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संघर्ष से सेवा तक: दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अमित लाठिया की ‘आपकी पाठशाला’ बदल रही गरीब बच्चों की जिंदगी

अमित लाठिया 350 से अधिक बच्चों को शिक्षा और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए किया‘अडॉप्ट’,अब तक 200 से ज्यादा छात्रों ने हासिल की सरकारी नौकरी

अमित लाठिया की संघर्ष और प्रेरणादायी कहानी
अमित लाठिया की संघर्ष और प्रेरणादायी कहानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 15, 2026 at 5:58 PM IST

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Updated : March 15, 2026 at 6:10 PM IST

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BY - DHANANJAY VERMA

नई दिल्ली: आज के दौर में जहां अक्सर लोग अपनी नौकरी और परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अमित लाठिया समाज के लिए एक मिसाल हैं जिन्होने अपनी जिंदगी को समाज सेवा का माध्यम बना दिया. खुद बेहद कठिन संघर्षों से निकलकर पुलिस की नौकरी तक पहुंचे अमित लाठिया आज सैकड़ों गरीब बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन चुके हैं.हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित लाठ गांव से आने वाले अमित लाठिया 6 जनवरी 2010 को दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए. फिलहाल रोहिणी में क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं. जानिए उनकी जिंदगी की प्रेरणादायी कहानी.

अमित लाठिया की संघर्ष और प्रेरणादायी कहानी
अमित लाठिया की जीवन यात्रा यहां तक पहुंचने से पहले काफी संघर्ष भरी रही. अमित लाठिया ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन बाद में उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया. अमित लाठिया ने एमए (पॉलिटिकल साइंस) तक पढ़ाई की है. उन्होंने बताया कि वह सरकारी नौकरी करने वाले अपने पूरे परिवार में इकलौते व्यक्ति थे. बचपन में हालात इतने कठिन थे कि उन्हें चाय की दुकान पर काम करना पड़ा था.

अमित लाठिया की संघर्ष और प्रेरणादायी कहानी (ETV Bharat)

बड़े भाई संदीप लाठिया का पढ़ाई में अहम योगदान
अमित के बड़े भाई संदीप लाठिया ने उनकी पढ़ाई में काफी सहयोग किया. वे कूड़े की गाड़ी चलाते थे और गाड़ी छोड़ने के बाद देर रात सोनीपत रेलवे स्टेशन पहुंचते थे. अमित रात तीन बजे तक जागकर पढ़ाई करते और साइकिल से अपने भाई को स्टेशन से लेने भी जाते थे. इस तरीके से कमाई कर उनके बड़े भाई ने उनकी पढ़ाई में मदद की. अमित बताते हैं कि पुलिस भर्ती में उनकी पढ़ाई में तीन शिक्षकों ने उन्हें मुफ्त में पढ़ाया, जबकि आर्थिक जिम्मेदारी उनके बड़े भाई संदीप ने निभाई. भाई की मेहनत व प्रेरणा से उन्होंने पहले चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन की और फिर भाई के कहने पर दिल्ली पुलिस में आ गए.

‘आपकी पाठशाला’ बदल रही गरीब बच्चों की जिंदगी
‘आपकी पाठशाला’ बदल रही गरीब बच्चों की जिंदगी (ETV Bharat)

200 से ज्यादा बच्चों अमित ने बनाया काबिल, मिली सरकारी नौकरी
दिल्ली पुलिस में नौकरी मिलने के बाद अमित ने ठान लिया कि वह भी गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे और उनकी सरकारी नौकरी पाने में मदद करेंगे. इसी संकल्प के साथ उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. आज स्थिति यह है कि वह करीब 350 से अधिक बच्चों को शिक्षा व फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ‘अडॉप्ट’ कर चुके हैं. इनमें से 200 से ज्यादा बच्चे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, आर्मी समेत विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी हासिल कर चुके हैं.

‘आपकी पाठशाला’ बदल रही गरीब बच्चों की जिंदगी
‘आपकी पाठशाला’ बदल रही गरीब बच्चों की जिंदगी (ETV Bharat)

‘आपकी पाठशाला’ में पढ़ाई के साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी
अमित बताते हैं कि उनकी ये पहल ‘आपकी पाठशाला’ के नाम से चलती है. यहां बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ पुलिस और सेना की भर्ती के लिए फिजिकल ट्रेनिंग भी करते हैं. उन्होंने बताया कि जब वह ड्यूटी पर होते हैं तो उनके साथी हेड कांस्टेबल सोनू देसवाल बच्चों को पढ़ाते हैं और जब सोनू ड्यूटी पर होते हैं तो वह खुद बच्चों को पढ़ाते और फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं. इस तरह उन्होंने एक पूरी फैकल्टी तैयार कर ली है, जहां हर व्यक्ति अपने मजबूत विषय बच्चों को पढ़ाता है.

‘आपकी पाठशाला’ में पढ़ाई के साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी
‘आपकी पाठशाला’ में पढ़ाई के साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी (ETV Bharat)

बैंक से लोन लेकर बना डाला सपोर्ट ग्राउंड:
बच्चों की फिजिकल तैयारी के लिए मैदान नहीं था तो अमित ने बैंक से लोन लेकर सोनीपत में शहीद भगत सिंह के नाम पर एक ग्राउंड तैयार किया. इस पर अभी भी करीब 10 लाख रुपये का लोन है, जिसे अमित अपनी सैलरी से चुका रहे हैं. अमित ने बताया कि ग्राउंड बनाना इतना आसान नहीं था वहां पर इतना ज्यादा मलबा पड़ा था कि उसे हटाना बहुत चुनौती पूर्ण काम था लेकिन उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर इस चुनौती भरे काम को करना शुरू किया.

‘आपकी पाठशाला’ में पढ़ाई के साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी
‘आपकी पाठशाला’ में पढ़ाई के साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी (ETV Bharat)

कठिन परिश्रम से तैयार किया स्पोर्ट ग्राउंड
कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया लेकिन वह अडिग रहे और उन्होंने कठिन परिश्रम से स्पोर्ट ग्राउंड तैयार किया जहां पर बच्चों की फिजिकल तैयारी कराते हैं. साफ सफाई के साथ उन्होंने हजारों पेड़ पौधे भी इस सपोर्ट ग्राउंड में लगाए हैं. अमित ने बताया कि पहले उन्होंने एक ही स्पोर्ट ग्राउंड बनाया था जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में फिजिकल ट्रेनिंग करते थे लेकिन अब लड़कियों के लिए एक अलग ग्राउंड तैयार कर दिया है.

संघर्ष से सेवा तक: दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अमित लाठिया
संघर्ष से सेवा तक: दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अमित लाठिया (ETV Bharat)

शादी के फेरे में पत्नी से भी समाज सेवा का संकल्प:
अमित ने बताया कि उनकी निजी जिंदगी भी इस समाज सेवा के मिशन से जुड़ी है. अमित की शादी 2017 में हुई थी. उन्होंने शादी के समय आठवां फेरा लेकर यह शर्त रखी थी कि अगर उनकी पत्नी नौकरी करेगी तो दोनों अपनी कमाई का हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे. अमित की दूसरे बच्चों के प्रति मेहनत और बच्चों की सफलता देखकर उनकी पत्नी ने भी प्रेरित होकर पढ़ाई की और आज हरियाणा सरकार में गणित की प्रोफेसर हैं. अमित बताते हैं कि उनका पूरा वेतन बच्चों की पढ़ाई और तैयारी में खर्च हो जाता है, जबकि परिवार की जिम्मेदारी उनकी पत्नी संभालती हैं.

अब लड़कियों के लिए एक अलग ग्राउंड तैयार
अब लड़कियों के लिए एक अलग ग्राउंड तैयार (ETV Bharat)

सेवा और समर्पण को मिल चुके हैं कई सम्मान
अमित लाठिया को उनके इन सामाजिक और नेक कार्यों के लिए कई सम्मान भी मिल चुके हैं. हरियाणा सरकार, गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य, दिल्ली पुलिस के कार्यक्रम ‘किस्सा खाकी का – राइज विद खाकी’, सेवा भारती, बॉलीवुड कलाकारों सहित कई संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया है. अमित लाठिया कहते हैं कि सबसे बड़ा सम्मान आत्म संतुष्टि है. उनका मानना है कि शिक्षा समाज को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है.

बैंक से लोन लेकर बना डाला सपोर्ट ग्राउंड:
बैंक से लोन लेकर बना डाला सपोर्ट ग्राउंड: (ETV Bharat)

अमित लाठिया का संदेश
अमित का संदेश भी साफ है—हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक जरूरतमंद बच्चे को जरूर पढ़ाए और एक पौधा जरूर लगाए. उनका कहना है कि अगर आप किसी बच्चे को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उसकी तीन पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं.

‘आपकी पाठशाला’ में पढ़ाई के साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी
‘आपकी पाठशाला’ में पढ़ाई के साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी (ETV Bharat)

सफल रहे विद्यार्थियों ने बताया
"मेरे पिता फल विक्रेता हैं. जब मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की तो एक दोस्त ने मुझे गुरुजी अमित लाठिया के बारे में बताया. उनके पास जरूरतमंद बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा व हॉस्टल की सुविधा है. दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल होते हुए भी वे अपनी पूरी सैलरी बच्चों की पढ़ाई, खाने व किताबों पर खर्च करते हैं. उनकी प्रेरणा से 200 से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी पा चुके हैं. मैंने भी उनके मार्गदर्शन में करीब डेढ़ साल तैयारी की और सफलता हासिल की. आज मैं सोनीपत के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं. गुरुजी का योगदान मेरे जीवन में बहुत बड़ा है."

- सागर

"मैं सोनीपत का निवासी हूं और वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय संगठन में जेएसए के पद पर कार्यरत हूं. मेरी इस सफलता में मेरे माता-पिता और परिवार के साथ अमित कुमार लाठिया का बड़ा योगदान है. वर्ष 2016-17 में दिल्ली पुलिस की तैयारी के दौरान मैं उनसे मिला. तब पता चला कि वह जरूरतमंद युवाओं को मुफ्त शिक्षा, रहने व खाने की सुविधा अपनी सैलरी से देते हैं. उनके मार्गदर्शन में हमने दिन-रात मेहनत की. कई साथियों ने सरकारी नौकरी हासिल की. सोनीपत में उन्होंने कर्ज लेकर भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड बनवाया, जहां आज भी सैकड़ों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं."

- हरदीप सनोब

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Last Updated : March 15, 2026 at 6:10 PM IST

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