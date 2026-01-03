ETV Bharat / bharat

अमित शाह पहुंचे अंडमान-निकोबार, MHA सलाहकार समिति की बैठक की करेंगे अध्यक्षता

अमित शाह दो दिन के दौरे पर अंडमान और निकोबार पहुंचे ( ANI )

पोर्ट ब्लेयर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 से 4 जनवरी तक दो दिन के दौरे पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंचे. शुक्रवार को श्री विजयापुरम में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) एडमिरल डीके जोशी, आइलैंड के चीफ सेक्रेटरी, सीनियर अधिकारियों और लोकल पीआरआई मेंबर्स ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. अंडमान और निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटेरिएट ने एक्स पर उनके आगमन की जानकारी दी. शाह शनिवार को अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यह केंद्र शासित प्रदेश के उनके एक दिन के दौरे का हिस्सा है. गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक शनिवार सुबह अंडमान के वंडूर में होटल सी-प्रिंसेस में होगी, जहाँ दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, गृह मंत्री के साथ मंत्रालय के दायरे में आने वाले खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे.