2026 में नक्सलवाद मुक्त होगा बस्तर,  विकास पर फन फैलाए बैठे थे नक्सली,हथियार छोड़कर चुने पुनर्वास  :अमित शाह

जगदलपुर में तीन दिवसीय बस्तर ओलंपिक का भव्य समापन हुआ.

अगली बार आउंगा तो नक्सलवाद मुक्त होगा बस्तर- अमित शाह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 13, 2025 at 4:40 PM IST

9 Min Read
जगदलपुर : बस्तर ओलंपिक के समापन के मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे.इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री ने एक बार फिर देश से नक्सलवाद खात्मे को लेकर बड़ी बात कही. अमित शाह ने कहा कि देश से नक्सलवाद 31 मार्च 2026 के दिन खत्म होगा. अमित शाह ने कहा कि मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा. बस्तर के विकास में लाल आतंक सांप की तरह फन फैलाकर बैठा था,जिसके दंश से पूरा राज्य प्रभावित हो रहा था,लेकिन अब बस्तर में शांति लाने की बारी है. इतनी ही विनम्रता से मैं अपील भी करता हूं कि गुमराह होकर जो लोग हाथों में हथियार लिए घूम रहे हैं,वो आकर पुनर्वासन योजना में जुड़े. नक्सलवाद से किसी का भला नहीं होना है. शांति ही विकास का रास्ता प्रशस्त कर सकती है. मैं फिर से एक बार सभी को अपील करता हूं आप वापस आकर नया जीवन चुनिए.

पीएम मोदी नीति और राज्य सरकार की योजनाओं का लें लाभ

इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भारत माता की जय के साथ भाषण की शुरुआत की. छत्तीसगढ़ को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह , मौजूदा सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव को धन्यवाद दिया. अमित शाह ने कहा कि बस्तर की धरती ने काफी आतंक सहा है.लेकिन मौजूदा सरकार की योजनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने बस्तर की तस्वीर बदलने की कोशिश की है.

नक्सलवाद मुक्त होगा बस्तर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2026 में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए छत्तीसगढ़ को चुना है.पूरे देश के ट्राइबल्स यहां खेलने के लिए आने वाले हैं. बस्तर बदल रहा है जब 2026 में फिर से ओलंपिक होगी तब हम नक्सलवाद मुक्त बस्तर में ओलंपिक का आयोजन करेंगे. बस्तर अब बदल रहा है .जहां पहले गोलियों की गूंज थी,वहां पर स्कूल की घंटिया बज रही हैं,सड़क जहां बनाना मुश्किल था वहां रेल और राज्यमार्ग बन रहे हैं.जहां पर लाल सलाम के नारे लगते थे वहां भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं.हम सब विकसित बस्तर के लिए संकल्पित है.

सिर्फ मारना ही लक्ष्य नहीं सरेंडर और पुनर्वासन का भी प्लान

बस्तर को विकसित करने का जो अभियान चला उसमें केवल मुठभेड़ नहीं लक्ष्य था,बल्कि सरेंडर कराना भी था. आदिवासी समाज प्रमुखों ने भी नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए काफी मेहनत की है. एक बार फिर मैं समाज प्रमुखों से अपील करता हूं कि वो हथियार लेकर घूमने वालों को फिर से समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए कहे.

2030 तक बस्तर होगा विकसित

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए मुठ्ठी बांधे और भारत माता की जयकारा लगाए. समस्त छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होकर आगे बढ़े. साथ ही आंगा देवा, बूढ़ा देवा, गुंडाधुर जी, शहीद वीरनारायण जी को याद किया जा रहा है. तय किया था कि 31 मार्च 2026 से पहले लाल आतंक को खत्म करेंगे. आज 2025 में उसके कगार में पहुंचे हैं. 2024 में आया, 2025 में आया और 2026 में भी आऊंगा. लेकिन जब आऊंगा तब तक लाल आतंक समाप्त रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि बस्तर और भारत को नक्सल मुक्त कराना है. कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा इस 07 जिलों का बस्तर संभाग 2030 दिसम्बर को विकसित रहेगा.

बस्तर के सातों जिलों की बदलेगी तस्वीर

हर गांव में बिजली होगी, 5 किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी. यहां पर वनोपज के प्रोसेस के लिए कॉरपोरेटिव स्तर पर यूनिट लगाए जाएंगे. बस्तर के सातों जिलों में दूध का भरपूर उत्पादन होगा. कुपोषण के लिए विशेष टीमें चलाई जाएंगी. जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है नक्सलवाद से हथियार डालकर वापस आएं हैं और जो नक्सलवाद के कारण इंजर्ड हुए हैं उन सभी के लिए अति सुंदर पुनर्वासन की योजना भी हम लेकर आएंगे.

नक्सलवाद समाप्त हो ये हमारा लक्ष्य है. नक्सलवाद होने के साथ ही इस क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत होगी. मोदी जी और विष्णुदेव के नेतृत्व में ये सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा इसका मुझे पूरा विश्वास है.मैं आपको आश्वासन देता हूं मैं खुद इस विकसित बस्तर की योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करुंगा - अमित शाह, गृहमंत्री

बस्तर ओलंपिक में सरेंडर्ड नक्सलियों की नुआ टीम को दी बधाई

अमित शाह ने बस्तर ओलंपिक की तारीफ करते हुए कहा कि जब 7 सौ ज्यादा सरेंडर नक्सल बच्चों ने बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेने की जानकारी मुझे मिली तो मैं बहुत आनंदित हुआ.नक्सलवाद में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता. नक्सलवाद के रास्ते में चलकर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है.अभी जो परेड हुई है उसमें सरेंडर किए हुए खिलाड़ी संभाग स्तर पर आए हैं मैं सभी दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं कि इन खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत करें.

700 खिलाड़ी जो नुआ बाट के लिए खेले हैं वो देश के लिए बड़ा उदाहरण हैं.क्योंकि इन खिलाड़ियों ने विनाश की जगह विकास का रास्ता चुने है. हमारे बस्तर की संस्कृति पूरी दुनिया में मशहूर है.यहां की सभी जनजातियां भारत की समृद्ध विरासत है. छत्तीसगढ़ सरकार ने आधुनिक स्टूडियो बनाकर पारंपरिक गीतों को सहेजने का काम किया है.इसे संगीत के साथ इससे जुड़ी किताबें भी प्रस्तुत की हैं. नक्सलवाद के लाल आतंक के साये में जो कला समाप्त हो रहे थे,उन्हें सहेजने का काम किया है. देश भर में इसके आर्टिकल भी छपे हैं.

बस्तर ओलंपिक में महिला खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा

जो खिलाड़ी यहां पर बस्तर ओलंपिक 2025 में खेले हैं,उनमें बच्चों से ज्यादा बच्चियों ने सबसे ज्यादा इन खेलों में हिस्सा लिया है. हर खेल में बच्चियों ने बच्चों की तुलना में ज्यादा हिस्सा लेकर इनाम जीता है. इसलिए मोदी जी ने खेलो इंडिया का आयोजन छत्तीसगढ़ में करने का फैसला किया है. हम सब विकसित बस्तर के लिए संकल्पित हैं.

विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने गृहमंत्री को दी बधाई

सौ साल के इतिहास में यदि कुछ बड़ा काम हुआ है तो बस्तर से नक्सलवाद का अंत होना है. इसका संकल्प माननीय गृहमंत्री अमित शाह ने लिया था.जिसे पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश की गई.इसका सुखद परिणाम भी सामने आया है. एक बार फिर बस्तर की हवा में गोलियों की गंध नहीं बल्कि उम्मीदों की खुशबू मिलेगी. बस्तर ओलंपिक के जरिए खेलों को भी आगे लाया गया है.मैं चाहता हूं कि आने वाला कल बस्तर के लिए उम्मीदों से भरा रहे.

सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सल खात्मे को लेकर कही बड़ी बात

बस्तर ओलंपिक का आयोजन पिछले साल भी हुआ था.जिसमें गृहमंत्री अमित शाह समापन के मौके पर आए थे. बस्तर का क्षेत्र स्वर्ग है,लेकिन नक्सलवाद विकास में बाधक था.लोग सोचते थे कि इसका अंत होगा भी नहीं.लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे गृहमंत्री ने सिर्फ खात्मे की बात नहीं की,बल्कि उसकी तारीख भी तय कर दी.इसके लिए मैं जवानों के साहस को नमन करता हूं.

अब नए सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं जिनका दायरा पांच किलोमीटर से बढ़ाकर 10 किलोमीटर किया गया है. नियाद नेल्लानार मेरा सुंदर गांव के तहत गांवों का विकास हो रहा है.ये सब कुछ संभव हो सका है कि गृहमंत्री के दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण. इस बार 3 लाख 91 हजार बेटा बेटी बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिए हैं. गृहमंत्री अमित शाह ने हर गांव रोशन योजना का शुभारंभ किया.जिसमें इंद्रावती टाइगर रिजर्व के 70 गांवों को रोशन करेगी.जिससे मानव जीव टकराव को कम करने में मदद मिलेगी.साथ ही साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का मुख्य कदम है - विष्णुदेव साय, सीएम छग

डिप्टी सीएम ने कहा बस्तर ओलंपिक ने बनाई अंतरराष्ट्रीय पहचान

2024 में बस्तर ओलंपिक का आयोजन पहली बार हुआ. जिस रूप से सफल हुआ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी. इस बार फिर से बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से बस्तर में फिर से शांति बहाल हो रही है. केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां और गृहमंत्री अमित शाह के संकल्प के कारण फोर्स ने बस्तर से लाल आतंक के खात्मे के लिए जी जान लगा दी.

आपको बता दें कि बस्तर ओलंपिक 2025 के संभाग स्तरीय मुकाबले जगदलपुर में खेले गए थे. जिसके समापन के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह आए थे.उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा,डिप्टी सीएम अरुण साव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरणदेव सिंह ने मंच साझा किया.सभी ने एक सुर में विकसित बस्तर को संवारने का संकल्प लोगों को दिलाया.

