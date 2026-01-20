ETV Bharat / bharat

सहारनपुर में अमीन, उसकी पत्नी, मां और दो बेटों की गोली मारकर हत्या; कमरे में मिलीं तीन पिस्टल

आशंका-आत्महत्या भी हो सकती है, पुलिस दोनों पहलुओं पर कर रही है जांच.

अमीन के घर पर जमा भीड़.
अमीन के घर पर जमा भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 10:34 AM IST

Updated : January 20, 2026 at 11:33 AM IST

सहारनपुर : जिले के सरसावा इलाके में सनसनीखेज घटना सामने आई है. कस्बे की कौशिक बिहार कॉलोनी स्थित मकान में मंगलवार सुबह नकुड़ तहसील में अमीन, उसकी पत्नी, दो बेटों और मां के शव मिले हैं. शव के पास ही तीन पिस्टल पड़ी मिलीं. सभी शवों पर गोली के निशान हैं. इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा है. सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस इसे हत्या और आत्महत्या, दोनों पहलुओं से देख रही है.

रोते-बिलखते अमीन के परिवारीजन. (Video Credit; ETV Bharat)

फिलहाल की जांच में सामने आया है कि सभी की मौत गोली लगने से ही हुई है. परिवार के सभी लोगों की गोली मारकर हत्या की गई, या यह आत्महत्या है, इसके मद्देनजर पुलिस परिजनों-रिश्तेदारों सहित आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है. मौके पर कई थानों की पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई है.

एसपी देहात सागर जाईं ने बताया कि मृतकों की पहचान अशोक (40), उनकी पत्नी अंजिता (37), मां विद्यावती (70) दो बेटों कार्तिक (16) और देव (13) के रूप में हुई है. अशोक ने अपने पिता की मौत के बाद नकुड़ तहसील में राजस्व अधिकारी (अमीन) के तौर पर ज्वाइन किया था. बेटा देव शहर के पब्लिक स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र था, जबकि कार्तिक नकुड़ के एक इंटरमीडिएट कॉलेज में क्लास 10 में पढ़ रहा था.

सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो अशोक और उनकी पत्नी के शव फर्श पर पड़े मिले. जबकि उनकी मां और दोनों बच्चों के शव बिस्तर पर पड़े थे. छानबीन में पुलिस को तीन पिस्टल पड़ी मिलीं. अनुमान है कि इनसे ही गोलियां चलाई गईं. पुलिस जांच में पता चला है कि अशोक सीने पर गोली के निशान हैं, जबकि दोनों बच्चों के माथे पर सटा कर गोली मारी गई है. पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम बारीकी से जांच कर रही है. शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा जा रहा है. एक साथ एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या से इलाके में दहशत बनी हुई है.

Last Updated : January 20, 2026 at 11:33 AM IST

