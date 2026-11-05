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अंबाला में आज इतिहास के पन्नों को मिलेगी नई पहचान, अमित शाह आज करेंगे 800 करोड़ के शहीदी स्मारक का उद्घाटन

अमित शाह ( ETV Bharat )

अंबाला: साल 1857 की क्रांति के वीर शहीदों की याद में तैयार भव्य शहीदी स्मारक आज देश को समर्पित किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्मारक का उद्घाटन करने के साथ अंबाला कैंट के गांधी ग्राउंड में विशाल रैली को भी संबोधित करेंगे. गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है.

22 एकड़ में तैयार हुआ शहीदों की यादों का केंद्र: करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से 22 एकड़ में बनकर तैयार हुआ शहीदी स्मारक स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा. स्मारक में 1857 की क्रांति और उसमें अंबाला के योगदान को प्रमुखता से दर्शाया गया है. उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी करने के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं.