अमित शाह की अध्यक्षता में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक
बैठक में जोसेफ विजय, चंद्रबाबू नायडू, डीके शिवकुमार, वीडी सतीशन भाग ले रहे हैं.
Published : August 20, 2026 at 1:41 PM IST
चेन्नई : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्थित कोवलम में साउदर्न जोनल काउंसिल (दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद) की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की.बैठक में महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल हैं.
बैठक शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक समुद्रतटीय रिसॉर्ट में किया गया. इसमें दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह को सम्मानित किया. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, केरल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और वी.डी. सतीशन क्रमशः इस विचार-विमर्श में भाग ले रहे हैं.
कर्नाटक और तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु और केरल के बीच नदी जल बंटवारे के विवाद भी विचाराधीन मुद्दों में शामिल हैं. केंद्र ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि परिषद की बैठकों में राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा होती है.बुधवार शाम को विजय ने बैठक से पहले शाह से मुलाकात की थी, जिसे अधिकारियों द्वारा "शिष्टाचार मुलाकात" बताया गया और मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी.केंद्रीय गृह मंत्री ने विजय से मुलाकात की एक तस्वीर साझा की. गुरुवार को बैठक समाप्त होने के बाद, शाह मामल्लापुरम में स्थित प्राचीन शोर मंदिर परिसर का दौरा करने वाले हैं.
#WATCH | Chengalpattu, Tamil Nadu | Union Home Minister Amit Shah chairs the 31st Meeting of the Southern Zonal Council, which comprises the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Keralam, Tamil Nadu and Telangana, and the Union Territories of Puducherry, Andaman and Nicobar… pic.twitter.com/mdNpFWrLmv— ANI (@ANI) August 20, 2026
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