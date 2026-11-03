ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के कारण छह जिले प्रभावित, अमित शाह ने केंद्र की मदद का भरोसा दिया

आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के कारण छह जिले प्रभावित ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से बात की और साइक्लोन मुरासु के असर के बाद राज्य की स्थिति का जायजा लिया. इस चक्रवाती तूफान के कारण छह जिले प्रभावित हुए हैं. शाह ने उन्हें केंद्र से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया.

शाह ने कहा कि केंद्र स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहले ही तैनात कर दिया गया है.

एनडीआरएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोहसिन शाहिदी के मुताबिक साइक्लोन से संभावित रूप से प्रभावित पांच राज्यों में NDRF की 38 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश में 14 टीमें शामिल हैं. शाहिदी ने कहा कि इस चक्रवाती तूफान से 1.75 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. अधिकारियों ने लगभग 171 राहत केंद्र बनाए हैं, जहां 10,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं. उन्होंने कहा कि अभी तक किसी के मरने या घायल होने की खबर नहीं है. उन्होंने कहा कि एनडीआरफ की टीमें और राज्य के अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं और प्रभावित इलाकों में अभियान चला रहे हैं. शाहिदी ने कई राज्यों में रेस्क्यू टीमों को तैनात करने के फैसले के बारे में बताते हुए कहा, "तेज हवाओं और बारिश के कारण साइक्लोन का असर वाला इलाका आमतौर पर बहुत बड़ा होता है." आंध्र प्रदेश के अलावा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को साइक्लोन के असर के लिए संभावित रूप से कमजोर माना गया है. शाहिदी ने कहा कि बदलती स्थिति के आधार पर बचाव, लोगों को निकालने और राहत ऑपरेशन में मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमों को इन राज्यों में तैनात किया गया है. चक्रवाती तूफान 'मुरासु' दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में हुआ कमजोर

आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद चक्रवाती तूफान 'मुरासु' अब दक्षिणी तटीय क्षेत्र में कमजोर पड़ गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी.