसके बाद हमने नक्सल उन्मूलन का संकल्प लिया.
जिस धरती पर सांस्कृतिक गलियारा होना था, वहां रेड गलियारा बनाया गया. जिस बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए थी, उसको स्कूल से अगवा कर बंदूकें थमाई गई. जहां स्कूल की घंटी बजनी चाहिए थी, उस स्कूल को ही उड़ा दिया गया. आज मैं यहां से नक्सलवाद का समर्थन, मानव अधिकार के नाम पर करनेवाले लोगों को पूछना चाहता हूं कि सिर्फ मानव अधिकार हाथ में बंदूक लेकर विकास रोकने वाले का होता है या आदिवासियों का भी होता है- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर
शाह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के सभी प्रदेशवासियों और विशेषकर आदिवासी भाई बहनों को शुभकामना देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त होकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. मैं हमारे जवानों को भी बहुत साधुवाद देना चाहता हूं. आज गौरव, सिद्धी और संकल्प का दिन है. नक्सलमुक्त भारत का सपना साकार हुआ. मोदी जी और साय जी के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प है.
"बस्तर पंडुम से बढ़ रही बस्तर की संस्कृति"
अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को भाजपा सरकार जीवंत रखने के लिए बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक का आयोजन करती है. करमा, शैला समेत तमान नृत्य, ढोकरा कला जैसी कलाओं और बस्तर दशहरा की 75 दिन चलने वाली अनूठी परंपरा को विष्णुदेव साय की सरकार ने नई पहचान दी है. बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक के जरिए लाखों युवाओं को खेलकर अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित होते देखा है. बस्तर पंडुम ने यहां के खानपान और नृत्य को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है.
30 साल में जिनके हाथ-पैर उड़ गए, उन सभी को कृत्रिम अंग देकर हमने जीवन सरल बनाने का प्रयास किया. जो लंबे लंबे लेख लिखते थे, वो कभी बस्तर आने का साहस नहीं करते थे. आज मैं सभी को निमंत्रण देना चाहता हूं कि आप अब बस्तर आकर घूमिए- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह ने अटल जी को किया नमन
छत्तीसगढ़ राज्य के 26 साल के सफर पर अमित शाह ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से अटल बिहार बाजपेयी को धन्यवाद और श्रद्धांजलि देना चाहता हूं. अटल जी ने ही राज्य की स्थापना की थी. हमें पता था कि स्थापना करते ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन हमने चिंता नहीं की. अटलजी ने छत्तीसगढ़ को बनाया और मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को संवारने का काम किया. दोनों ही भाजपा के नेता हैं.
नवा रायपुर में 5 लाख पीपल पेड़ लगाने का लक्ष्य
अमित शाह ने कहा कि अकेले नया रायपुर में 5 लाख पीपल पेड़ लगाने है, जिसकी जिम्मेदारी वित्तमंत्री को दी गई है. इस तरह नवा रायपुर में पीपल सिटी बनेगी.
मोदी की गारंटी को हमारी त्रिमूर्ति पूरा कर रही- शाह
कम समय में सत्तर प्रतिशत से ज्यादा मोदी की गारंटी को हमारी त्रिमूर्ति साय, साव, शर्मा ने पूरा कर दिया है. महतारी वंदन योजना के तहत 33वीं किश्त जारी की गई है. सभी क्षेत्र में लक्ष्य सिद्ध हो रहे हैं. अब छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त हो गया है. आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का टूरिज्म टॉप 3 में आने वाला है. चित्रकोट, दंतेश्वरी माता, बस्तर दशहरा विश्व भर के लोगों को यहां लाने की ताकत रखते हैं.
दस साल के अंदर यहां धरती भी अमीर रहेगी और लोग भी अमीर रहेंगे, यह नरेंद्र मोदी की गारंटी. संपन्न लोग, संपन्न और खुशहाल धरती यही हमारा लक्ष्य है.हमारा चौथा कार्यकाल छत्तीसगढ़ की जनता को भय से भरोसे तक ले जाएगा. हम खुशहाल छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे. अमित शाह ने इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार का भी वितरण किया.