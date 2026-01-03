अमित शाह पहुंचे अंडमान-निकोबार, MHA सलाहकार समिति की बैठक की करेंगे अध्यक्षता
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंडमान और निकोबार प्रशासन के अलग-अलग विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे.
Published : January 3, 2026 at 8:55 AM IST
पोर्ट ब्लेयर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 से 4 जनवरी तक दो दिन के दौरे पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंचे. शुक्रवार को श्री विजयापुरम में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) एडमिरल डीके जोशी, आइलैंड के चीफ सेक्रेटरी, सीनियर अधिकारियों और लोकल पीआरआई मेंबर्स ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.
अंडमान और निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटेरिएट ने एक्स पर उनके आगमन की जानकारी दी. शाह शनिवार को अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यह केंद्र शासित प्रदेश के उनके एक दिन के दौरे का हिस्सा है. गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक शनिवार सुबह अंडमान के वंडूर में होटल सी-प्रिंसेस में होगी, जहाँ दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, गृह मंत्री के साथ मंत्रालय के दायरे में आने वाले खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे.
गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद शाह बाद में दिन में श्री विजयापुरम के आईटीएफ मैदान में नवीन न्याय संहिता पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. वह श्री विजयापुरम के नेताजी स्टेडियम में होने वाले एक समारोह में अंडमान और निकोबार प्रशासन के अलग-अलग विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे.
गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति संसद सदस्यों और गृह मंत्री के साथ-साथ राज्य मंत्रियों के बीच मंत्रालय की नीति, कार्यक्रम और उन्हें लागू करने पर अनौपचारिक बातचीत के लिए एक मंच के तौर पर काम करती है. यह कमेटी एक सलाहकार संस्था के तौर पर काम करती है जो आंतरिक सुरक्षा, सुशासन, सीमा प्रबंधन, साइबर क्राइम और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म से जुड़े मुद्दों पर बातचीत को आसान बनाती है. कमेटी में 30 सांसद हैं, जिनमें लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 16 सांसद हैं. अमित शाह कमेटी के चेयरमैन हैं. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंदी संजय कुमार भी मीटिंग में हिस्सा लेंगे.