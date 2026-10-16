अमित कश्यप हत्याकांड; मेरठ की कोर्ट ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी को सुनाई फांसी की सजा
पति की हत्या कर 10 बार सांप से डसवाया था, घोंटा था गला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ था खुलासा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:06 PM IST
मेरठ: बेहसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में 18 महीने पहले हुए अमित कश्यप हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मृतक अमित कश्यप की पत्नी रविता कश्यप और उसके प्रेमी अमरदीप को भी फांसी की सजा सुनाई है. मेरठ की एडीजे 12 कोर्ट में सुनवाई हुई और एडीजे जयवीर सिंह नागर ने दोनों को सजा सुनाई.
अकबरपुर सादात गांव की रविता और प्रेमी अमरजीत ने बेहद शातिर तरीके से पति अमित को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची थी. दोनों ने हत्या के बाद उसके शव को सांप से डंसवाया था. 13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित कश्यप का शव उसके बिस्तर पर मिला था. उसके बिस्तर पर सांप भी मिला था. सांप अमित की कमर के नीचे इस तरह से दबा हुआ था, कि वह वहां से जा भी नहीं सकता था. अमित के शरीर पर सांप के काटने के लगभग 10 निशान भी थे. परिवार के लोगों ने समझा कि अमित की मौत सांप के कटाने से हुई है. परिवार के लोगों ने शव का पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया तो पत्नी रविता ने विरोध शुरू कर दिया. परिवार के लोगों से अभद्रता की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अमित के शरीर में सांप का जहर था ही नहीं. उसकी मौत दम घुटने से हुई थी. यही से पुलिस के शक की सुई रविता की ओर घूम गई.
पुलिस ने गहनता से मामले की जांच की. पीएम रिपोर्ट में कई खुलासे हुए थे. पता चला था कि गला इतनी तेजी से दबाया गया कि अमित गर्दन की हायॉइड हड्डी और थायरॉइड कार्टिलेज भी टूट गई थीं. पुलिस ने उसकी पत्नी की सीडीआर निकाली तो चौंकाने वाली बात सामने आई. रविता और अमित के दोस्त अमरदीप के बीच वारदात के 24 घंटे के अंदर 51 बार फोन पर बातचीत हुई थी. जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरती और रविता पहले तो गुमराह करती रही, लेकिन बाद में टूट गई, उसने कबूल किया कि अपने पति के दोस्त अमरदीप से उसके अवैध संबंध थे. पति कई बार धमकी दे चुका था. उसे शक था कि अमित दोनों को मरवा देगा.
शुक्रवार को मेरठ की कोर्ट पर सभी की निगाहें रहीं. ADJ 12 की अदालत ने बीते दिनों इस हत्याकांड में अमरजीत और रविता को हत्या का दोषी मान कर फैसला होल्ड किया था. जिला शासकीय अधिवक्ता फरजाना मकसूद ने बताया कि जिस तरह से बीते दिनों नीले ड्रम केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसी तरह ये अमित की हत्या के मामले में भी उम्मीद थी.कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुना दी.