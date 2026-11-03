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SIR पर अमित शाह का राहुल गांधी को सीधा चैलेंज, संसद में सरकार चर्चा को तैयार, कांग्रेस को नक्सलवाद पर घेरा

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में राहुल गांधी ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के 26वें स्थापना दिवस समारोह का समापन हो गया. केंद्रीय गृह मंत्री ने समारोह के समापन में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया. इसके साथ ही अमित शाह ने एसआईआर और ईवीएम पर कांग्रेस को घेरा. उन्होंने राहुल गांधी को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि हम एसआईआर और ईवीएम से जुड़े मुद्दे पर संसद का स्पेशल सेशन बुलाकर चर्चा को तैयार हैं. आप चर्चा में दो दो हाथ कर लीजिए.

राहुल गांघी ने संसद का मजाक उड़ाया- अमित शाह बस्तर में नक्सलियों ने जनताना सरकार बनाई थी. कौनसा संविधान जनताना सरकार की परमिशन देता है. आपको न्याय करने का अधिकार किसने दिया. कई निर्दोषों को पेड़ों पर लटकाकर फांसी दे दी गई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पार्लियामेंट में उनका समर्थन करते थे. अब नकली संसद बनाकर संसद का भी मखौल उड़ाया गया. मॉक पार्लियामेंट कर चर्चा का नाटक किया.