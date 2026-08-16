अलवर में गरजे अमित शाह, बोले- आपसी कलह में उलझी है कांग्रेस, निकाय चुनाव में साफ होगा सूपड़ा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलवर में डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया और आगामी निकाय चुनावों में भाजपा की जीत का संकल्प लिया.
Published : August 16, 2026 at 7:08 PM IST
अलवर: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को अलवर में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर जोरदार राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने का संकल्प लेने का आह्वान किया. उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से दोनों हाथ उठवाकर विजय का संकल्प कराया और कहा कि राजस्थान की जनता ने भाजपा को चुनने का मन बना लिया है. शाह ने कांग्रेस के भीतर नेताओं के बीच चल रही आपसी खींचतान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता आपसी झगड़ों में व्यस्त हैं, जबकि भाजपा राजस्थान और अलवर को विकास की राह पर आगे बढ़ाने में जुटी है.
डेयरी प्लांट का शिलान्यास: अमित शाह ने कहा कि राजस्थान की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में भी भाजपा की ही जीत होगी. उन्होंने अलवर सहित पूरे प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों के लिए भाजपा के चुनावी अभियान का श्रीगणेश किया और कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को निकाय व पंचायत चुनावों में शिकस्त देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव लंबे समय से अलवर में पांच लाख लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट की मांग कर रहे थे.
इसी क्रम में अलवर में तीन लाख लीटर दूध की क्षमता वाले प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास किया गया है, जिसकी क्षमता जल्द ही बढ़ाकर 5 लाख लीटर कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जब प्रतिदिन लाखों लीटर दूध पशुपालकों से डेयरी पहुंचता है और उसका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में जाता है, तो इसका सकारात्मक असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. शाह ने डेयरी और सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बताया.
इसे भी पढ़ें- 'वंदे मातरम्' पर सियासी महासंग्राम: अमित शाह का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले– सोनिया गांधी देश से माफी मांगें
गुजरात मॉडल का उदाहरण देकर की महिला पशुपालकों की बात: केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने गुजरात की डेयरी व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लाखों महिलाएं सहकारिता से जुड़ी हैं और डेयरी के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी कर रही हैं. उन्होंने कहा कि सहकारिता के जरिए ग्रामीण महिलाओं और पशुपालकों की आय बढ़ाने के साथ-साथ नई पीढ़ी के लिए भी आर्थिक अवसर पैदा किए जा सकते हैं. उन्होंने राजस्थान में सॉर्टेड सीमेन उत्पादन की व्यवस्था विकसित करने की इच्छा जताई. शाह ने कहा कि यदि राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराती है, तो राजस्थान में ही 'सेक्स सॉर्टेड सीमेन' तैयार करने की प्रयोगशाला विकसित की जाएगी, जिससे अधिक संख्या में बछिया पैदा हों और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने वाली उन्नत नस्लों को प्रोत्साहित किया जा सके.
जनता है तैयार, निकाय चुनाव में कांग्रेस का होने जा रहा है सूपड़ा साफ। pic.twitter.com/oTypCrLKfE— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) August 16, 2026
पशु बीमा और दूध के त्वरित भुगतान का मुद्दा: अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पशु बीमा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि पशुपालकों के लिए बीमा व्यवस्था होने से आने वाले समय में दुग्ध उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. उन्होंने अलवर की पशुपालक महिलाओं से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें बताया गया कि अभी दूध का भुगतान 15 दिनों में मिलता है. शाह ने कहा कि सरस डेयरी के माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि इस अवधि को घटाकर सात दिन किया जाए, ताकि पशुपालकों के खातों में जल्द भुगतान पहुंच सके. उन्होंने इसे सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.
इसे भी पढ़ें- अमित शाह अलवर की हकीकत जानने के लिए सीधे आमजन से करें संवाद: टीकाराम जूली
चार नए डेयरी प्लांट और जिला बैंकों का उल्लेख: शाह ने बताया कि अलवर के अलावा राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर, पाली और राजसमंद में भी सरस डेयरी के नए प्लांट शुरू किए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि इन परियोजनाओं से दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण और पशुपालकों की आय बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी. उन्होंने फलोदी, बालोतरा, डीडवाना और प्रतापगढ़ में जिला सहकारी बैंकों की शुरुआत का भी उल्लेख किया. शाह ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है.
आज अलवर के विजय नगर ग्राउंड में अलवर सरस डेयरी के नवीन प्लांट का शिलान्यास एवं विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट तथा कैटल फीड प्लांट का लोकार्पण माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी के कर-कमलों द्वारा संपन्न हुआ।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) August 16, 2026
इस दौरान माननीय गृह एवं सहकारिता… pic.twitter.com/zTMLhXKXAB
एक भी गांव ऐसा नहीं, जहां सहकारिता न हो: अमित शाह ने कहा कि राजस्थान में वर्तमान में करीब चार हजार सहकारी समितियां हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ऐसा राजस्थान बनाना है जहां कोई भी गांव सहकारिता से अछूता न रहे. उन्होंने सहकारी समितियों और गोदामों के विस्तार का भी उल्लेख किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसानों के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि, सिंचाई, फसल बीमा, किसान सम्मान निधि, कृषि आधारभूत ढांचे और सहकारिता के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है. उन्होंने दोहराया कि सरकार का अंतिम उद्देश्य किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है.
इसे भी पढ़ें- अमित शाह पहुंचे उदयपुर, सीएम भजनलाल शर्मा ने की अगवानी, आज निम्बाहेड़ा में करेंगे अटल जी की प्रतिमा का अनावरण
एमएसपी और किसान योजनाओं पर कांग्रेस को घेरा: कांग्रेस पर राजनीतिक हमला बोलते हुए शाह ने एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीद और विभिन्न फसलों के समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि का मुद्दा उठाया. उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है.
कांग्रेस के अंदरूनी विवाद पर निशाना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के प्रादेशिक नेतृत्व पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता आपसी विवादों में उलझे हुए हैं, जबकि भाजपा सरकार पूरी तरह विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता सौंपी है और अब स्थानीय निकाय चुनावों में भी भाजपा को भारी मतों से मजबूत करना है.
इसे भी पढ़ें- अमित शाह की अलवर रैली से पहले पुलिस का एक्शन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलराम यादव समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में
पीएम मोदी व गृहमंत्री जब भी आते हैं सौगात देकर जाते हैं: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जब भी राजस्थान आते हैं, वे प्रदेश के लिए नई सौगात देकर जाते हैं. उन्होंने अलवर की जनसभा में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से दूध उत्पादन और खरीद बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है. उन्होंने अलवर में सरस डेयरी के नए प्लांट के शिलान्यास को पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे दूध प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ेगी और दुग्ध उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सकेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि चार केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन से संबंधित जिलों के किसानों को शून्य ब्याज पर फसली ऋण की सुविधा मिलेगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किस्त के रूप में किसानों के खातों में 668 करोड़ रुपए से अधिक तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 122 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है. रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में चार लाख सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य के तहत अब तक 1 लाख 78 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 10,500 से अधिक नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति दी जा रही है, जिनमें 461 अलवर जिले के हैं.
भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना: केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में वैचारिक दिवालियापन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है. कांग्रेस सदन को भी नहीं चलने देना चाहती, वह चर्चा से भागना चाहती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक ही बात है, या तो सुबह उठकर गांधी परिवार का दर्शन करो या दिन में प्रदर्शन करो. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में राष्ट्रवाद के प्रतीकों को लेकर विशेष प्रकार का द्वेष भाव दिखाई पड़ता है. स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में वंदे मातरम का अपमान किया, यह सभी वीडियो फुटेज में देखा है. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम में भारत माता के राष्ट्रभक्ति का भाव होता है। वंदे मातरम राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का विचार है. वंदे मातरम पर स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा गया, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार असम्मान का भाव दर्शाया है, वह नहीं होना चाहिए.
इसे भी पढ़ें- अमित शाह के अलवर दौरे से पहले भूपेन्द्र यादव ने किया निरीक्षण, अलवर को करोड़ों की सौगात तय