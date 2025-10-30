ETV Bharat / bharat

'सरदार पटेल को भारत रत्न मिलने में क्यों लगे 41 साल?', पाटलिपुत्र की धरती से कांग्रेस पर अमित शाह का बड़ा हमला

अमित शाह ने सरदार पटेल को भारत रत्न में हुई 41 साल की देरी के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. पढ़ें खबर.

Amit Shah Bihar Visit
अमित शाह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 30, 2025 at 2:54 PM IST

Updated : October 30, 2025 at 2:59 PM IST

पटना: पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर घोषणा की कि 31 अक्टूबर को हर साल सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय परेड का आयोजन होगा. केंद्र सरकार ने कई कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है. अपनी पीसी के दौरान अमित साह ने सरदार पटेल को भारत रत्न मिलने में देरी को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है.

कांग्रेस पर अमित शाह का हमला: कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि सरदार पटेल के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. सरदार पटेल को भारत रत्न मिलने में 41 साल लगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार जिम्मेदार थी. कांग्रेस ने उनका स्मारक भी नहीं बनाया. गुजरात में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया.

कांग्रेस पर अमित साह का बड़ा आरोप (ETV Bharat)

"सरदार पटेल को भारत रत्न देने में 41 साल की देरी हुई, क्योंकि कांग्रेस सरकार इसके लिए जिम्मेदार थी. कांग्रेस ने पटेल का स्मारक नहीं बनाया, जबकि गुजरात में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ."- अमित शाह, गृह मंत्री

आजादी में सरदार पटेल की अहम भूमिका: गृह मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि विचारधारा हैं. उन्होंने आजादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई और गांधीजी के साथ आंदोलन की अगुवाई की. भारत का वर्तमान मानचित्र उनकी देन है, जिसके कारण लक्षद्वीप में तिरंगा फहराया जा सका.

परेड में पीएम मोदी होंगे शामिल: आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में आयोजित परेड में हिस्सा लेंगे. परेड में जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम भी शामिल होगी. साथ ही, जयंती के अवसर पर 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जाएगा.

राष्ट्रीय स्तर पर हर साल होगी परेड: पटना में संवाददाता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल का एक भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने बताया कि अब हर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय परेड का आयोजन होगा, जो देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेगा. इस बार 'रन फॉर यूनिटी' पूरे देश, सभी राज्यों, विश्वविद्यालयों और स्कूलों में आयोजित होगा.

Amit Shah Bihar Visit
सरदार वल्लभभाई पटेल (ETV Bharat)

15 दिनों तक चलेगा भारत पर्व: अमित शाह ने कहा कि सभी नागरिक देश की एकता के लिए शपथ लेंगे. गुजरात के एकता नगर में 'भारत पर्व' का आयोजन 1 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा. 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय संस्कृति को समर्पित कार्यक्रम होगा.

परेड में शामिल होंगे सीआरपीएफ और कलाकार: प्रधानमंत्री मोदी कल सरदार पटेल की जयंती पर परेड में शामिल होंगे. परेड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, अन्य राज्यों के पुलिसकर्मी, वायुसेना और 900 से अधिक कलाकार हिस्सा लेंगे. हर 31 अक्टूबर को अब 26 जनवरी की तरह राष्ट्रीय परेड होगी, जो देश में एकता का माहौल मजबूत करेगी.

अमित शाह
SARDAR VALLABHBHAI PATEL
VALLABHBHAI PATEL BIRTH ANNIVERSARY
सरदार पटेल जयंती
AMIT SHAH BIHAR VISIT

