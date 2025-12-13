ETV Bharat / bharat

2026 में नक्सलवाद मुक्त होगा बस्तर, विकास पर फन फैलाए बैठे थे नक्सली,हथियार छोड़कर चुने पुनर्वास :अमित शाह

जगदलपुर : बस्तर ओलंपिक के समापन के मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे.इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री ने एक बार फिर देश से नक्सलवाद खात्मे को लेकर बड़ी बात कही. अमित शाह ने कहा कि देश से नक्सलवाद 31 मार्च 2026 के दिन खत्म होगा. अमित शाह ने कहा कि मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा. बस्तर के विकास में लाल आतंक सांप की तरह फन फैलाकर बैठा था,जिसके दंश से पूरा राज्य प्रभावित हो रहा था,लेकिन अब बस्तर में शांति लाने की बारी है. इतनी ही विनम्रता से मैं अपील भी करता हूं कि गुमराह होकर जो लोग हाथों में हथियार लिए घूम रहे हैं,वो आकर पुनर्वासन योजना में जुड़े. नक्सलवाद से किसी का भला नहीं होना है. शांति ही विकास का रास्ता प्रशस्त कर सकती है. मैं फिर से एक बार सभी को अपील करता हूं आप वापस आकर नया जीवन चुनिए.

पीएम मोदी नीति और राज्य सरकार की योजनाओं का लें लाभ

इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भारत माता की जय के साथ भाषण की शुरुआत की. छत्तीसगढ़ को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह , मौजूदा सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव को धन्यवाद दिया. अमित शाह ने कहा कि बस्तर की धरती ने काफी आतंक सहा है.लेकिन मौजूदा सरकार की योजनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने बस्तर की तस्वीर बदलने की कोशिश की है.

2026 में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए छत्तीसगढ़ को चुना है.पूरे देश के ट्राइबल्स यहां खेलने के लिए आने वाले हैं. बस्तर बदल रहा है जब 2026 में फिर से ओलंपिक होगी तब हम नक्सलवाद मुक्त बस्तर में ओलंपिक का आयोजन करेंगे. बस्तर अब बदल रहा है .जहां पहले गोलियों की गूंज थी,वहां पर स्कूल की घंटिया बज रही हैं,सड़क जहां बनाना मुश्किल था वहां रेल और राज्यमार्ग बन रहे हैं.जहां पर लाल सलाम के नारे लगते थे वहां भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं.हम सब विकसित बस्तर के लिए संकल्पित है.

सिर्फ मारना ही लक्ष्य नहीं सरेंडर और पुनर्वासन का भी प्लान

बस्तर को विकसित करने का जो अभियान चला उसमें केवल मुठभेड़ नहीं लक्ष्य था,बल्कि सरेंडर कराना भी था. आदिवासी समाज प्रमुखों ने भी नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए काफी मेहनत की है. एक बार फिर मैं समाज प्रमुखों से अपील करता हूं कि वो हथियार लेकर घूमने वालों को फिर से समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए कहे.

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए मुठ्ठी बांधे और भारत माता की जयकारा लगाए. समस्त छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होकर आगे बढ़े. साथ ही आंगा देवा, बूढ़ा देवा, गुंडाधुर जी, शहीद वीरनारायण जी को याद किया जा रहा है. तय किया था कि 31 मार्च 2026 से पहले लाल आतंक को खत्म करेंगे. आज 2025 में उसके कगार में पहुंचे हैं. 2024 में आया, 2025 में आया और 2026 में भी आऊंगा. लेकिन जब आऊंगा तब तक लाल आतंक समाप्त रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि बस्तर और भारत को नक्सल मुक्त कराना है. कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा इस 07 जिलों का बस्तर संभाग 2030 दिसम्बर को विकसित रहेगा.





बस्तर के सातों जिलों की बदलेगी तस्वीर

हर गांव में बिजली होगी, 5 किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी. यहां पर वनोपज के प्रोसेस के लिए कॉरपोरेटिव स्तर पर यूनिट लगाए जाएंगे. बस्तर के सातों जिलों में दूध का भरपूर उत्पादन होगा. कुपोषण के लिए विशेष टीमें चलाई जाएंगी. जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है नक्सलवाद से हथियार डालकर वापस आएं हैं और जो नक्सलवाद के कारण इंजर्ड हुए हैं उन सभी के लिए अति सुंदर पुनर्वासन की योजना भी हम लेकर आएंगे.