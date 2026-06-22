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राम मंदिर चढ़ावे पर लगे 'ग्रहण' के बीच शेषावतार मंदिर में होगा ध्वजारोहण

23 जून को मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज का आरोहण होगा. ( ईटीवी भारत )

अयोध्या : राम मंदिर में चढ़ावे में घपला व वित्तीय अनियमितता के आरोप पर चल रही एसआईटी जांच के बीच 23 जून को मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज का आरोहण किया जाएगा.

विवाद के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से मंदिर व्यवस्था से दूर किए गए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉ अनिल मिश्र व विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव की जगह इस समारोह की व्यवस्था की जिम्मेदारी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, सदस्य व निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास संभालेंगे.

मंगलवार को होने वाले इस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है. हालांकि इस आयोजन में अब आंशिक बदलाव भी किए गए हैं. राम मंदिर परिसर में इसे अंतिम समारोह माना जा रहा था. इसके चलते इसे और भव्य रूप से मनाने की तैयारी थी.

वहीं, इस बीच चढ़ावा घपले के उठे विवाद ने इस समारोह की तैयारियों पर ग्रहण लगा दिया. जानकारी के अनुसार इसमें करीब पांच हजार अतिथियों को आमंत्रित करने की तैयारी थी, लेकिन अब इस संख्या में कटौती कर दी गई है.

अतिथियों को पूर्व की तरह ही प्रसाद आदि देने की भी व्यवस्था की गई है. समारोह में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रजेश पाठक को आमंत्रित किया गया है.

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